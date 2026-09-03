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Силна публицистика, въздействащи истории и забавление за цялото семейство и тази есен по NOVA и NOVA NEWS

Утвърдените предавания в програмата на медията се завръщат от 5 септември

3 септември 2026, 15:17
Силна публицистика, въздействащи истории и забавление за цялото семейство и тази есен по NOVA и NOVA NEWS

Р азнообразие от публицистични, актуални и лайфстайл предавания, както и телевизионни игри за цялото семейство очакват зрителите тази есен. Утвърдените телевизионни формати на медията се завръщат от 5 септември. Във фокуса на обществено-политическите теми през октомври ще бъдат и предстоящите избори за държавен глава, които NOVA и NOVA NEWS ще проследят подробно в рамките на „Изборът на България – Седмият президент“.

„Събуди се“ с водещ Марина Цекова отново ще започва в познатото време от 7:30 ч. и ще продължава до 11:00 ч. с обновена визия от 5 септември. Тази есен предаването ще представя по иновативен начин различна кауза в сферата на образованието, социалното предприемачество и изкуството. Старт на кампанията “Събуди се… За тях“ ще даде фондация „Светът на Мария” с творчеството на хора с интелектуални затруднения.

В събота ексклузивен събеседник на Марина Цекова ще бъде журналистът от „Ройтерс“ Морис Таман. В специалното интервю за „Събуди се“ носителят на награда „Пулицър“ за най-добро разследване ще разкрие как се произвежда фентанил и как със сума от едва 3600 долара може да се създаде смъртоносен наркотик за над 3 милиона.

През първата седмица от новия сезон на съботно-неделния сутрешен блок Деси Банова-Плевнелиева ще се срещне с шампионското семейство на Малена, Тервел и Анатолий Замфирови, срещу Мариян Станков-Мон Дьо ще седне Нана Гладуиш с разтърсваща изповед, Краси Боев пък ще разкаже историята на нестандартна дама от Карлуково, владееща 51 занаята. Ники Василковски ще продължи да отвежда публиката „Дотам и обратно“, а в „Непознатите земи“ журналистите на NOVA ще показват най-екзотичните кътчета на света.

На 6 септември ефирът на „Събуди се“ ще бъде посветен на Деня на Съединението на България. Водещи на празничното издание ще бъдат Марина Цекова от студиото на NOVA в София и Христо Калоферов от сърцето на Пловдив. Специални гости в неделния празничен ден ще бъдат писателят Георги Господинов, актрисата Теодора Духовникова, орк. Канарите, наследници на героите от Съединението, както и чужденци, избрали да живеят в Пловдив.

Ромина Тасевска ще даде начало на седемнадесетия сезон на „Съдебен спор“ на 5 септември от 11:00 ч., когато нови заплетени казуси и оспорвани конфликти отново ще търсят своето справедливо решение.

В същия ден от 18:00 ч. в “Ничия земя“ Даниела Тренчева ще срещне зрителите с капитан първи ранг Камен Кукуров. Той говори за натрупаната чернилка от годините - от изгарянията на слънцето, от паренето на приятелски предателства, от грешните военни стратегии и от още по-страшното прегаряне заради стремежа да е честен не под и над, а зад пагона. Хваща ли котвата ръжда, къде е той сега, какво мисли за военните действия и опасността за България, имаме ли готовност да реагираме при заплаха, колко ценен е офицерът у нас и колко е тежка думата му при решения за националната ни сигурност?

Веднага след Новините на NOVA в събота (5 септември) „Темата на NOVA” се завръща в ефира с въздействащи истории, атрактивни документални разкази и авторски разследвания. В първия епизод от новия сезон журналистът Михаела Карабельова и операторът Сафуан Ал Кюрди ще заведат зрителите там, където преди са акостирали стотици европейски кораби, а днес някогашните процъфтяващи пристанища тънат в забрава и разруха. Очаквайте вълнуващи разкази от далечни краища на Северозапада, в които демографската криза и рекордната безработица погубват градове и села, но музиката все още звучи - и за сватби, и за погребения.

В неделя (6 септември, 16:00 ч.) Галя Щърбева се отправя на ново приключение в разградския край в „Да хванеш гората“. Главни герои в нейния разказ ще станат многократен шампион на България по културизъм и неговата половинка, завършила бизнес в един от най-престижните американски университети. Любовта към животните ги събира в село Литник, където създават зоокът с екзотични животни за малки и големи.

