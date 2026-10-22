Протест на студенти в София, искат оставката на министър Вълчев

Стефан Белчев: Целта е България да свали дефицита под 3% до 2029 г.

НИМХ предупреждава за рязък обрат във времето на 23 октомври: Оранжев код за порои и бури

Кметовете на Сунгурларе и Белица с обвинения за търговия с влияние

С туденти от Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ отново излязоха на протестно шествие, което стигна до Министерството на образованието и науката, предава NOVA.

Протест на студенти блокира центъра на София

Те настояват за оставката на ректора Мирослав Дачев, като за първи път поискаха и оттеглянето на министъра на образованието проф. Георги Вълчев.

Протестиращите настояват за незабавно прекратяване на институционалния натиск, повече прозрачност и отчетност, както и за реално участие на студентите във вземането на решения, свързани с техните права и бъдещето на академията.

Протест пред НАТФИЗ: Аз не съм семестриална такса, аз съм студент

В днешното шествие студентите от НАТФИЗ бяха подкрепени и от представители на други университети. Заради протеста движението по ул. „Георги С. Раковски“ беше блокирано за кратко.

От Министерството на образованието и науката изпратиха позиция:

„Министерството на образованието и науката приема сериозно поставените от студентите на НАТФИЗ въпроси и уважава правото им да изразяват свободно своята позиция.

През предходните месеци министерството винаги е било отворено за диалог и обсъждане на поставените въпроси, като към студентите многократно са отправяни покани за разговори и срещи. Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев проведе срещи с представители на протестиращите студенти и на преподавателите от факултет „Екранни изкуства“ на НАТФИЗ.

По инициатива на министъра беше създадена и работна група с участието на представители на заинтересованите страни, която проведе три заседания за обсъждане на проблемите и възможностите за тяхното решаване. В резултат на проведените разговори ръководството на НАТФИЗ представи пътна карта с мерки за преодоляване на поставените проблеми. Министерството ще продължи да следи развитието на ситуацията и изпълнението на поетите ангажименти.

При предходното ръководство на МОН е извършен одит на НАТФИЗ, като по инициатива на настоящото ръководство на интернет страницата на министерството бяха публикувани както пълният одитен доклад, така и резюме на основните констатации. По този начин е осигурена публичност и възможност всички заинтересовани страни и компетентни институции да се запознаят с резултатите.

Следва да се подчертае, че академичната автономия не е въпрос на преценка или желание от страна на МОН, а принцип, изрично регламентиран в Закона за висшето образование. Той определя както самостоятелността на висшите училища при тяхното управление, така и границите на правомощията на министерството.

МОН ще продължи да съдейства за решаването на проблемите, но не може да изземва функции и да взема решения, които законът е предоставил на академичните органи.“