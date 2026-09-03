Свят

Скандал във Венеция: Защо кинофестивалът отказа да издигне палестинското знаме

Организаторите на кинофестивала във Венеция отказаха да издигнат знамето на Палестина с аргумента, че страната не е призната от Италия. Решението предизвика остра реакция, подкрепена от над хиляда творци, сред които Роджър Уотърс и Ани Ерно

Стела Христова Стела Христова

3 септември 2026, 16:10
Скандал във Венеция: Защо кинофестивалът отказа да издигне палестинското знаме
Източник: Getty

Н арастват призивите за издигане на палестинското знаме на филмовия фестивал във Венеция, докато артистичният директор заяви, че искането е невъзможно да бъде изпълнено, пише Deadline.

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Колективът Venice4Palestine поднови настояванията си палестинският флаг да се развее на кинофестивала във Венеция. Това се случи, след като артистичният директор Алберто Барбера обяви пред италиански медии, че това няма как да стане, тъй като Палестина не е официално призната за държава от Италия.

Първоначално колективът публикува отворено писмо в навечерието на форума с апел за издигане на знамето в знак на уважение към двата филма на палестински режисьори в официалната селекция – „Гражданинът Осама“ (Al Mowaten Osama) на Ахмед Хасуна и „Разговор с морето“ (Hiwar ma' albahr) на Муаяд Алаян.

По традиция фестивалът издига флаговете на всички държави, чиито режисьори имат филми в програмата, върху пилоните пред Palazzo del Cinema, където всяка вечер се провеждат гала прожекциите.

В сряда, по време на интервю на живо за италианския вестник La Repubblica, Барбера поясни, че такъв ход е правно невъзможен.

„Палестинското знаме няма да бъде там, защото Биеналето има право да издига само флагове на държави, признати от Италия. За съжаление Палестина все още не е държава, колкото и да ни се иска това и да се борим за него. Това е единствената причина“, посочи той.

Барбера обаче наблегна на факта, че позицията на Биеналето и на самия фестивал е „абсолютно ясна“ чрез филмовата селекция, като припомни включването миналата година на лентата на Каутер Бен Хания „Гласът на Хинд Раджаб“.Разтърсващият филм пресъздава събитията, довели до смъртта на петгодишната Хинд Раджаб, убита от израелските сили в Газа през януари 2024 г., след като автомобилът ѝ попада под обстрел.

„Тази година има четири филма, които разглеждат палестинския въпрос от различни ъгли“, добави той.

Другите две заглавия са „Пътят към Йерихон“ на израелския режисьор Амос Гитай и включеният в последния момент в конкурсната програма „Наза“ на Ювал Абрахам и Рейчъл Сзор – израелските автори на наградения с „Оскар“ документален филм „Няма друга земя“.

„Няма абсолютно никакво съмнение относно позицията на Биеналето. Най-добрият начин една културна институция да заяви своята политическа отговорност по такъв сложен казус е тъкмо чрез избора на филмите и посланията в тях“, категоричен бе Барбера пред La Repubblica.

От Venice4Palestine отговориха в четвъртък сутринта с второ отворено писмо, озаглавено „Издигнете палестинското знаме на Лидо“.

„Поискахме палестинското знаме да се развее редом с тези на всички останали страни, представени в официалната селекция, но Барбера потвърди пред вестник „Република“, че такова няма да има – въпреки че в програмата участват два палестински филма“, се казва в позицията им.

„Формалният мотив на артистичния директор на Мостра е, че на Биеналето могат да се показват само флагове на държави, признати от Италия, и че „за съжаление Палестина все още не е държава“. С това той удобно пренебрегва факта, че Палестина е призната от близо 150 страни по света, сред които 35 европейски държави като Франция, Испания и Великобритания“, се казва още в текста.

„Длъжни сме да напомним на директора Барбера, че италианската държава всъщност вече имплицитно е признала Държавата Палестина, тъй като отдавна приема официалния палестински посланик в Италия, Нейно Превъзходителство Мона Абуамара... Ето защо подновяваме искането си знамето да бъде издигнато до края на фестивала.“

От колектива допълниха, че първоначалното им писмо - сред чиито първи поддръжници бяха съоснователят на Pink Floyd Роджър Уотърс, Нобеловата лауреатка за литература Ани Ерно и режисьорите Матео Гароне и Изабел Койше - вече е събрало над 1000 подписа.

Кампанията Venice4Palestine се развива на фона на ескалиращите международни критики срещу разрушенията и продължаващата окупация на Газа от страна на Израел, последвала кървавите атаки на Хамас от 7 октомври 2023 г., както и срещу разширяването на незаконните поселения на Западния бряг и зачестилото насилие от страна на заселниците срещу палестинци.

Междувременно напрежението в Холивуд по темата за конфликта в Близкия изток се изостри допълнително през последните дни. Повод за това станаха обвиненията на Paramount към актьора Марк Ръфало, че коментира казуса чрез „антисемитски клишета“. В своя публикация той отправи критики към планираното сливане между Paramount и WBD и изрази опасения относно технологичните доставки за Израел от страна на един от основните инвеститори. В отговор редица еврейски творци и интелектуалци излязоха с обща позиция в защита на Ръфало.

Позовавайки се на атаките срещу Ръфало, както и на предишни критики срещу Сюзън Сарандън и Ванеса Редгрейв заради откритата им подкрепа за палестинците, от колектива за пореден път призоваха фестивалите и културните институции да спрат да се крият зад протоколи и правила.

„Настояваме всички институции, и най-вече културните, да намерят кураж да надскочат строгия протокол и най-накрая да заемат ясна позиция, която да излиза извън рамките на думите. Време е да спрат да оставят артистите и хората на изкуството сами да поемат рисковете и отговорността да изразяват протеста си срещу действията на израелското правителство спрямо палестинския народ“, се казва в новото отворено писмо.

Текстът завършва с призив за участие вmasов протест, насрочен за 9 септември пред италианския парламент в Рим под надслов: „Солидарността не може да бъде съдена, несъгласието не може да бъде заглушено“.

Звездите заблестяха на 83-ия филмов фестивал във Венеция
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Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Редактор: Стела Христова
Филмов фестивал във Венеция Палестинско знаме Venice4Palestine Алберто Барбера Израелско-палестински конфликт Културен протест Палестинско кино
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