Застрашена акула отново влезе в канал в Южна Корея

Триметровата акула Букани, превърнала се в атракция в южнокорейския град Пусан, отново е навлязла в канала, след като беше изведена в открито море.

Женската тъмна акула е привлякла 1,6 милиона посетители. Властите укрепват защитните мрежи след неуспешния опит да предотвратят завръщането ѝ.

Видът е застрашен, а експерти свързват по-честата поява на акули край Южна Корея със затоплянето на океанските води.

South Korean officials on Wednesday struggled to free a huge gray shark that has been trapped for more than a month in a canal in the port city of Busan. Read more: https://t.co/GtsdqENhvL https://t.co/OrqgcPaSi7 — ABC News (@ABC) October 21, 2026

Акулата, която беше изведена от канал в южнокорейския пристанищен град Пусан в открито море при продължила часове спасителна операция, отново е влязла в канала, съобщи Ройтерс. Морското създание е преодоляло една от мрежите, поставени, за да предотвратят завръщането му.

Триметровата акула, наречена Букани - корейското име на Северното пристанище на Пусан, се превърна в сензация, след като беше забелязана в канала в края на миналия месец. Тя е привлякла 1,6 милиона посетители, според данни на корпорацията, отговаряща за пристанищната инфраструктура.

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Досега властите направиха три опита да я върнат в открито море. Последната акция, която се проведе вчера и включваше плаващи платформи, мрежи и водолази, завърши успешно.

A shark that South Korean authorities spent hours guiding into the open sea has swum back into a canal in the port city of Busan, the oceans ministry said, eluding a net that was meant to prevent her return https://t.co/07e0QRImvG https://t.co/9MQ7KlMa8u — Reuters (@Reuters) October 22, 2026

Днес обаче южнокорейското Министерство на океаните и риболова съобщи, че Букани е преминала под една мрежите, попадайки между нея и мрежа, монтирана на около 40 метра по-навътре във водния път. Спасителите са отворили външната мрежа и са укрепили преградите, за да ѝ попречат да се придвижи по-навътре с надеждата, че ще се отправи към открити води.

Внимание, акули в Приморския залив!

Националният институт по рибарски науки на Южна Корея установи, че животното е женска тъмна акула с дължина около три метра. Видът обитава тропически, субтропически и умерени води и е класифициран като застрашен от Международния съюз за защита на природата.

Експерти посочват, че затоплянето на океанските води е причина акули да се срещат все по-често по източното крайбрежие на Южна Корея.