Ким Кардашиян разкри изненадващия брой бавачки, които се грижат за четирите ѝ деца

К им Кардашиян никога не е криела, че разчита на чужда помощ, когато става въпрос за отглеждането на четирите ѝ деца.
В свое скорошно интервю за The Sunday Times 45-годишната звезда от „Семейство Кардашиян“ разказа открито за това как успява да съвместява натоварената си кариера с майчинските отговорности.
Кардашиян, която е майка на Чикаго (8 г.), Норт (13 г.), Псалм (7 г.) и Сейнт (10 г.), разкри, че за семейството ѝ работят общо пет бавачки – една е постоянно на дежурство, а останалите четири се сменят на ротационен принцип.
Въпреки допълнителната подкрепа в отглеждането на децата, които споделя с бившия си съпруг Кание Уест, Кардашиян подчерта, че винаги намира време да ги води и взема от училище всеки ден, както и да вечеря с тях.
Kim Kardashian Reveals the Surprising Number of Nannies She Has for Her 4 Children https://t.co/wcsydXIuld— People (@people) October 5, 2026
„Смятам себе си за умерено строг родител“, споделя тя. „Изключително търпелива и любяща съм. Все още позволявам на децата да спят в моето легло, когато поискат, и всяка вечер им чета книги.“, казва тя.
Наред с това риалити звездата разговаря и със списание PEOPLE относно спорта, който предпочита синовете ѝ да избягват.
Заедно с изпълнителния продуцент Натали Ентен, Кардашиян представи новия си проект „Отбор на майките: Бейзбол“ (Mom's Team: Baseball) и призна, че не би искала момчетата ѝ да се занимават с този спорт заради продължителните тренировки.
Kim Kardashian employs a formidable total of five nannies, with one on duty at a time and another four on rotation, it has been revealed https://t.co/V70kbWRTiS 🔗 https://t.co/rc9Obob7LD— Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 4, 2026
„Момчетата ми искаха да пробват бейзбол във фазата, в която им се опитваше абсолютно всичко“, спомня си тя. „Спомням си как спрях до игрището и след около три часа си казах: „Добре, мисля, че всеки друг спорт ще е много по-подходящ за вас.“, споделя Ким.
Кардашиян допълни: „Изпитвам огромно уважение към родителите на деца, които тренират бейзбол. Това са наистина безкрайни часове на игрището.“
Миналия месец звездата сподели в Instagram поредица от трогателни архивни снимки на четирите си деца.
Сред кадрите на усмихнатите ѝ наследници се открояваше и стара снимка на най-голямата ѝ дъщеря Норт, държаща пухкаво зайче в компанията на Кортни Кардашиян и Пенелопе (14-годишната дъщеря на Скот Дисик).
Kim Kardashian reveals shocking number of nannies she has for her and Kanye West’s four kids https://t.co/qYOzAASlJX https://t.co/FQh2Exao0U— Page Six (@PageSix) October 4, 2026
„Дните са дълги, но годините минават като миг“, написа тя под публикацията.
„Плача“, коментира Клои Кардашиян, а Кайли Дженър реагира с емотикон, сдържащ сълзите си.
Наскоро Кардашиян показа и кадри от семейната им ваканция в Токио през март, където бяха заедно с нейния приятел Люис Хамилтън.
„Изглежда, че навън вали“, казва тя зад камерата, докато снима синовете си в интерактивния музей teamLab Planets. „Сейнт, ела тук! Псалм, ела и ти!“
Малкият Псалм веднага се появява в кадър, показва колекционерски карти с Покемон и закачливо се плези на камерата.