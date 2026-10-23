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107-годишен мъж разкри неочакваната си тайна за дълъг живот

Британският ветеран от Втората световна война Оуен Файлър отпразнува 107-ия си рожден ден. Смятаният за най-възрастния мъж в Уелс споделя, че тайната му за дълъг живот се крие в любимото му ястие, честния труд и че никога не е преяждал

Стела Христова Стела Христова

23 октомври 2026, 06:30
107-годишен мъж разкри неочакваната си тайна за дълъг живот
Източник: iStock

Б ритански ветеран от Втората световна война отдаде дълголетието си на редовното хапване на порция пържена риба с картофи, след като навърши 107 години.

„Пържена риба с картофи – пълноценно ястие, една пълна лъжица картофчета и риба“, каза Оуен Файлър пред BBC в понеделник.

Файлър, който е роден през 1919 г. и е смятан за най-възрастния мъж в Уелс, навърши 107 години в петък.

Той сподели, че яде това пържено ястие толкова често, колкото може – обикновено с „истинска“ треска или мерлуза – но „никога не е преяждал“.

Извън възможността да се наслаждава на любимото си ястие, ветеранът твърди, че единствената му истинска тайна за дълъг живот е просто да живее „както си му е редът“.

„И аз самият не знам как стигнах дотук, но срещнах много хора, които ми се възхищават и ме питат как го правя“, казва той пред медията.

"Няма тайни рецепти, освен че винаги съм работил през целия си живот. Просто живееш достойно и честно – аз винаги така съм правил", добави той.

Файлър – баща на четири деца, дядо на 10 внуци и прадядо на 15 правнуци – казва, че никога не си е представял, че ще доживее до 107 години.

„Мислех си, че светът, в който ще живея, ще бъде по-добър, но никога не съм вярвал, че ще стигна до тази възраст“, споделя той.

Като дете нито той, нито семейството му са мислили за „дълбока старост“, тъй като е имало много по-големи проблеми, за които да се притесняват.

„Нямахме храна, нямахме пари“, спомня си той.

Файлър е служил в Кралските уелски фузилиери – исторически пехотен полк от британската армия, основан през 1689 г. – преди да стане военен полицай.

Той е бил базиран в Индия, когато войната с Япония приключва в Деня на победата над Япония през 1945 г., съобщава BBC.

Военната благотворителна организация SSAFA почете службата му с възпоменателен щит по време на тържество в понеделник. Събитието включваше и изненадваща прожекция на комедията от 1955 г. „One Good Turn“ в киното „Market Hall Cinema“ в Бринмаур, смятано за най-старото кино в Уелс.

Неговият колега ветеран Дарън Фут, който е помогнал за организирането на празненството, го описва като „земен човек“, който така и не разбрал защо хората вдигат такъв „шум“ около юбилейния му рожден ден.

„Въобще не разбира цялата тази суматоха“, казва Фут пред медията.

Що се отнася до отношението му към живота, Фут споделя, че Файлър рядко мисли за възрастта си.

„Той все още се събужда сутрин, облича чиста риза, слага си вратовръзката, лъска си обувките и става от леглото с ясна цел“, казва Фут. „Мисля, че всички можем да вземем пример от него за това.“, добавя той.

Редактор: Стела Христова
дълголетие Оуен Файлър пържена риба с картофи ветеран Втора световна война 107 години Уелс
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