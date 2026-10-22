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Застрашена акула отново влезе в канал в Южна Корея

Властите в Пусан укрепиха преградите, след като триметровата акула се върна във водния път. Експерти свързват по-честата поява на акули край страната със затоплянето на океана

22 октомври 2026, 17:37
Акулата, наречна Букани, плува в канал в южнокорейски град Пусан
Акулата, наречна Букани, плува в канал в южнокорейски град Пусан   
Източник: БТА
  • Триметровата акула Букани, превърнала се в атракция в южнокорейския град Пусан, отново е навлязла в канала, след като беше изведена в открито море.
  • Женската тъмна акула е привлякла 1,6 милиона посетители. Властите укрепват защитните мрежи след неуспешния опит да предотвратят завръщането ѝ.
  • Видът е застрашен, а експерти свързват по-честата поява на акули край Южна Корея със затоплянето на океанските води.

Акулата, която беше изведена от канал в южнокорейския пристанищен град Пусан в открито море при продължила часове спасителна операция, отново е влязла в канала, съобщи Ройтерс. Морското създание е преодоляло една от мрежите, поставени, за да предотвратят завръщането му.

Триметровата акула, наречена Букани - корейското име на Северното пристанище на Пусан, се превърна в сензация, след като беше забелязана в канала в края на миналия месец. Тя е привлякла 1,6 милиона посетители, според данни на корпорацията, отговаряща за пристанищната инфраструктура.

Нашествие на медузи край Корейския полуостров

Досега властите направиха три опита да я върнат в открито море. Последната акция, която се проведе вчера и включваше плаващи платформи, мрежи и водолази, завърши успешно. 

Днес обаче южнокорейското Министерство на океаните и риболова съобщи, че Букани е преминала под една мрежите, попадайки между нея и мрежа, монтирана на около 40 метра по-навътре във водния път. Спасителите са отворили външната мрежа и са укрепили преградите, за да ѝ попречат да се придвижи по-навътре с надеждата, че ще се отправи към открити води.

Внимание, акули в Приморския залив!

Националният институт по рибарски науки на Южна Корея установи, че животното е женска тъмна акула с дължина около три метра. Видът обитава тропически, субтропически и умерени води и е класифициран като застрашен от Международния съюз за защита на природата.

Експерти посочват, че затоплянето на океанските води е причина акули да се срещат все по-често по източното крайбрежие на Южна Корея.  

Източник: БТА, Екатерина Антонова    
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