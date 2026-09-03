Свят

Помощ за отопление: 321,95 евро ще получат одобрените домакинства за зимата

Средствата ще бъдат изплатени на два транша за отоплителния сезон от 1 ноември 2026 г. до 31 март 2027 г.

3 септември 2026, 16:02
Помощ за отопление: 321,95 евро ще получат одобрените домакинства за зимата
Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова   
Източник: БТА
  • Над 242 000 души и семейства вече са одобрени за помощ за отопление за сезон 2026/2027 г., като подадените заявления са близо 330 000.
  • Общият размер на помощта е 321,95 евро, изплащани на два транша: 128,78 евро за ноември–декември и 193,17 евро за януари–март.
  • Крайният срок за кандидатстване е 31 октомври, а право на помощ имат домакинства с доход под определения праг; безработните в трудоспособна възраст трябва да са регистрирани в бюро по труда поне три месеца.

Дават повече пари за отопление

Над 242 000 нуждаещи се хора и семейства вече са одобрени за целева помощ за отопление за предстоящия сезон 2026/2027 г., чието изплащане започна на 15 август, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Два месеца преди крайния срок – 31 октомври, подадените заявления към началото на септември са почти 330 000 при около 340 000 домакинства, които се очаква да бъдат подпомогнати според предварителните разчети. Всички постъпили заявления се обработват в максимално кратки срокове, за да може помощта да достигне до хората преди началото на отоплителния сезон.

Размерът на финансовата подкрепа за предстоящия зимен сезон – 1 ноември 2026 г. – 31 март 2027 г. – е 321,95 евро, което е с близо 11 евро повече спрямо миналата година. Средствата ще бъдат преведени на два транша. В момента се изплаща първата част – за ноември и декември 2026 г., която е в размер на 128,78 евро. До края на януари 2027 г. подпомогнатите ще получат втория транш от 193,17 евро за януари, февруари и март.

Краен срок: Остават 15 работни дни за подаване на заявления за помощ за отопление

Право на целева помощ за отопление имат хората и семействата, чийто средномесечен доход за шестте месеца, предхождащи месеца на подаване на заявлението, е по-нисък или равен на индивидуално определения диференциран доход за отопление.

Безработните лица в трудоспособна възраст трябва да са регистрирани в бюро по труда най-малко три месеца преди да подадат документите си и да не са отказвали предложена работа или включване в обучение. Студентите, настанени в студентски общежития, нямат право на целева помощ за отопление.

Обявиха размера на помощите за отопление за зимата

Заявления-декларации могат да се подават на място в дирекциите „Социално подпомагане“, чрез лицензиран пощенски оператор, както и по електронната поща и чрез квалифициран електронен подпис. Кандидатстването може да стане и по електронен път чрез портала на egov.bg.

През миналия зимен сезон целева помощ за отопление са получили 337 945 хора и семейства.

Припомняме, че в проекта на бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2026 г. са предвидени над 315,8 млн. евро повече за социални плащания, с които ще бъдат подкрепени повече хора. Планираният общ бюджет на МТСП е 2,112 млрд. евро, което е със 17,6% повече спрямо 2025 г., като най-голям ръст е предвиден за финансова подкрепа на хората с трайни увреждания.

Източник: БТА, Полина Славова    
целева помощ за отопление социално подпомагане МТСП отоплителен сезон нуждаещи се финансова подкрепа кандидатстване социални плащания безработни бюджет 2026
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Гергана Петрова отговори на Демерджиев: МВР иска да ме мачкат

Гергана Петрова отговори на Демерджиев: МВР иска да ме мачкат

Пентагонът удължи разполагането на американски войски в Близкия изток до 2027 г.

Пентагонът удължи разполагането на американски войски в Близкия изток до 2027 г.

България с амбициозна идея пред Коща: „Индустриална кохезия“ за цяла Европа

България с амбициозна идея пред Коща: „Индустриална кохезия“ за цяла Европа

„Жалко е да се гордеете, че сте напуснали театъра“: Анна Кошко защити Деян Донков след скандалната премиера в Пловдив

„Жалко е да се гордеете, че сте напуснали театъра“: Анна Кошко защити Деян Донков след скандалната премиера в Пловдив

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Проучване на 500 000 EV батерии показва кои запазват качествата си най-дълго

Проучване на 500 000 EV батерии показва кои запазват качествата си най-дълго

carmarket.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 1 ден
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 1 ден
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 1 ден
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Струмяни получи още 9000 литра питейна вода от Държавния резерв

Струмяни получи още 9000 литра питейна вода от Държавния резерв

България Преди 24 минути

Това е втората доставка за няколко дни, с която общото количество предоставена вода достига 18 000 литра

Министерството на здравеопазването (МЗ)

Мащабна реорганизация на здравната система и съкращаване на 440 щатни бройки

България Преди 48 минути

Проектът предвижда промени в РЗИ, ТЕЛК, спешната помощ и структурите за лекарствено ценообразуване

