Свят

Зеленски: Разногласията ми с Тръмп не са на лична основа

Украинският президент призова САЩ да не отменят санкциите срещу Москва и поиска по-модерни оръжия за Киев

23 октомври 2026, 06:49
Президентът на Украйна Володимир Зеленски
Президентът на Украйна Володимир Зеленски   
Източник: Getty Images
  • Володимир Зеленски призова Доналд Тръмп да не отменя санкциите срещу Русия и да предостави на Украйна по-модерни оръжия, предупреждавайки, че отстъпките ще засилят Москва.
  • Украинският президент заяви, че е готов да замрази фронтовите линии за прекратяване на огъня, но изключи отстъпването на територии под украински контрол.
  • Зеленски изрази съмнение, че Владимир Путин иска мир, и призова съюзниците да не му позволяват да укрепи позициите си.

Изправен пред засилен натиск от страна на САЩ, украинският президент Володимир Зеленски предупреди президента на САЩ Доналд Тръмп да не прави допълнителни отстъпки към Русия и заяви в интервю за Си Ен Ен, че вдигането на санкциите би направило Москва по-силна, предаде ДПА.

„Моето отношение към Путин е напълно ясно. Смятам, че ако отменим санкциите, ще го направим по-силен“, каза Зеленски. „Това не е нещо лично между мен и президента Тръмп и, разбира се, съм против всякакво премахване на санкциите.“

Отношенията между САЩ и Украйна се влошиха рязко през последните седмици. Зеленски заяви, че Тръмп е „на грешната страна на историята“, след като сключи сделка за доставки на дизелово гориво с руския президент Владимир Путин и отмени санкциите срещу Русия.

Зеленски: Тръмп може да постави Путин на колене

Появиха се и съобщения, че основателят на СпейсЕкс Илон Мъск е разпоредил ограничаване на скоростта на сателитния интернет Старлинк, който е от ключово значение за украинската армия.

Сега Зеленски подчертава, че напрежението между страната му и Вашингтон няма нищо общо с личностите на лидерите. Той предупреди също, че Путин няма намерение да прекрати войната.

Украинският президент каза, че срещата му в Осло с американския преговарящ Стив Уиткоф е била продуктивна, но добави, че не е убеден в готовността на Путин за мир. Вчера Киев отново беше подложен на руски атаки.

„Ако дадете нещо на Путин, той ще поиска всичко. Ще поиска всичко“, каза Зеленски и добави, че именно затова очаква партньорите на Украйна да не му дават възможност да стане по-силен.

Путин е играч, но играе с човешки животи, смята украинският му колега.

Зеленски: САЩ ще отменят още санкции срещу Русия

Зеленски потвърди готовността на Украйна да замрази сегашните фронтови линии, за да бъде постигнато прекратяване на огъня, да спре кръвопролитието и двете страни да седнат на масата за преговори.

Той обаче подчерта, че отстъпването на територии, които са под украински контрол, не подлежи на обсъждане.

Украинският президент отправи също така две конкретни искания към съюзниците на страната си: да не отменят санкциите срещу Русия и да предоставят на Украйна по-модерни оръжия.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Володимир Зеленски Доналд Тръмп Владимир Путин санкции срещу Русия война в Украйна оръжия за Украйна прекратяване на огъня отношения САЩ-Украйна отстъпки към Русия замразяване на фронтовите линии
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Оранжев код за порои и бури ни очаква в петък, мразовита сутрин в събота

Оранжев код за порои и бури ни очаква в петък, мразовита сутрин в събота

Зеленски: Разногласията ми с Тръмп не са на лична основа

Зеленски: Разногласията ми с Тръмп не са на лична основа

Рождената дата на Ким Чен Ун: Държавна тайна, обгърната в пропаганда и спекулации

Рождената дата на Ким Чен Ун: Държавна тайна, обгърната в пропаганда и спекулации

107-годишен мъж разкри неочакваната си тайна за дълъг живот

107-годишен мъж разкри неочакваната си тайна за дълъг живот

Уязвимост от

Уязвимост от "нулев ден" в PHP: Как AI откри пробив в сърцето на интернет - и как това ви засяга?

biss.bg
Красиво, умно и практично: защо жените вече не правят компромис с автомобила си

