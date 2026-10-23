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Соня Колтуклиева е с фрактура на рамото след сблъсъка със служител на НСО

Образувано е досъдебно производство, а случаят предизвика политически реакции и искания за оставката на Михаела Доцова

Обновена преди 2 минути / 23 октомври 2026, 07:03
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  • НСО започна проверка след инцидент, при който неин служител блъсна журналистката Соня Колтуклиева, докато тя задаваше въпроси на председателя на парламента Михаела Доцова. По думите на Колтуклиева тя е получила фрактура на рамото, а охранителят е задържан и е образувано досъдебно производство.
  • Доцова изрази съжаление и обеща пълна проверка, а президентът Илияна Йотова осъди действията на служителя и поиска изясняване на случая.
  • Инцидентът предизвика политически реакции и искания за оставки на Доцова и представители на президентската институция.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Националната служба за охрана (НСО) ще проверява инцидента между свой служител, охраняващ председателя на Народното събрание Михаела Доцова, и журналистката Соня Колтуклиева, съобщиха от службата. Председателят на парламента отиде във Военно-окръжната прокуратура, за да разговаря лично с репортерката и изрази съжаление за случилото се. След два часа и половина престой в прокуратурата Колтуклиева каза, че е образувано досъдебно производство и охранителят е задържан. По-късно служителят на НСО беше изведен с белезници от сградата.

Вижте в нашата галерия: 

С белезници пред прокуратурата: Задържаха гарда от НСО след скандала със Соня Колтуклиева
9 снимки
Гард НСО Колтуклиева
Гард НСО Колтуклиева
Гард НСО Колтуклиева
Гард НСО Колтуклиева

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

След разпространени кадри от инцидента в социалните мрежи последваха и политически реакции и искания за оставки. На видеозаписите се вижда как журналистката Соня Колтуклиева отваря вратата на колата, в която е председателят на Народното събрание Михаела Доцова, след което идва служител на НСО, избутва я настрани, тя пада и остава да лежи на земята.

Националната служба за охрана се запозна с видеозаписите, разпространени от Информационна агенция агенция ПИК и от други медийни източници, които показват в развитие инцидент с участие на служители на НСО, съобщиха от пресцентъра на службата.

Ръководството на НСО разпореди незабавна и щателна проверка на действията на служителите по сигурността, довели до този инцидент. При установяване на действия, несъответстващи на породилата се от ситуацията необходимост, ще бъдат предприети най-строги мерки. За случая е уведомена и компетентната Военна прокуратура, се посочва в съобщението. Същевременно Националната служба за охрана призовава да бъде зачитана неприкосновеността на охраняваните от службата лица и напомня, че опитите за нейното нарушаване налагат действия на служителите на НСО по закон, заявяват от службата. 

Соня Колтуклиева дава изявление за медиите пред Военно-окръжната прокуратура - София
Соня Колтуклиева дава изявление за медиите пред Военно-окръжната прокуратура - София Източник: NOVA

Като човек и като жена изразявам най-дълбокото си съжаление за това, което се случи, заяви пред журналисти председателят на Народното събрание Михаела Доцова след инцидента. Председателят на Народното събрание се охранява от НСО, те действат по определени протоколи, аз не мога да определям и да им казвам какво и как да правят. Когато аз влязох в колата, г-жа Колтуклиева отвори вратата, от което аз се стресирах, колегите излязоха и затвориха вратата, след което колата тръгна, разказа Доцова. Не знам как се е развила ситуацията след момента на тръгването. В момента, в който разбрах колко сериозно е положението, това много ме натъжи, добави тя. Тръгнала към ВМА, но докато стигне до лечебното заведение, разбрала, че Колтуклиева вече не е там, а в прокуратурата и дошла да се види с нея. Доцова каза, че ще изиска пълна проверка и прозрачност на това, което се е случило. 

Към 10:10 часа вечерта дойде Михаела Доцова с Антон Кутев. Тя започна да изказва съжаление, но всъщност се оправдаваше, че като излязла от централата на "Прогресивна България" много се стресирала, защото видяла само мен отвън, разказа по-късно пред журналисти Соня Колтуклиева. Аз ѝ казах да напусне, да си тръгне, че нищо, което казва не е искрено, а се опитват да изкарат мен виновна – жертвата, допълни тя.

