Наистина ли се нуждаем от осем часа сън

Н а всички нас постоянно ни се напомня, че е изключително важно да спим по седем-осем часа всяка нощ, защото достатъчният сън помага на организма да се възстанови и ни позволява да се чувстваме психически и физически отпочинали.

Поради това схващане, когато ни е трудно да заспим през нощта, често се притесняваме как ще се справим със следващия ден с по-малко часове сън.

Оказва се обаче, че не съществуват идеални часове за сън, твърди професор Ръсел Фостър от Оксфордския университет, който е специалист в областта на неврологията.

Експертите развенчават правилото за осемчасов сън, като твърдят, че е необходимо само "средно" количество сън и всеки човек трябва да се опита да разбере колко сън му е необходим, съобщава "Мирър".

Макар че експертите уж препоръчват седем до девет часа сън всяка нощ, терапевтът от DC Metro Sleep and Psychotherapy Ани Милър в по-ранен доклад в CNET казва, че хората не трябва да се чувстват притиснати от тази цифра.

Тя съобщава: "В исторически план един непрекъснат период на сън невинаги е бил стандарт".

Въпреки че началото на идеалните осем часа сън не е твърде ясно, вероятно за това е виновна индустриалната регулация на училищните и работните графици.

Все пак необходимостта да се следва този стандарт "със сигурност е допринесла за безсънието на много хора", казва Милър. "Ако чувстваме, че "трябва" да спим повече или че не го правим правилно, сънят ни ще страда", казва тя.

Професор Фостър казва, че първоначално е написал книгата си "Време за живот: Новата наука за телесния часовник и как той може да промени съня и здравето ви", защото му е било "омръзнало" хората да казват, че трябва да спите по осем часа всяка нощ.

Вместо това експертът съветва да спите между 6 и 10 часа всеки път, когато си лягате. Националната фондация за съня съветва същото.

Макар че някои хора може да се подиграват, когато други казват, че вероятно се нуждаят само от шест часа сън всяка нощ, за определен процент от хората това е истината, казва д-р Алисън Брейгър, доктор на науките, инженер по производителността в Momentous, съветник за производителността и здравето.

По-рано д-р Брейгър заяви пред CNET, че обикновено успешните хора са склонни да спят по-малко.

"Ако погледнете президентите на САЩ, успешните изпълнителни директори и военните лидери, много от тях съобщават, че спят малко, но се чувстват добре и не се нуждаят от стимуланти, за да останат будни", каза тя.

"Ежедневните нужди от сън се движат по кривата на камбаната, както повечето физиологични процеси в природата. Средната стойност е осем часа нощен сън, но има хора, които се намират вляво или вдясно поради генетични предпоставки."

През 2019 г. учените съобщиха, че са открили "ген за кратък сън" и според Националния институт по здравеопазване (NIH) тези, които притежават този ген, естествено спят по-малко от 6,5 часа всяка нощ "без видими лоши последици".

Това откритие доказва, че нуждите от сън са силно индивидуални и се влияят от гените на човека. Всъщност, според някои проучвания, моделите на сън и нарушенията на съня са наследствени.

Така че броят на часовете, от които се нуждаете, за да спите и да функционирате ефективно на следващия ден, очевидно зависи от вашата ДНК.

За да разберете дали си почивате достатъчно, просто трябва да се запитате: "В състояние ли сте да работите на върха на възможностите си през деня? В състояние ли сте да вършите оптимално това, което трябва да правите?" - информира професор Фостър.

Ако отговорът ви е "да", вероятно спите достатъчно. Ако не, може би трябва да промените времето за лягане и да се опитате да заспите малко по-рано.

Също така, ако се опитвате да добавите повече сън в дневния си график, експертът предупреждава да не наваксвате в почивните дни или през уикенда, защото макар това да ви кара да се чувствате по-добре в краткосрочен план, ще се окаже "смущаващо за телесния часовник".

Вместо това професорът препоръчва дрямка по обяд или в ранния следобед. Това ще помогне за подобряване на втората половина на деня.

Въпреки това той съветва да не се правят дълги дрямки.

"Препоръчителната продължителност на дрямката въз основа на лабораторни изследвания е около 20 минути - и не твърде близо до времето за лягане."