Има ли недостиг на кръв за планови операции? Здравният министър отговори

Има ли недостиг на кръв за планови операции? Здравният министър отговори

България Преди 1 час

Катя Ивкова каза, че до нея не е достигал сигнал за проблем с осигуряването на кръв и кръвни продукти

„Готов съм да предам приятел за победата“: Велизар Първанов влезе в „Игри на волята“

„Готов съм да предам приятел за победата“: Велизар Първанов влезе в „Игри на волята“

Любопитно Преди 1 час

27-годишният перничанин, продал имоти за над 6 милиона евро, е подготвен да доминира с хладнокръвни стратегии, безскрупулна игра и тренировки със Светлин от 6-и сезон

Нови проблеми по делата на „Форест клуб Варна“ за Баба Алино

Нови проблеми по делата на „Форест клуб Варна“ за Баба Алино

България Преди 1 час

Административният съд във Варна е дал срок за отстраняване на нередовности по две производства

„Написах книга от 20 страници за 24 часа!“: Теодора Русева атакува „Игри на волята“

„Написах книга от 20 страници за 24 часа!“: Теодора Русева атакува „Игри на волята“

Любопитно Преди 1 час

32-годишната софтуерна специалистка, дигитален създател и танцьорка от Попово е готова да надхитри мъжете на Арената с „женска енергия“, интелект и опит от курсовете на Наталия Кобилкина

Димитър Ралев

Зов за помощ: Бивш военен пилот се нуждае от високотехнологично протезно коляно, за да проходи отново

България Преди 1 час

След повече от година по болници, операции, тромбози, онкологична диагноза и химиотерапия бащата на Стилияна Ралева се нуждае от протезно коляно на стойност 60 000 евро

Няма "теч" от страна на МВР във връзка с GPS заглушителя в "Драгалевци"

Няма "теч" от страна на МВР във връзка с GPS заглушителя в "Драгалевци"

България Преди 1 час

Едното устройство е било в сграда, а другото в автомобил, като КРС е установила въздействието им

Централната избирателна комисия (ЦИК)

ЦИК прие правилата за провеждане на предизборната кампания

България Преди 2 часа

Предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент ще приключи в 24:00 часа на 23 октомври

<p>Китай с твърдо предупреждение към Франция</p>

Търговски спор между Китай и Франция заради таксите върху онлайн платформите

Свят Преди 3 часа

Китай предупреди, че ще предприеме необходимите мерки, за да защити интересите на китайските компании

Силна публицистика, въздействащи истории и забавление за цялото семейство и тази есен по NOVA и NOVA NEWS

Силна публицистика, въздействащи истории и забавление за цялото семейство и тази есен по NOVA и NOVA NEWS

Любопитно Преди 3 часа

Утвърдените предавания в програмата на медията се завръщат от 5 септември

Антонио Коща

Антонио Коща: Нарушенията на румънското въздушно пространство са „дълбоко тревожни“

Свят Преди 3 часа

Председателят на Европейския съвет заяви в Букурещ, че ЕС ще продължи твърдо да подкрепя Румъния

Иван Демерджиев

Демерджиев: Гергана Петрова е била задържана през годините по подозрение за тежко убийство

България Преди 3 часа

Министърът на вътрешните работи заяви, че при ареста не са използвани боди камери

Легендарно изпитание застава на пътя към спасението в “Игри на волята”

Легендарно изпитание застава на пътя към спасението в “Игри на волята”

Любопитно Преди 3 часа

Нови трима воини ще бъдат номинирани тази вечер

Деница Сачева сезира Съвета на Европа за случая с Ива Михайлова

Деница Сачева сезира Съвета на Европа за случая с Ива Михайлова

България Преди 4 часа

Депутатът изпрати писмо до комисаря по правата на човека Майкъл О'Флахърти

Снимката е илюстративна

Планът на Украйна да затвори въздушното пространство на Русия - какво знаем

Свят Преди 4 часа

Киев стартира мащабна кампания с далекобойни дронове за пълна авиационна блокада на Русия. Володимир Зеленски предупреди международните авиокомпании, че небето над Москва и големите градове вече е зона на постоянен риск

Всичко от днес

От мрежата

Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

dogsandcats.bg

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg
1

"Облякоха" къща в Созопол в цветни платове

sinoptik.bg
1

Дрон следи за опазването на околната среда в Ямбол

sinoptik.bg

Разкриха параметрите на привлекателната женска фигура 

Edna.bg

Мария Бакалова на една сцена с Райън Рейнолдс и Кенет Брана в Ню Йорк

Edna.bg

Станислав Ангелов: Не съм сигурен дали Левски ще задържи Веласкес

Gong.bg

Рефер призна как се е забавлявал по време на мачове от Висшата лига

Gong.bg

Радев към Коща: България допринася активно по основната визия на ЕС за повишаване на общата сигурност

Nova.bg

Антонио Коща в София: Заплахите от Русия няма да намалят решителността ни да подкрепяме Украйна

Nova.bg