25 красавици на крачка от международната сцена: Финалистите на Model of the Year 2026 са ясни

К расотата превзема сцената, а пътят към международния моден подиум започва с Model of the Year 2026. Двадесет и пет кандидатки бяха избрани за финалната част на зрелищния конкурс след кастинга, който се проведе на 20 октомври в клуб Black & White. Конкурсът се организира от Crown Events с генерален спонсор Palms Bet и има за цел да открие български модели, които да представят страната ни на два международни конкурса - в Китай и Япония.

От общо 300 кандидатки 50 се явиха на кастинга на живо. Сред тях бяха модели с опит в работата с модни агенции в България и чужбина, които представиха своите умения пред жури от утвърдени имена в модата, фотографията и дизайна.

Участничките дефилираха и отговаряха на въпроси, а с всяка от тях беше проведено индивидуално интервю. След детайлна оценка журито покани 25 от кандидатките да продължат към финала. Процесът на селекция беше заснет, за да даде възможност и на публиката да проследи избора на финалистките.

В журито се включиха Мария Костадинова, представител на Palms Bet, моделите Марина Цветанова и Антоанета Боянова, Меги Савова, собственик на конкурса „Мисис България“ и продуцент, Жени Калканджиева, собственик на модна агенция „Визаж“, модните фотографи Панайот Думанов и Теди Грозданов, модният стилист Костадин Колев, фотографът и дизайнер Ивомир Пешев, както и дизайнерът Албена Александрова от „Рошата гарга“.

След кастинга програмата продължи с официален обяд и фотосесия в ресторант 888 Taste Show and Asian Cuisine. В по-неформална обстановка участничките имаха възможност да се запознаят и да споделят впечатления от преминалата селекция.

Като генерален спонсор на Model of the Year 2026 Palms Bet подкрепя възможността български модели да направят следваща стъпка в професионалното си развитие и да представят страната ни пред международна публика.

Големият финал на Model of the Year 2026 ще се проведе на 6 ноември от 19:30 ч. в NIVO, когато 25-те финалистки ще се състезават за възможността да представят България на конкурсите в Китай и Япония.