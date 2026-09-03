Телефонните измами в Гърция скочиха с почти 50%, въвеждат по-сурови наказания

Гърция ще въведе по-сурови наказания за телефонни измами, които ще бъдат преквалифицирани като тежки престъпления с наказание над 5 години затвор.

В гръцката полиция и Дирекцията за борба с организираната престъпност ще бъде създадена специализирана група срещу телефонните измами.

Броят на тези престъпления в Гърция е нараснал с близо 50% спрямо периода 2024–2025 г. и продължава да се увеличава.

⚠️📞 Το τηλέφωνο χτυπά και ακούς ακόμη και μια γνώριμη φωνή. Μην είσαι βέβαιος ότι είναι αυτή που νομίζεις. «Λογιστές», δήθεν υπάλληλοι τραπεζών και e-ΕΦΚΑ, πλαστές σελίδες και τώρα ακόμη και AI που μπορεί να μιμηθεί φωνές. https://t.co/P1MandnaV1 — kefaloniamagazine (@kefaloniamagaz1) August 28, 2026

По-сурови наказания ще бъдат налагани в Гърция за телефонните измами, които ще бъдат преквалифицирани в тежки престъпления, т.е. такива, които се наказват с над пет години затвор, обяви министърът на защитата на гражданина Михалис Хрисохоидис в радиоинтервю, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

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Той обяви, че в рамките на гръцката полиция и на Дирекцията за борба с организираната престъпност ще бъде създадена група за борба именно с този вид измами, защото напоследък се наблюдава голям ръст на тези престъпления.

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Броят на телефонните измами в Гърция се е увеличил с почти 50 процента в сравнение с периода 2024 – 2025 г. и продължава да нараства.