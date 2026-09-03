Има ли недостиг на кръв за планови операции? Здравният министър отговори

Здравният министър Катя Ивкова заяви, че до нея не е достигал сигнал за недостиг на кръв и кръвни продукти при планови операции.

Тя посочи, че Националният център по трансфузионна хематология разполага с необходимата експертиза и призова евентуален проблем да бъде анализиран подробно.

Изказването идва след позиция на Министерството на здравеопазването, че е необходим общ механизъм за осигуряване на кръв и защита на правата на пациентите.

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Здравният министър Катя Ивкова каза, че до нея не е достигал сигнал за проблем с осигуряването на кръв и кръвни продукти за планова оперативна дейност. Здравният министър обяви това по време на блицконтрола в Комисията по здравеопазването по повод осигуряването на кръв и кръвни продукти за пациентите при планова оперативна дейност.

Тя посочи, че в Националния център по трансфузионна хематология има достатъчно експертиза по темата. Никой досега не ми е сигнализирал за такъв проблем, посочи Ивкова. Ако има проблем, той трябва да бъде анализиран детайлно, добави министърът.

Министерството на здравеопазването обяви преди дни, че е необходим общ механизъм за осигуряване на кръв и защита на правата на пациентите.