Новият сезон на „На фокус с Лора Крумова“ стартира от 6 септември в 16:30 ч. – Деня на Съединението със специално издание и срещи с ексклузивни гости, сред които водещата на „Игри на волята“ 8 Ивет Лалова-Колио, Васил Найденов, правнуците на Вазовия род и българският фоторепортер от САЩ Ванс Петрунов. През есента в предаването ще стартира новата рубрика на автора Саня Петкова „Обществен контрол“ с фокус върху проблеми, възникнали във всички сфери на обществения живот – от спорни решения, предизвикващи широка реакция, до криминални събития и злоупотреби. Журналистите на NOVA ще представят и нови три поредици – в „Мит или факт“ на проверка ще бъдат подложени знакови събития и противоречиви исторически факти с помощта на най-добрите експерти в областта, в „Индустриалците“ ще говорят бизнесмените, а „Студени досиета“ ще проследи някои от забравените или неразрешени казуси и криминални случаи в съвременната действителност.

Водещите Мира Иванова и Виктор Николаев, както и екипът на „Здравей, България“ продължават да предлагат информация по най-актуалните обществени теми – от 7 септември между 6:00 ч. и 9:30 ч. В ефира на сутрешния блок зрителите ще продължат да следят новите ексклузивни разследвания в рубриките „По следите“ с Вероника Димитрова и „Високо напрежение“ с Татяна Йорданова, куриозните нередности в „Пълен абсурд“ с Румен Бахов, важните и любопитните статистики в „Числата на седмицата“ с Ева Костова, най-гледаните и забавни личности в социалните мрежи в „Новите известни“ от Василена Гръбчева и съветите на Гери Малкоданска в „Живей красиво“. Очаквайте и новата рубрика на опитния журналист Нели Тодорова, която ще показва с конкретни примери и истории как членството ни в Европейския съюз подпомага развитието на българската икономика, индустрия, наука и селско стопанство.

Любимото лайфстайл предаване „На кафе“ ще зарежда ефира с добро настроение, вдъхновение и огромна доза положителни емоции от 7 септември. Всеки делничен ден между 9:30 ч. и 12:00 ч. харизматичната водеща Гала ще бъде в компанията на панелистите, за да споделят със зрителите любопитни истории, ексклузивни срещи с интересни личности, атрактивни рубрики и полезни съвети.

Титулярният водещ на публицистичното предаване „Пресечна точка“ Анна-Мария Конова се връща след отпуск по майчинство. От 7 септември всеки делничен тя ще посреща актуални гости с изявена позиция по водещите обществени теми, за да разберат заедно кои са пресечните точки в мненията по най-важните събития от деня. Гледайте „Пресечна точка“ веднага след следобедната емисия новини в 16:00 ч.

От 7 септември късната емисия на Новините на NOVA в понеделник ще започва в 23:00 ч., а в останалите делнични дни в 22:30 ч.

„Сделка или не“ идва на 14 септември от 18:00 ч. с нов водещ и примамливи оферти. Актьорът, журналист и глас зад кадър Павел Владимиров започва своето вълнуващо приключение да бъде най-довереният човек на участниците в хитовата игра на късмета. От 21 септември в „Семейни войни“ нови свежи семейства са готови да премерят сили на забавните въпроси, които водещият Цецо Иванов им е подготвил.

Новият сезон на NOVA NEWS също ще продължи да залага на бързината, обективността и динамиката в отразяването на най-важните събития. Всеки делничен ден сутрешният блок „Твоят ден“ с Лора Инджова ще поставя началото на информационния поток с ключовите проблеми, анализи и преки включвания, а в следобедните часове „Социална мрежа“ с Милена Янинска ще се фокусира върху обществено значимите теми. Вечерният ефир е запазен за среща с изявени интелектуалци, хора на изкуството, науката и културата в „Денят на живо“ с Наделина Анева, докато Диана Найденова ще сблъсква гледни точки в „Челюсти“. През уикенда зрителите ще проследят публицистичния анализ в „Офанзива“ с Любо Огнянов, икономическия поглед върху процесите у нас и по света в „РеВизия“ с Йордан Бързаков, както и най-динамичните моменти от света на атлетите в предаването на Цвета Гагарова „Близо до спорта“. На 11 септември от 16:10 ч. зрителите на NOVA NEWS ще могат да проследят специалното студио „ИСТОРИЯТА: 25 години след 11/09“ с водещ Любо Огнянов. Веднага след това, от 17:00 ч., ще бъде излъченa премиерата на филма „11 септември: Денят, който промени света“.

Не пропускайте есенната програма на NOVA и NOVA NEWS! Следете всичко интересно на сайта nova.bg, както и в профилите на предаванията в социалните мрежи.

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Силна публицистика, въздействащи истории и забавление за цялото семейство и тази есен по NOVA и NOVA NEWS

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