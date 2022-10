Недостатъчният сън ни разболява

С поред изследователи, ако хората над 50 години спят само по около 5 часа на нощ, това намалява шансовете им за справяне с хронични здравословни проблеми, съобщава Би Би Си, цитиран от БТА.

Според експертите лошото здраве може да наруши съня, но лошият сън може да бъде и предупреждение или сам по себе си риск.

