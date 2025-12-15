Любопитно

Норт Уест с изрусени вежди и пиърсинг на 12 г. (СНИМКИ)

Визията на 12-годишното момиче редовно предизвиква дебати - от пиърсинги, фалшиви татуировки, корсети, до руси вежди

15 декември 2025, 14:26
Ким Кардашиян и Норт Кардашиян Уест
Източник: Getty Images

Д ъщерята на Ким Кардашиян и Кание Уест, 12-годишната Норт, отново привлече всички погледи, този път с изрусени вежди, при пристигането си в звездното заведение Nobu в Малибу.

Визията на 12-годишното момиче редовно предизвиква дебати - от пиърсинги, фалшиви татуировки, корсети, до руси вежди, като мнозина критикуват Ким за прекомерната свобода, която дава на дъщеря си.

Норт беше в изцяло черен тоалет, докато пристигаше в популярното звездно заведение Nobu в Малибу, Калифорния, в петък вечер, 12 декември. Визията си бе допълнила с правоъгълни слънчеви очила и маратонки. Уест носеше дългата си синя коса права. В един момент тя показа знак за мир към папараците. Момичето беше придружено от майка си и семейни приятели, предаде Page Six

Кардашиян беше облечена с черно бомбър яке, червени кожени панталони и високи кожени ботуши до бедрото. Риалити звездата също носеше слънчеви очила и бе оформила косата си във висок кок.

През последните няколко месеца Уест често експериментира със своите визия и модни избори. Тийнейджърката дебютира със синя коса през май, която се смята за перука, а по-късно привлече погледите, когато показа фалшиви татуировки по лицето и дермален пиърсинг на средния си пръст.

Първоначално пиърсингът предизвика критики, като критиците твърдяха, че е опасен и крие различни рискове. Уест обаче отвърна на хейтърите във видео в TikTok, където синхронизира устни по аудио на Chrisean Rock, която казва: „Защо плачеш? На колко години си? Просто се стегни.“ Над видеото Уест написа: „Това е за всички, които се ядосват заради пиърсинг на пръста.“

Кардашиян, която също предизвика недоволство, позволявайки на най-голямата си дъщеря да носи корсет и минипола, защити модните избори на Уест по време на подкаста „Call Her Daddy“ през октомври.

„Наистина е трудно и много интересно, защото всички деца носят едни и същи неща“, каза бъдещата адвокатка. „Но когато дъщеря ми се опита да го носи, тогава си казвам: „Добре, никога повече няма да носим това.“ За съжаление, направихме тази грешка пред целия свят.“

Кардашиян споделя Норт, Сейнт (10 г.), Чикаго (7 г.) и Псалм (6 г.) с бившия си съпруг Кание Уест.

Източник: Page Six    




