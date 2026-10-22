Украйна нареди евакуация в Краматорск и Славянск

У крайна нареди евакуацията на семейства с деца от Краматорск и Славянск – най-големите градове в източната Донецка област, които все още са под украински контрол.

От началото на октомври руски атаки срещу двата града са отнели живота на десетки хора, а руските сили вече се намират на около 10 километра от покрайнините им, съобщават украински медии.

„Разширяваме зоната за задължителна евакуация на семейства с деца – тя вече обхваща всички населени места в общините Краматорск и Славянск“, съобщи в Телегарм областният управител на Донецк Вадим Филашкин.

Принудителна евакуация на деца в Славянск

„Ситуацията със сигурността постоянно се влошава. Руснаците атакуват Краматорск и Славянск всеки ден, като нанасят удари по жилищни квартали, граждански транспорт и места, където се събират хора“, добави той.

По-рано този месец властите наредиха евакуация на деца от отделни части на двата града, но досега мярката не обхващаше цялата им територия.

Към средата на октомври в Краматорск и Славянск все още са се намирали стотици деца, съобщи „Суспилне“, позовавайки се на регионален представител.

Украйна разшири зоната за евакуация в Донецка област

Преди войната Краматорск имаше население от около 150 000 души. Градът отдавна се използва като важен логистичен център за украинската армия и е част от т. нар. укрепен пояс в Донецка област, с който Украйна се опитва да спре руската инвазия.