Демерджиев: Гергана Петрова е била задържана през годините по подозрение за тежко убийство

Иван Демерджиев определи задържането на Гергана Петрова край премиера в Струмяни като „изключително грешно решение“, тъй като липсвали законови основания за арест.

Той посочи сериозни пропуски в организацията на охраняваното посещение – областният директор на МВР не е бил на терен, а полицаите не са разполагали с боди камери.

Демерджиев заяви, че е възложил на Инспектората подробна проверка на случая; по думите му Петрова е имала основания да бъде проверена, но липсата на личен документ сама по себе си не оправдава задържането.

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Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира случая със задържането на Гергана Петрова.

"Не е имало боди камери, изключително грешно решение да се постъпи към задържане. Имало е основание да бъде проверена въпросната дама, това не е първият й сблъсък с полицията, през годините е била задържана по подозрение в много жестоко убийство", обясни той, цитиран от DarikNews.bg .

Има пропуски в организацията на посещението на премиера в Струмяни, а решението за задържането на жената, която се е намирала в близост до охраняваното лице, не е било обосновано със законови основания. Това заяви Иван Демерджиев.

По думите му при подобно мероприятие областният директор на МВР е трябвало да бъде на терен, да се запознае със ситуацията и да ръководи действията на служителите.

„Има пропуски в цялостната организация на посещението на премиера там. При такъв тип мероприятия мястото на областния директор е на терен. Той трябва да се запознае със ситуацията, да види какви са притесненията на хората и да реагира. Трябва лично да ръководи хората си в такава ситуация“, каза Демерджиев.

Той посочи, че областният директор не е бил на място, а служителите не са разполагали с боди камери. Демерджиев уточни, че е било разпоредено при извършване на действия на терен полицаите да бъдат снабдени с такива устройства.

Според него „изключително грешно решение“ е било да се пристъпи към задържане на жената. Той уточни, че е имало основание тя да бъде проверена, тъй като не е разполагала с документ за самоличност.

„Тя не е разполагала с документ в себе си, но това не е основание за задържане“, заяви Демерджиев.

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Демерджиев посочи още, че жената вече е имала досег с полицията. По думите му преди три години тя е била задържана по подозрение за участие в жестоко убийство на човек, с когото е живяла на съпружески начала.

„Аз не слагам знак на равенство или връзка между двата случая. Казвам, че госпожата е имала досег с полицията нееднократно. Това е едно от случаите“, подчерта той.

Демерджиев допълни, че когато човек с подобна история се намира в близост до лице, охранявано от НСО, е нормално службата да реагира.

Той каза още, че както лично той, така и главният секретар многократно са обяснявали на служителите, че до задържане трябва да се пристъпва само когато са налице законови основания.

По случая с убийството на българо-американския бизнесмен Демерджиев заяви, че са извършени оперативни действия от СДВР.

„Всяко убийство, което не е разкрито докрай, се работи по него, не само по това“, каза той.

Демерджиев съобщи, че е възложил на Инспектората да бъде извършена подробна проверка на целия случай.

Не стана ясно дали служителите от НСО предварително са били запознати с миналото на Петрова.

Министърът каза още, че действията на полицаите и на техните ръководители на място за него не са адекватни и именно затова е предприел мерки незабавно. „НСО са поискали да бъде извършена проверка. Проверка е извършена. Но действията след проверката, която е извършена, не ги подкрепям по никакъв начин. Видяхте, всъщност, реакцията ми“, добави още той.

Попитан ще има ли още наказани, Демерджиев заяви, че в момента, в който инспекторатът, който прави проверка, излезе със заключение, ще се действа съобразно него.

По думите му просто има пропуски в цялостната организация при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни.

"На първо място моето виждане е, че при такъв тип мероприятия при това наводнение, което се случи там, мястото на областния директор е на терен. Той също трябва да се запознае със ситуацията, трябва да види какви са притесненията на хората и да реагира. Трябва и лично да ръководи хората си в такава ситуация. Той не е бил там. Не е посетил мястото. Не е имало боди камери. На полицаите сме разпоредили, когато извършват действия на терен, да са с боди камери", каза той.

Припомняме, че инцидентът стана публичен след разпространението на видеокадри, на които се вижда как трима полицаи отвеждат Петрова, докато тя настоява, че не е нарушила закона.

От МВР и НСО обявиха, че жената е навлязла в журналистическа зона и е отказала да се легитимира.

Премиерът Румен Радев разпореди проверка на случая, а политическите сили ГЕРБ, ПП и „Да, България” поискаха обяснения за полицейския произвол и ареста на журналист по време на изпълнение на служебните му задължения.