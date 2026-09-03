България

Няма "теч" от страна на МВР във връзка с GPS заглушителя в "Драгалевци"

Едното устройство е било в сграда, а другото в автомобил, като КРС е установила въздействието им

3 септември 2026, 16:35
Няма "теч" от страна на МВР във връзка с GPS заглушителя в "Драгалевци"
Източник: БТА
  • Иван Демерджиев заяви, че в „Драгалевци“ са открити две GPS заглушаващи устройства – едното в сграда, а другото в автомобил; части от тях са били свалени.
  • Според него КРС е установила, че устройствата са въздействали, а МВР ще търси останалите им части и други незаконно използвани подобни устройства.
  • Демерджиев отхвърли съмненията за „теч“ на информация от МВР и посочи, че служителите са пристигнали около 30 минути след началото на акцията, ръководена от ДАНС и КРС.

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Както вече, съобщих става въпрос не за едно, а за две устройства. Едното е било на място в сградата, а другото се е намирало в автомобил. Снети са части от тях, но това не означава, че те не са действали. Това заяви пред журналисти в Народното събрание вътрешният министър Иван Демерджиев по повод GPS заглушителя в столичния квартал "Драгалевци".

"КРС са установили въздействието на устройствата. Ще търсим частите им както на тях, така и на всички подобни устройства, които се използват извън закона", подчерта той.

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По думите му не сегашния кабинет дължи обяснение за действията си, а тези,които години наред са държали патрулките си пред заведението. "По отношение на МВР нямам никакво съмнение за "теч" на информация. Възложих незабавно на Дирекция "Вътрешна сигурност" да провери случая. МВР е дошло доста по-късно, акцията е ръководена от ДАНС и КРС", допълни Демерджиев.

Според него полицейските служители са дошли на адрес в "Драгалевци" половин час по-късно, което е достатъчно време, за да бъдат премахнати устройствата. "Става дума за голям комплекс с множество помещения, част от които били заключени и впоследствие са отваряни едно по едно", каза още министърът.

Източник: Агенция "Фокус"    
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