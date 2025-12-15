Норт Уест с изрусени вежди и пиърсинг на 12 г. (СНИМКИ)

Д ъщерята на Ким Кардашиян и Кание Уест, 12-годишната Норт, отново привлече всички погледи, този път с изрусени вежди, при пристигането си в звездното заведение Nobu в Малибу.

Визията на 12-годишното момиче редовно предизвиква дебати - от пиърсинги, фалшиви татуировки, корсети, до руси вежди, като мнозина критикуват Ким за прекомерната свобода, която дава на дъщеря си.

The bleached eyebrows are cute on her 🥹! https://t.co/jRKjhEn9p0 — 🪐✨ (@_chynaberrytree) December 15, 2025

Норт беше в изцяло черен тоалет, докато пристигаше в популярното звездно заведение Nobu в Малибу, Калифорния, в петък вечер, 12 декември. Визията си бе допълнила с правоъгълни слънчеви очила и маратонки. Уест носеше дългата си синя коса права. В един момент тя показа знак за мир към папараците. Момичето беше придружено от майка си и семейни приятели, предаде Page Six.

Кардашиян беше облечена с черно бомбър яке, червени кожени панталони и високи кожени ботуши до бедрото. Риалити звездата също носеше слънчеви очила и бе оформила косата си във висок кок.

North West shows off her bleached eyebrows during night out with mom Kim Kardashian https://t.co/Se00HGhsHc pic.twitter.com/fS8VWOPSrU — Page Six (@PageSix) December 14, 2025

През последните няколко месеца Уест често експериментира със своите визия и модни избори. Тийнейджърката дебютира със синя коса през май, която се смята за перука, а по-късно привлече погледите, когато показа фалшиви татуировки по лицето и дермален пиърсинг на средния си пръст.

Първоначално пиърсингът предизвика критики, като критиците твърдяха, че е опасен и крие различни рискове. Уест обаче отвърна на хейтърите във видео в TikTok, където синхронизира устни по аудио на Chrisean Rock, която казва: „Защо плачеш? На колко години си? Просто се стегни.“ Над видеото Уест написа: „Това е за всички, които се ядосват заради пиърсинг на пръста.“

Kim Kardashian & North West last night pic.twitter.com/y9E3ERl7hu — Kardashians Jenner (@Kardashians06) December 14, 2025

Кардашиян, която също предизвика недоволство, позволявайки на най-голямата си дъщеря да носи корсет и минипола, защити модните избори на Уест по време на подкаста „Call Her Daddy“ през октомври.

„Наистина е трудно и много интересно, защото всички деца носят едни и същи неща“, каза бъдещата адвокатка. „Но когато дъщеря ми се опита да го носи, тогава си казвам: „Добре, никога повече няма да носим това.“ За съжаление, направихме тази грешка пред целия свят.“

Kim Kardashian and Kanye West’s 12 year old daughter sparks concern as she debuts new look with nose ring, fake face tattoos and blue hair.



North West has shared a series of photos on her TikTok account she shares with her mother showing off her dramatic new look.



In the… pic.twitter.com/R3umrsqP2Q — Oli London (@OliLondonTV) October 21, 2025

Кардашиян споделя Норт, Сейнт (10 г.), Чикаго (7 г.) и Псалм (6 г.) с бившия си съпруг Кание Уест.