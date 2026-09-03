Търговски спор между Китай и Франция заради таксите върху онлайн платформите

- Китай заплаши Франция с ответни мерки, ако Париж не отмени новата наказателна такса върху дрехите от онлайн платформи.
- Мярката засяга продукти от компании като китайската Shein, което изостря търговското напрежение между двете страни.
- Пекин предупреди, че Франция ще носи пълната отговорност за последиците, ако продължи с въведената такса.
China exige a França que suspenda penalizações à “moda ultrarrápida” https://t.co/CWcSQQ8KFm— SIC Notícias (@SICNoticias) September 3, 2026
Китай заплаши днес Франция с ответни мерки, ако Париж не отмени наказателната такса, влязла в сила във вторник за дрехи. Мярката засяга продукти, предлагани от платформи като основаната в Китай компания „Шейн“ (Shein), предаде Франс прес.
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„Ако Франция продължи по този път, Китай ще предприеме необходимите мерки, за да защити законните права и интереси на китайските компании“, заяви говорителката на китайското министерство на търговията Хуан Лин.
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„Франция ще носи пълната отговорност за всички произтичащи от това последици", добави тя на редовен брифинг.