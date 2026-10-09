Ким Кардашиян пресъздаде емблематичния тоалет на Елизабет Тейлър

К им Кардашиян отново доказва, че когато става въпрос за висша мода и ТВ продукции, за нея няма граници. В очаквания втори сезон на хитовия сериал „All’s Fair“ (по платформата Hulu) 45-годишната звезда се появява с тоалет, който носи със себе си над половин век холивудска история и блясък - легендарно кадифено наметало, носено първоначално от самата Елизабет Тейлър, съобщи Page Six.

В първия си официален тийзър за новите епизоди героинята на Ким - Алура Грант - прави зашеметяващо излизане на екран с визия, която моментално привлече вниманието на модните критици по целия свят.

Наметалото на „Скорпиона“ и сянката на Карл Лагерфелд

Тоалетът представлява черна кадифена пелерина с качулка, подплатена с коприна в цвят слонова кост. Върху гърдите и на гърба са избродирани два бляскави скорпиона - детайл, който прави дрехата световноизвестна.

Kim Kardashian re-creates iconic Elizabeth Taylor outfit for ‘All’s Fair’ Season 2 https://t.co/i4834Mk6x8 https://t.co/7ooDg6Rn9m — New York Post (@nypost) October 8, 2026

Наметалото „Scorpio Evening Cape“ е създадено от италианската модна къща Tiziani Roma. Любопитна подробност е, че по онова време фрийланс дизайнер за бранда е бил младият Карл Лагерфелд, което прави дрехата вероятен негов ранен и изключително ценен шедьовър.

Елизабет Тейлър облича кадифената пелерина през ноември 1969 г. за емблематичното си явяване на „Бала на Скорпионите“ - бляскавото парти по случай 40-ия рожден ден на принцеса Грейс Кели в Монако (организирано в чест на зодиакалния знак на принцесата и съпруга на Тейлър, Ричард Бъртън).

Диамант за 5 милиона долара и аукционни рекорди

На въпросното парти през 1969 г. Елизабет Тейлър комбинира кадифеното наметало с колосалния 69,42-каратов диамант „Тейлър-Бъртън“. Години след развода си с Бъртън, през 1979 г., актрисата продава легендарното бижу за 5 милиона долара, за да финансира изграждането на болница в Ботсвана.

Самато наметало бе пуснато на историческия търг на аукционна къща Christie’s през 2011 г., където бе продадено за 74 500 долара.

Засега остава загадка дали Ким Кардашиян лично е купила оригинала от тогавашния търг, дали го е придобила частно по-късно, или стилистите на сериала са направили точна реплика за снимките. В една от сцените в трейлъра актрисата Сара Полсън също се появява с същото наметало, което подсказва, за нуждите на продукцията вероятно са били изработени дубликати.

Гардероб за милиони на екран

Това не е първият път, в който Ким Кардашиян пренася личните си модни находки в продукцията. През първия сезон героинята ѝ Алура Грант носеше десетки винтидж тоалети и колекционерски чанти Hermès Birkin от личния гардероб на риалити звездата.

Новите кадри ясно показват, че във втори сезон визуалният разкош ще бъде издигнат до още по-зашеметяващи висоти.