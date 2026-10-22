4400 диаманта и цена от $50 млн.: Как е изработен най-скъпият сутиен в историята

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С утиен на стойност 50 милиона долара носи Кайли Дженър по време на шоуто на Victoria’s Secret. Бижуто е създадено от ювелирната компания Jacob & Co. и е изработено от 18-каратово бяло злато и 4400 естествени диаманта с общо тегло около 1370 карата.

В изработката участват 15 майстори, които влагат над 1000 часа труд. Конструкцията е проектирана така, че да наподобява текстил и движението на материята.

Всички диаманти са обработени със специална шлифовка, наречена Angel Cut, разработена от Jacob & Co. Името ѝ препраща към ангелите на Victoria’s Secret и е част от концепцията на бижуто.

Kylie Jenner surprised the crowd as she graced the Victoria's Secret Fashion Show runway in the historic $50 million diamond Fantasy Bra. https://t.co/KRKaY7HM4K — USA TODAY (@USATODAY) October 19, 2026

Централният диамант е с тегло над 75 карата

Сред най-ценните елементи на сутиена е централният жълт диамант Fancy Vivid Yellow с тегло 75,54 карата и радиантна шлифовка. Fancy Vivid Yellow е най-високата категория за наситеност на цвета при жълтите диаманти. Тези камъни се отличават и със своята рядкост, а конкретният диамант е с изключителна чистота и шлифовка.

Целта на Jacob & Co. е да създаде най-скъпия Fantasy Bra в историята на Victoria’s Secret. Това е специално бижу под формата на сутиен, което се представя на модното шоу на марката.

Досегашният рекорд принадлежи на Red Hot Fantasy Bra, носен от Жизел Бюндхен и оценен на 15 милиона долара.

Новото бижу тежи около два килограма. Изработката му изисква не само поставянето на хиляди диаманти в златна конструкция, но и създаването на множество отделни компоненти, които да бъдат сглобени в изделие, подходящо за носене.

Конструкцията включва около 1218 различни части. Сложността на изработката и комбинацията от скъпоценни камъни превръщат сутиена в проект, който може да остане в историята на ювелирното изкуство.

Kylie Jenner is sharing a closer look at the dazzling $50 million fantasy bra she rocked for her Victoria's Secret Fashion Show runway debut. https://t.co/BYZvO90Adv — Us Weekly (@usweekly) October 19, 2026

Появата на Кайли Дженър с бижуто бележи завръщането на Fantasy Bra на подиума на Victoria’s Secret за първи път от 2018 г. насам. Както отбелязва британският Vogue в материал на Макс Берлингър от 19 октомври 2026 г., за завръщането на емблематичния модел марката търси не просто популярно лице, а личност с влияние отвъд модата. Изборът пада върху Дженър, която съчетава известност от риалити телевизията с успешен бизнес в козметичната индустрия.

Творческият директор на Victoria’s Secret Адам Селман обяснява, че завръщането на Fantasy Bra е свързано и с интереса на публиката. По думите му специалният сутиен е сред най-желаните елементи от предишното шоу. „Това е наистина разточително бижу и произведение на изкуството. То е почти с музейно качество“, коментира Селман пред Vogue. Той определя Дженър като личност с мащабно културно влияние, която може да привлече вниманието на публика далеч извън традиционната аудитория на модната марка.

Традицията на Fantasy Bra започва през 1996 г. с Million Dollar Miracle Bra, представен от Клаудия Шифър в рекламна кампания на марката. Оценен на 1 милион долара, моделът поставя началото на поредица от специално изработени сутиени, украсени със скъпоценни камъни и създавани в сътрудничество с известни ювелирни къщи.

През следващите години Fantasy Bra се превръща в един от символите на годишното шоу. През 1999 г. Хайди Клум представя Millennium Bra, оценен на 10 милиона долара, а година по-късно Жизел Бюндхен носи Red Hot Fantasy Bra на стойност 15 милиона долара. Именно последният държи рекорда за най-скъп комплект бельо в продължение на повече от две десетилетия.

През 2014 г. марката представя два Fantasy Bra, носени от Адриана Лима и Алесандра Амброзио. През 2018 г. Елза Хоск излиза на подиума с Atelier Swarovski Fantasy Bra, оценен на 1 милион долара. След това традицията прекъсва, включително при завръщането на модното шоу през 2024 г. Едва през 2026 г. Victoria’s Secret отново включва подобно бижу в програмата си, този път с цена от 50 милиона долара.

За създаването му марката се обръща към Джейкъб Арабо, основател на Jacob & Co., известен с ювелирните си изделия и часовници. Пред Vogue той обяснява, че идеята му е била да създаде висококласно бижу, което може да се носи като сутиен, без използването на текстил. Конструкцията е изградена от злато и диаманти, а отделните елементи са подбрани така, че да съчетават бижутерийното майсторство с функционалността на изделието.

Въпреки стойността и сложността на изработката, според Селман основната цел на проекта остава публиката. „Това е за феновете. Наистина е за феновете“, казва той пред британския Vogue.

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