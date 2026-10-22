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ЕП гласува резолюция с остра критика към кабинета "Радев"

ЕП решително осъжда последните смъртоносни нападения срещу граждански търговски кораби в Черно море

Николай Киров Николай Киров

22 октомври 2026, 16:55
ЕП гласува резолюция с остра критика към кабинета "Радев"
Източник: EPA/БГНЕС

Е вропейският парламент изразява загриженост от отговора на българското правителство във връзка с руската заплаха и съжаление за слабата дипломатическа реакция на българското правителство спрямо Руската федерация и призовава държавите от ЕС да съгласуват дипломатическите си действия, освен това изразява съжаление във връзка със забавеното участие на България в инициативата на НАТО за противодействие на дронове и настоятелно призовава българското правителство да не отлага допълнително, а официално да потвърди участието си до 30 октомври.

Това гласи резолюция срещу руските удари по плавателни съдове в Черно море, приета днес от ЕП с 432 гласа "за", 52 "против" и 88 въздържали се. В текста е отправен призив ЕС да осигури финансиране за България и Румъния, така че да подпомогне подобряването на сигурността в региона.

За съдържанието на резолюцията бяха внесени предложения от групите на "Зелените", Европейската народна партия (ЕНП), "Обнови Европа", Европейските консерватори и реформисти и Социалистите и демократите. Сред вносителите са българските евродепутати Андрей Новаков, Андрей Ковачев, Радан Кънев, Ева Майдел, Емил Радев и Илия Лазаров (ЕНП), както и Илхан Кючюк ("Обнови Европа").

Продължаващата война на Русия срещу Украйна беше умишлено разширена така, че да застраши гражданското морско корабоплаване, пристанищната инфраструктура и търговското корабоплаване в Черно море, като изложи на опасност моряци от много националности, включително чрез вълна от нападения с дронове срещу украински пристанища, Дунавския коридор и съоръжения за износ на зърно, като по този начин се подкопават сигурността и икономическата стабилност в по-широкия Черноморски регион, със сериозни последици за глобалната продоволствена сигурност, се посочва в приетия текст.

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Руските нападения срещу търговското корабоплаване в Черно море се засилиха рязко от средата на 2026 г. и се разпространиха от украински води към изключителните икономически зони и териториалните води на България и Румъния – държави от ЕС и НАТО. Над 20 членове на граждански екипажи са загинали или изчезнали, отбелязва ЕП. Според международното хуманитарно право нападенията срещу граждански плавателни съдове, особено при въоръжен конфликт, не могат да бъдат оправдани като инциденти или грешки, те представляват сериозна заплаха за сигурността и суверенитета на държавите от ЕС и, когато се извършват в техните териториални води, представляват нарушение на териториалния им суверенитет, пише в резолюцията.

Черно море е един от най-важните морски коридори в света за търговия, енергия и храни, свързващ Европа с Кавказ, Централна Азия и световните пазари, а постоянното нарушаване на корабоплаването застрашава икономическата сигурност на региона и поминъка на милиони хора. Румъния и България са изправени пред преки заплахи за сигурността, тези нападения са част от по-широк модел на руската хибридна война срещу ЕС, а кибератаките, кампаниите за дезинформация, насочени срещу демократични институции, и саботажите, например палежите срещу инфраструктурата на "Старлинк" в Полша и България, са част от по-широко предизвикателство за сигурността на ЕС, се посочва в резолюцията.

Сигурността на Черно море е неразривно свързана със сигурността на ЕС и изисква тясно съгласуване, съпричастност, силно възпиране и твърд общ отговор от страна на държавите в ЕС, съюзниците от НАТО и регионалните партньори; защитата срещу тези заплахи е европейско обществено благо и трябва да се финансира чрез действително укрепване на бюджета на ЕС, а не чрез преразпределяне на средства за сближаване, социални, научноизследователски и други политики, се допълва в резолюцията.

Евродепутатите гласуват за сигурността в Черно море: Ще поиска ли ЕС военноморска мисия за защита на корабите?

ЕП решително осъжда последните смъртоносни нападения срещу граждански търговски кораби в западната част на Черно море край бреговете на България и Румъния, и призовава за пълно разследване на тези случаи, за запазване на доказателствата и за подвеждане под отговорност на виновните. ЕП отхвърля всеки опит да се отклони отговорността чрез инсинуации за участие на трети страни, които не са подкрепени с доказателства; изразява пълна съпричастност с България, Румъния и всички черноморски държави, изложени на руска агресия; поздравява румънските и българските морски спасителни служби и гранична полиция и преминаващите търговски кораби за бързата им реакция; призовава за продължаване на усилията за намиране на изчезналите членове на екипажи, за търсене и спасяване, и за техническа подкрепа от ЕС, за помощ за оцелелите и подкрепа за семействата на жертвите.

ЕП призовава държавите от ЕС да обмислят разполагането на европейска военноморска операция в Черно море; подчертава, че свободата на корабоплаването и морската сигурност са част от сигурността на източния фланг на НАТО, Черноморския регион и делтата на река Дунав; призовава НАТО да обмисли инициатива за Черно море въз основа на разговорите по инициативата "Черноморски страж". Евродепутатите предлагат неусвоените суми по европейския бюджет за сигурност да бъдат предоставени на България и Румъния за подобряване на сигурността в Черно море.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Желязков    
Европейски парламент Черно море Руска агресия
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