Соня Колтуклиева дава изявление за медиите пред Военно-окръжната прокуратура - София
Соня Колтуклиева дава изявление за медиите пред Военно-окръжната прокуратура - София Източник: NOVA

Соня Колтуклиева поясни, че е попитала Доцова защо са провалили заседанията по случая с помилването на "Петричкия Ескобар", след което тя е влязла в колата и някой е затворил вратата. Колтуклиева я е отворила с високо вдигнат в ръката телефон и е продължила да пита за това. И в следващия момент със засилване един мъж, явно охранител от НСО, ме блъсна по рамото, обясни журналистката и уточни, че при прегледите във ВМА е установена фрактура на рамото ѝ. 

В Спешното отделение на Военномедицинска академия (ВМА) е постъпил пациент, представител на журналистическата гилдия, и след прегледи е освободен за домашно лечение, съобщиха по-рано от лечебното заведение. 

Президентът Илияна Йотова заяви в позиция, разпространена от нейния прессекретариат, че "категорично осъжда недопустимата и прекомерна реакция на служител на НСО спрямо журналистката Соня Колтуклиева". Подобно поведение е неприемливо и не може да бъде оправдано с изпълнението на служебни задължения. Журналистите трябва да могат свободно и без страх да вършат работата си, посочва държавният глава. Очаквам в спешен порядък доклада от назначената по случая проверка, пълно изясняване на обстоятелствата и поемане на отговорност при установени нарушения, заявява още Йотова. 

Заместник-председателят на парламента Атанас Атанасов поиска оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова в публикация във Фейсбук, съобщиха от пресцентъра на "Демократи за силна България". Като повод е посоченото от него "недопустимо посегателство и нанасяне на телесна повреда на журналист пред очите ѝ, останало без човешка реакция от нейна страна". "Подобно бездушие и нехуманно отношение е несъвместимо с поста на председател на парламента", пише Атанасов.

"Срамота! Не е за аматьори и тази работа! Блъскай и разчиствай всеки, който пита?! Оставка!", написа във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с инцидента с журналистката Соня Колтуклиева и служители на Националната служба за охрана. Също в позиция във Фейсбук парламентарната група на ГЕРБ-СДС настоя за оставката на Михаела Доцова. Недопустимо е журналист да бъде повален на земята при действия на охраната на председателя на парламента, а самият председател да напусне мястото на инцидента, без да поеме отговорност за случилото се, посочиха от партията.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски поиска Румен Радев да освободи председателя на парламента Михаела Доцова заради инцидента между служител на НСО и журналист, съобщиха от пресцентъра на ДПС във Фейсбук. Тази вечер видяхме най-грозното лице на властта - служител на НСО блъсна брутално журналистката Соня Колтуклиева и я остави да лежи просната на тротоара, а председателката на Народното събрание Михаела Доцова с антуража си я подминаха с пълно безразличие, каза Пеевски, цитиран от пресцентъра на формацията.

Функцията на Националната служба за охрана (НСО) е да пази държавата ни от враждебни атаки, а не да пази управляващите от въпроси, пише в публикация във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" и депутат Ивайло Мирчев по повод инцидента. По думите му реакцията на НСО е под всякаква критика. Службата е към президента и Илияна Йотова трябва незабавно да изиска обяснения и да се потърси отговорност, заяви той.

Лидерът на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев определи като пълно самозабравяне инцидента с участието на служители на Националната служба за охрана и представител на Информационна агенция ПИК. 

Потресен съм от поведението на Националната служба за охрана и искам незабавната оставка на президента, обяви във Фейсбук лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Службата е пряко подчинена на президентската институция и отговорността е на държавния глава. Очаквам оставката на г-жа Йотова утре и настоявам незабавно да се оттегли от президентската надпревара, посочи Костадинов. Що се отнася до г-жа Доцова, смятам, че тя самата трябва да даде обяснение на своето поведение, добави той.

Източник: БТА, Теодора Цанева    
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