България

„Жалко е да се гордеете, че сте напуснали театъра“: Анна Кошко защити Деян Донков след скандалната премиера в Пловдив

Актрисата отговори остро на критиците и напускащата публика, докато коментарите за моноспектакъла „Последното бягство на Дон Жуан“ остават дълбоко поляризирани

Стела Христова Стела Христова

3 септември 2026, 13:38
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Н а 1 септември на Античния театър в Пловдив се състоя премиерата на „Последното бягство на Дон Жуан“ - моноспектакъл на Деян Донков, с който беше открит Есенният салон на изкуствата. Още в началото част от публиката започна да напуска, а случилото се предизвика широк отзвук, пише Edna.bg.

По този повод половинката на Донков - Анна Кошко, написа нещо, което излезе отвъд обичайния шум около една театрална премиера. Тя защити не само спектакъла, но и човека, който е останал на сцената, докато зрители са си тръгвали.

"Всеки има право да не хареса един спектакъл и да го критикува. Това е част от изкуството. Но критиката към изкуството и обидата към човека са две различни неща. Подигравките, грубите лични нападки и осъждането от хора, които дори не са гледали спектакъла, нямат място в критиката. Някои хора се гордеят с това, че са напуснали театъра „на тълпи“. Щом това ви кара да се чувствате горди - жалко. Дано намерите по-достоен повод за гордост", написа актрисата в профила си във Фейсбук.

Деян Донков на премиерата на Последното бягство на Дон Жуан
Деян Донков на премиерата на „Последното бягство на Дон Жуан“ Източник: БТА

По думите ѝ "Деян не е една премиера".

"Една премиера е един момент. Един артист е цял път. Аз вярвам в твоя път, държа ръката ти и се гордея с теб. Обичам те безкрайно", допълни Кошко.

Публикацията събра множество поляризирани коментари относно изказването ѝ и самия спектакъл. Част от коментиращите са изразили мнение, че това, че харесват Деян Донков като актьор, не означава, че одобряват всяка постановка, в която участва. Други са доста по-крайни, определяйки спектакъла като "дъно". Според някои от коментиращите "понякога е обидно да си публика".

„Последното бягство на Дон Жуан" е вторият моноспектакъл на творческия тандем Деян Донков - Недялко Славов. Донков прави сценична реализация на пиеса, в която смехът и скептицизмът се редуват, за да изправят зрителя пред големия въпрос на времето ни – какво ни очаква утре. Дон Жуан пресича морета, континенти, държави, времеви граници, движи се напред-назад из историята и настоящето. Режисьор е Деян Донков, авторската музика е на Асен Аврамов, а видеодизайнът и 3D мапингът са дело на Мая Вселенска.

Анна Кошко и Деян Донков са двойка в живота и вече са били партньори и на сцена. Двамата работят заедно и по „Последните часове на Мерилин Монро“, където тя е в главната роля, а той е режисьор и изпълнява ролята на психиатъра, разговарял с Мерилин преди смъртта ѝ.

Затова думите ѝ не са просто реакция на лоша рецензия. Те са думите на човек, който познава Деян не само като име от афиша, а като човек, с когото споделя живота си, сцената и трудностите на професията.

Редактор: Стела Христова
Деян Донков Последното бягство на Дон Жуан Анна Кошко Античен театър Пловдив моноспектакъл театър скандал
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