Свят

Търговски спор между Китай и Франция заради таксите върху онлайн платформите

Китай предупреди, че ще предприеме необходимите мерки, за да защити интересите на китайските компании

3 септември 2026, 15:20
Търговски спор между Китай и Франция заради таксите върху онлайн платформите
Източник: Getty
  • Китай заплаши Франция с ответни мерки, ако Париж не отмени новата наказателна такса върху дрехите от онлайн платформи.
  • Мярката засяга продукти от компании като китайската Shein, което изостря търговското напрежение между двете страни.
  • Пекин предупреди, че Франция ще носи пълната отговорност за последиците, ако продължи с въведената такса.

Китай заплаши днес Франция с ответни мерки, ако Париж не отмени наказателната такса, влязла в сила във вторник за дрехи. Мярката засяга продукти, предлагани от платформи като основаната в Китай компания „Шейн“ (Shein), предаде Франс прес.

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„Ако Франция продължи по този път, Китай ще предприеме необходимите мерки, за да защити законните права и интереси на китайските компании“, заяви говорителката на китайското министерство на търговията Хуан Лин.

Въпреки критиките: SHEIN предизвиква огромен интерес във Франция

„Франция ще носи пълната отговорност за всички произтичащи от това последици", добави тя на редовен брифинг.

Източник: БТА, Галя Горнишка    
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