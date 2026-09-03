ЦИК определи предизборната кампания за президентските избори да се проведе от 25 септември до 24:00 ч. на 23 октомври.

Определени са секциите за гласуване в чужбина, като МВнР предлага да няма секции в някои посолства, основно в размирни райони.

ЦИК утвърди и списъка с т.нар. „автоматични секции“ в чужбина, където през последните 5 години са гласували поне 100 души; „Възраждане“ вече е регистрирана за участие в президентския вот.

ЦИК прие хронограма за президентските избори

ЦИК прие правилата за провеждане на предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент. Тя започва на 25 септември и приключва в 24:00 часа на 23 октомври, предаде БНР .

ЦИК прие списък на секциите зад граница, които ще се разкрият в дипломатическите и консулски служби. Министерството на външните работи предлага в част от посолствата ни да не се разкриват места за гласуване, най-вече в размирните райони.

До 9 септември партиите и коалициите трябва да се регистрират за президентския вот

Утвърден от ЦИК е и списъкът от секции зад граница, в които през предходните 5 години са гласували 100 и повече избиратели. Това са така наречените "автоматични секции" за разкриване, които ще бъдат потвърдени на по-късен етап.

Регистрация за участие в президентския вот получи и партия "Възраждане", която вчера внесе заявлението си в ЦИК.