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Планът на Украйна да затвори въздушното пространство на Русия - какво знаем

Киев стартира мащабна кампания с далекобойни дронове за пълна авиационна блокада на Русия. Володимир Зеленски предупреди международните авиокомпании, че небето над Москва и големите градове вече е зона на постоянен риск

3 септември 2026, 14:09
Планът на Украйна да затвори въздушното пространство на Русия - какво знаем
Снимката е илюстративна   
Източник: iStockphoto

У крайна иска да затвори небето над Русия и има план как да го направи.

В изявление от 1 септември президентът Володимир Зеленски даде малко подробности за това какво точно ще включва той, освен че уточни, че става дума за голям брой дронове.

„В небето на Русия просто ще има дронове в такъв мащаб, с който те ще трябва да се съобразяват“, каза той, предупреждавайки „всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство“, да не лети над страната.Зеленски с предупреждение: Руското небе ще стане напълно опасно

„Руското небе де факто ще бъде затворено

, добави той.

На следващия ден президентът заяви, че някои авиокомпании вече са спрели полетите си до Русия.

„Получихме информация, че първите авиокомпании са започнали да отказват полети до руски летища след нашето съобщение за опасността от дронове, която обективно съществува в небето на Русия“, каза Зеленски във вечерното си обръщение на 2 септември.

„Това е правилен, напълно логичен отговор на наличните факти... Длъжни сме да защитим човешкия живот. Украйна вече официално информира международните организации и партньори за реалното състояние на руското небе“, заяви той.

Съобщението на Зеленски идва във време, когато при липсата на съществени промени на фронтовата линия, както Украйна, така и Русия търсят други начини да увеличат натиска си една върху друга.

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За Русия това означава драстична ескалация на атаките с дронове и ракети, особено срещу Киев.

За Украйна, която разполага с по-малко далекобойни ракети в сравнение с Русия, това означава да подходи по-креативно с помощта на далекобойни дронове.

„Небето над големите градове в Руската федерация ще се превърне в зона на постоянен риск, което ще принуди чуждестранния бизнес да прекъсне въздушните си връзки с Русия“, заяви той.

Идеята за затваряне на руското въздушно пространство с помощта на дронове не е нова - Украйна прилага тази тактика от близо година и половина.

Украински дронове парализираха летища в Русия: Масови ограничения в полетите

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) започна операция „Килим“ (Operation Carpet) през пролетта на миналата година с цел да парализира работата на руските летища, като съзнателно насочваше дронове над тях, съобщиха пред Kyiv Independent източници, запознати с казуса, пожелали анонимност от съображения за сигурност.

Целта не беше да се нанасят удари по самите летища, а да се принудят руските власти да спират или ограничават въздушното движение всеки път, когато в околното въздушно пространство бъдат засечени дронове.

Това позволи на Украйна да наруши цивилното и военното въздухоплаване на Русия, без да поразява летищна инфраструктура - нещо, за което международните партньори на Украйна изрично бяха предупредили Киев да не прави, посочват източниците.

И планът проработи - украинските дронове принудиха Русия да затвори временно летища поне 217 пъти от 1 януари 2025 г. насам, съобщи независимото руско издание „Новая газета Европа“ през май същата година, цитирайки данни на руската държавна авиационна агенция „Росавиация“.

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По време на тридневните атаки с украински дронове преди Деня на победата в Русия на 9 май 2025 г., „Росавиация“ бе принудена да въведе временни ограничения за полетите, което обърка плановете за пътуване на поне 60 000 пътници, според Асоциацията на туроператорите в Русия.

Как новият план се различава от предишния?

От малкото, което бе обявено, изглежда, че той прилича на стария план - но в много по-голям мащаб.

Операция „Килим“ успяваше временно да затвори въздушното пространство над отделни летища и региони, но езикът, използван от Украйна при последното съобщение, загатва за нещо много по-амбициозно.

В публикация в социалните мрежи от 2 септември външният министър Андрий Сибиха съобщи, че Украйна е информирала Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO), че „руското въздушно пространство не е безопасно за гражданската авиация поради засилената военна активност“.

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„Призоваваме всички да го избягват“, добави той.

Серхий Братчук, говорител на Южното направление на Украинската доброволческа армия, заяви, че новата операция „не е просто продължение на пролетната кампания, а преход към стратегическа авиационна блокада на Руската федерация“.

„Небето над големите градове на Руската федерация ще се превърне в зона на постоянен риск, което ще принуди чуждестранния бизнес да прекъсне въздушните връзки с Русия“, заяви той пред Kyiv Independent.

Братчук допълни, че Украйна „значително увеличава“ производството на дронове, за да може да изстрелва необходимите бройки за „постоянно парализиране на работата на ключови летища в Централна Русия“.

Как отговори Русия?

На пресконференция след съобщението на Зеленски руският президент Владимир Путин обвини Украйна в „държавен тероризъм“ и заяви, че Москва не може да преговаря с терористи.

В същото време на 2 септември Киев преживя седмия си пореден ден на руски атаки с дронове, при които бяха нанесени щети на университет, медицинско заведение и високоетажна жилищна сграда.

Източник: Kyiv Independent     
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