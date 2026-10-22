657 продукта кандидатстват за място сред 50 Best Products From Bulgaria

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С мащабно участие приключи приемът на кандидатури за първото издание на националната селекция 50 Best Products From Bulgaria. Заявени са общо 657 продукта, които предстои да бъдат оценени от българското номинационно жури. Съставът му, пазен досега в тайна, ще бъде обявен публично на 25 ноември заедно с експертния подбор на 150 продукта, които да продължат към международно оценяване.

Инициативата има за цел да открои български продукти с висока добавена стойност, отличимост и потенциал за развитие отвъд местния пазар. Кандидатурите в първото издание са разпределени в пет категории: „Нови технологии“ – 93, „Дизайн продукти“ – 127, „Храни и напитки“ – 165, „Здраве и козметика“ – 165, и „Дом и качество на живот“ – 107. Номинационното жури ще разгледа кандидатурите в тези категории по десет критерия, сред които произход, автентичност, иновативност, контрол на качеството, устойчивост и международен потенциал. Подборът на 150-те номинирани продукта ще постави основата за следващия етап – оценяването им през перспективата на глобалните пазари.

„Интересът към първото издание надмина нашата цел от 500 апликации. Толкова голям брой кандидатури още за първото издание е огромно доверие и отговорност, но и знак за необходимостта от инициатива, която да открои стойностните български продукти и да им даде международна видимост. Пред експертите, които ще застанат с имената си, сега стои отговорната задача да селектират онези, които най-убедително съчетават качество, оригиналност и потенциал за развитие отвъд местния пазар. Убедени сме, че финалните 50 ще покажат по категоричен начин какво създава България днес и защо това ново лице на страната ни заслужава много по-голямо международно внимание“, коментира Магдалена Исионова, която е част от екипа на изпълнителните продуценти на проекта.

В международното жури участват Юлиан Дайнов, Вес Бакалов, Ерик Улф, Доминик Рок и Венелин Кокалов. Тяхната финална селекция от 50 продукта ще бъде обявена в края на април 2027 г. на официална церемония в София. По време на същото събитие ще се състои и премиерата на специалното печатно издание 50 Best Products From Bulgaria. На 9 май 2027 г. – Деня на Европа – ще бъде открит и експозиционен павилион в София, в който публиката ще може да се запознае на живо с продуктите от селекцията.

Първото издание на 50 Best Products From Bulgaria се посвещава на 20-годишнината от членството на България в Европейския съюз.

Инициативата има за цел да даде по-широка видимост на българските продукти и да изгради дългосрочна платформа за тяхното представяне. В основата ѝ стоят принципите за безпристрастност, прозрачност, независимост и експертност. Продуктите и хората зад тях могат да създадат нова визитна картичка на България – чрез знанията, качеството и решенията, които страната предлага днес.

Повече информация за инициативата и предстоящите етапи: 50best.bg

За 50 Best Products From Bulgaria:

50 Best Products From Bulgaria е национална селекция и дългосрочна платформа, създадена с мисията да открива, валидира и дава международна видимост на български продукти с висока добавена стойност, отличимост и потенциал за развитие отвъд местния пазар. Инициативата не е конкурс за популярност и не раздава награди, а работи като експертно курирана селекция с безплатно участие за компаниите, ясен процес на оценяване, българско и международно жури и фокус върху качество, иновации, дизайн, устойчивост, предприемачество и международен потенциал. Проектът цели да достигне както до утвърдени компании, така и до по-малки производители, независими брандове и нови бизнеси, които създават стойност и заслужават по-широка видимост. Чрез селектираните продукти 50 Best Products From Bulgaria изгражда нов, съвременен продуктов образ на България и представя страната чрез това, което създава днес.