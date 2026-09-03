България

Мащабна реорганизация на здравната система и съкращаване на 440 щатни бройки

Проектът предвижда промени в РЗИ, ТЕЛК, спешната помощ и структурите за лекарствено ценообразуване

3 септември 2026, 17:36
Министерството на здравеопазването
Министерството на здравеопазването (МЗ)   
Източник: БТА
  • Министерството на здравеопазването предлага мащабна реорганизация - РЗИ ще станат териториални дирекции, НСЦРЛП ще бъде интегриран в министерството, а два национални здравни центъра ще се слеят.
  • Регионалните картотеки на медицинската експертиза ще преминат към НЕЛК, а регистрите на лечебните заведения ще бъдат обединени в единен електронен регистър; планира се съкращаване на 440 щатни бройки, включително 200 в спешната помощ.
  • Проектът е на обществено обсъждане само 14 дни - до 17 септември, за да може реформата да влезе в сила от 1 януари 2027 г., въпреки критиките и недостига на кадри в системата.

„Чистка няма“: заяви здравният министър

Въпреки недоволството в цялата здравна система министърът на здравеопазването Катя Ивкова даде ход на административното преустройство на редица ключови звена. Докато министърът беше на изслушване в парламентарната комисия по здравеопазване именно по тези въпроси, промените в Закона за здравето бяха публикувани за обществено обсъждане.

Предлаганите изменения предвиждат мащабна реорганизация на регионалните здравни инспекции, системата на медицинската експертиза, спешната помощ и ценообразуването на лекарствените продукти. Срокът за обществено обсъждане обаче е изключително кратък -само 14 дни.

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, с който се предлага цялостна реформа на административната организация в системата на здравеопазването. Консултацията е стартирана на 3 септември 2026 г. през Портала за обществени консултации (strategy.bg) и ще продължи до 17 септември 2026 г.

  • Какво предвижда проектът

Според мотивите на вносителя, целта на промените е да се оптимизира структурата и функциите на административните звена в системата, да се въведе по-ясно разпределение на отговорностите и компетентностите, да се подобри координацията между институциите и да се повиши ефективността при изпълнението на държавната политика в областта на здравеопазването.

Ето основните промени:

Със законопроекта се предвижда създаването на Главна дирекция „Главна здравна инспекция“ с териториални дирекции - регионалните здравни инспекции. Така РЗИ ще престанат да функционират като самостоятелни юридически лица.

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти също ще бъде закрит като самостоятелно юридическо лице. Специализираната му дейност ще бъде интегрирана в структурата на Министерството на здравеопазването, а служителите от специализираната администрация на съвета ще преминат в щатната численост на министерството. От ведомството посочват, че по този начин ще бъде запазен съществуващият експертен капацитет.

Предвижда се и сливането на Националния център по обществено здраве и анализи и Националния център по радиобиология и радиационна защита в една обща структура - Национален център по обществено здраве и радиационна защита. С настоящия законопроект се променя името на центъра, а фактическото му преобразуване ще бъде извършено с постановление на Министерския съвет.

Съществена промяна се предлага и за стотиците хиляди притежатели на ТЕЛК. Регионалните картотеки на медицинската експертиза, които досега са към РЗИ, ще преминат към НЕЛК.

Съществуващите регистри, свързани с лечебните заведения, ще бъдат обединени в единен електронен регистър на лечебните заведения като част от Националната здравноинформационна система. Целта е да се гарантира актуалността на информацията и да се улесни достъпът на заинтересованите лица до справки за конкретно лечебно заведение, включително за възможностите му за обучение на студенти и специализанти.

От екипа на Катя Ивкова мотивират промените с необходимостта от по-добра координация между Министерството на здравеопазването и второстепенните разпоредители, намаляване на административната тежест, увеличаване на донорските ситуации в страната и по-ефективен контрол върху изпълнителите на дейности. Предвижда се компетентността за издаване на административни актове да бъде предоставена на министъра на здравеопазването или на оправомощено от него длъжностно лице.

В резултат на планираните промени числеността на персонала ще бъде намалена с общо 440 щатни бройки. От Министерството на здравеопазването обаче посочват, че основната част от оптимизацията ще бъде за сметка на незаети длъжности. 160 от съкращаваните бройки са в администрации от системата на здравеопазването, а останалите 280 са в други второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на здравеопазването. От тях 200 са в центровете за спешна медицинска помощ, 50 - в националните центрове по проблемите на общественото здраве, а 30 - в центровете за трансфузионна хематология.

Тези данни будят сериозно безпокойство, особено на фона на вече съществуващия остър недостиг на кадри в центровете за спешна медицинска помощ.

  • Защо срокът за обсъждане е само 14 дни

Обичайно обществените консултации по законопроекти продължават 30 дни, но в случая министерството е предложило съкратен 14-дневен срок. Причината е график, обвързан с датата 1 януари 2027 г., момента, в който реформата трябва да влезе в сила.

За да се спази този срок, законопроектът трябва да бъде внесен и приет от Народното събрание възможно най-скоро. След приемането му предстои издаването на редица подзаконови нормативни актове, включително нови устройствени правилници, а освен това е необходимо технологично време за оперативното преназначаване на служители и за предаването на архиви между структурите. Именно тази поредица от последващи стъпки, посочва министерството, налага съкращаването на обичайния срок за обществено обсъждане.

  • Как може да се участва в консултацията

Гражданите, организациите и всички заинтересовани страни могат да подадат становища по проекта по няколко начина:

  1. през Портала за обществени консултации (изисква регистрация с имейл);
  2. по електронна поща до посочените контакти в Министерството на здравеопазването;
  3. през Системата за сигурно електронно връчване (edelivery.egov.bg), за което е необходим квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ;
  4. на официалния адрес за кореспонденция на министерството.
  • Отговорна институция

Вносител на законопроекта е Министерството на здравеопазването, с адрес пл. „Света Неделя“ № 5, София. По съдържателни въпроси кореспонденцията се насочва към дирекция „Правна“ в министерството.

Заедно с проекта на закона са публикувани и придружаващите документи, доклад, мотиви, оценка на въздействието, както и становището на администрацията на Министерския съвет.

След приключването на общественото обсъждане на 17 септември 2026 г. ще бъде изготвена справка за постъпилите предложения, а законопроектът ще бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет и впоследствие в Народното събрание, с оглед влизането на реформата в сила от началото на 2027 г.

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