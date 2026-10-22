Свят

Над 200 души в затвора след протестите във Франция

Френските власти забраниха всички протести в Марсилия

Николай Киров Николай Киров

22 октомври 2026, 19:12
Над 200 души в затвора след протестите във Франция
Източник: EPA/БГНЕС

О бщо 217 души са изпратени в затвора от 2700 задържани след насилието и грабежите във Франция през изминалия уикенд, съобщи на министърът на правосъдието Жералд Дарманен при посещение във Фльори-Мерожи, департамент Есон.

„Това е изключително твърд отговор, който наистина няма аналог“, заяви Дарманен, цитиран от АФП.

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Той уточни, че половината от лишените от свобода не са имали предишни осъждания.

Същевременно френските власти забраниха всички протести в Марсилия, втория по големина град в страната, на 24 октомври и разпоредиха спирането на обществения транспорт в същия ден. Целта е да се предотврати повторение на безредиците по време на планираните нови демонстрации.

Префектурата на департамента Рона, обхващаща града, издаде разпорежданията на 22 октомври поради „очевидни съображения за сигурност“, предаде АФП.

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Властите разшириха и действието на вечерния час за непълнолетни в централната част на града, като мярката ще важи и за възрастните през нощите на събота срещу неделя и неделя срещу понеделник.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Франция безредици насилие
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