Търговски спор между Китай и Франция заради таксите върху онлайн платформите

Китай заплаши Франция с ответни мерки, ако Париж не отмени новата наказателна такса върху дрехите от онлайн платформи.

Мярката засяга продукти от компании като китайската Shein, което изостря търговското напрежение между двете страни.

Пекин предупреди, че Франция ще носи пълната отговорност за последиците, ако продължи с въведената такса.

China exige a França que suspenda penalizações à “moda ultrarrápida” https://t.co/CWcSQQ8KFm — SIC Notícias (@SICNoticias) September 3, 2026

Китай заплаши днес Франция с ответни мерки, ако Париж не отмени наказателната такса, влязла в сила във вторник за дрехи. Мярката засяга продукти, предлагани от платформи като основаната в Китай компания „Шейн“ (Shein), предаде Франс прес.

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„Ако Франция продължи по този път, Китай ще предприеме необходимите мерки, за да защити законните права и интереси на китайските компании“, заяви говорителката на китайското министерство на търговията Хуан Лин.

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„Франция ще носи пълната отговорност за всички произтичащи от това последици", добави тя на редовен брифинг.