Синя коса и пиърсинги: Ким Кардашиян се преобрази в 13-годишната си дъщеря Норт за Хелоуин

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Ким Кардашиян се преобрази в 13-годишната си дъщеря Норт Уест за Хелоуин със синя коса, пиърсинги, готически маникюр и черни декоративни капачки за зъби.

Визията предизвика забавни реакции в социалните мрежи, като много фенове признаха, че първоначално са помислили Ким за самата Норт.

Преобразяването идва на фона на критики към стила на тийнейджърката, която защити избора си на облекло, а Ким призна, че публичното внимание към външния вид на дъщеря ѝ е трудно за семейството.

Норт Уест с изрусени вежди и пиърсинг на 12 г. (СНИМКИ)

Ким Кардашиян се преобрази в най-голямата си дъщеря Норт Уест за Хелоуин тази година, пише Page Six .

Риалити звездата показа неузнаваемата си визия в Instagram във вторник. Тя се появи с характерната за Норт тюркоазеносиня коса до кръста, остри мигли, пиърсинги по лицето и черни декоративни зъби.

Кардашиян носеше широка черна тениска с графичен принт и черно-бели раирани ръкави, масивна сребърна верижка с висулка във формата на череп с кръстосани кости и множество бижута с шипове.

Тя завърши визията си с изключително дълги, заострени нокти тип „стилет“, украсени с черни и сребристи готически мотиви, които силно напомняха маникюра на дъщеря ѝ.

„Хелоуин 2026 🧟‍♀️“, написа тя към поредицата от снимки, на които позира точно като 13-годишната си дъщеря.

„Близначки!!!!!!“, коментира сестрата на Ким Кортни под публикацията. Майка им, Крис Дженър, добави: „Толкова е забавно!!!!! 🩵🩵🩵“.

Много фенове признаха, че първоначално са се заблудили.

„Момиче, помислих, че това е Норт 😂😂“, написа един от тях. „Чакайте, изглеждате като близначки!!!!!“, добави друг.

Костюмът на Ким идва след месеци на критики заради дръзката визия на тийнейджърката.

По-рано този месец майката и дъщерята отговориха на твърденията, че Норт се облича „демонично“.

„О, не, не съм демонична, хора. Спрете да казвате, че съм демонична. Не, не съм“, заяви младата изпълнителка, която се стреми към кариера в рапа, по време на скорошно излъчване на живо в TikTok.

„Не съдете за книгата по корицата само защото харесвам този стил на обличане“, добави Норт, която тогава беше със своята яркосиня коса.

. Kim Kardashian transforms into 13-year-old daughter North West for Halloween, complete with blue hair and piercings 👨🏽‍💻 https://t.co/61NCOh5QqV — Tesla's Catalysis.. (@PHD228) October 20, 2026

Ким заяви, че според нея хората наричат дъщеря ѝ демонична заради черните декоративни зъби и пиърсингите, които носи. По време на същото излъчване на живо в TikTok обаче двете разкриха, че пиърсингите не са истински.

Докато показваше отблизо някои от тях, Норт се пошегува с хората, които не са забелязали това. „Толкова често ги сменям, че си мислите, че са истински.“

По-рано тя е споделяла, че иска да си направи истински пиърсинги, но майка ѝ е отхвърлила тази идея.

Ким, която има четири деца, Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм, от бившия си съпруг Кание Уест, преди това разказа за трудностите, с които се сблъсква заради критиките към външния вид на Норт, в интервю с Алекс Купър в подкаста „Call Her Daddy“.

„Наистина е трудно и е много интересно, защото всички деца носят едни и същи неща“, обясни тя и добави: „Но когато дъщеря ми се опита да ги носи, аз си казвам: „Добре, повече никога няма да обличаме това.“

Тя добави: „За съжаление, допуснахме тази грешка пред целия свят.“