Красиво, умно и практично: защо жените вече не правят компромис с автомобила си

carmarket.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 6 часа
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 6 часа
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 9 часа
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Умира ли нашето Слънце? Слънчевата система може да бъде унищожена 100 пъти по-бързо, отколкото се смяташе досега</p>

Умира ли нашето Слънце? Слънчевата система може да бъде унищожена 100 пъти по-бързо, отколкото се смяташе досега, показва ново изследване

Любопитно Преди 26 минути

Учените прогнозираха, че Слънцето няма да изгасне спокойно. Вместо точен „бавен валс“, смъртта на нашата звезда ще предизвика гравитационен хаос и бърз разпад на планетите

<p>Шест дни до ада: Експериментът, който разкри тъмната страна на човека</p>

"Природата на злото": Какво се случи по време на Станфордския затворнически експеримент?

Свят Преди 26 минути

Психологът Филип Зимбардо планира изследване за две седмици, но жестокостите между студентите налагат преждевременното му прекратяване

Съдия предупреди Доналд Тръмп, че трябва да свидетелства по делото срещу Би Би Си

Съдия предупреди Доналд Тръмп, че трябва да свидетелства по делото срещу Би Би Си

Свят Преди 8 часа

Магистрат-съдия Енжолике Айч Лет разпореди Тръмп да даде показания до 11 декември

Премиерът Радев обсъди с Google проекти в дигиталната инфраструктура на България

Премиерът Радев обсъди с Google проекти в дигиталната инфраструктура на България

България Преди 10 часа

Google предоставя ново дарение от 1 млн. долара на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии

Русия заплаши Дания с "неизбежни разрушителни последици"

Русия заплаши Дания с "неизбежни разрушителни последици"

Свят Преди 11 часа

Причината е решение за закупуване на ракети с голям обсег

Протест на студенти в София, искат оставката на министър Вълчев

Протест на студенти в София, искат оставката на министър Вълчев

България Преди 11 часа

Заради протеста движението по ул. „Георги С. Раковски“ беше блокирано за кратко

Над 200 души в затвора след протестите във Франция

Над 200 души в затвора след протестите във Франция

Свят Преди 11 часа

Френските власти забраниха всички протести в Марсилия

Украйна нареди евакуация в Краматорск и Славянск

Украйна нареди евакуация в Краматорск и Славянск

Свят Преди 12 часа

Руснаците атакуват Краматорск и Славянск всеки ден, като нанасят удари по жилищни квартали

Двама загинаха в тежка катастрофа край Каварна

Двама загинаха в тежка катастрофа край Каварна

България Преди 12 часа

По първоначални данни шофьор на товарен автомобил е загубил контрол над превозното средство

Седмокласник нападна днес с мачете в Румъния

Седмокласник нападна днес с мачете в Румъния

Свят Преди 13 часа

Ученикът е действал с умисъл и не показва признаци на разкаяние

Акулата, наречна Букани, плува в канал в южнокорейски град Пусан

Застрашена акула отново влезе в канал в Южна Корея

Любопитно Преди 13 часа

Властите в Пусан укрепиха преградите, след като триметровата акула се върна във водния път. Експерти свързват по-честата поява на акули край страната със затоплянето на океана

25 красавици на крачка от международната сцена: Финалистите на Model of the Year 2026 са ясни

25 красавици на крачка от международната сцена: Финалистите на Model of the Year 2026 са ясни

Любопитно Преди 13 часа

Египетска мумия

Пълен абсурд: Махнаха мумия от изложба поради „липса на съгласие“

Любопитно Преди 13 часа

Мурдо Фрейзър, депутат от Консервативната партия в Шотландския парламент, заяви: „Хората посещават музеите, за да научат за древните цивилизации, а не за да виждат как историята се крие, защото не отговаря на днешните идеологически стандарти“

Радев отговори на критиките: Това е само началото

Радев отговори на критиките: Това е само началото

България Преди 13 часа

Премиерът определи отправените в резолюцията на ЕП искания като недопустима намеса в решенията на суверенна държава

ЕП гласува резолюция с остра критика към кабинета "Радев"

ЕП гласува резолюция с остра критика към кабинета "Радев"

Свят Преди 14 часа

ЕП решително осъжда последните смъртоносни нападения срещу граждански търговски кораби в Черно море

Бизнесът срещу данъка върху свръхпечалбата и „удвоените“ глоби в евро

Бизнесът срещу данъка върху свръхпечалбата и „удвоените“ глоби в евро

Парите ни Преди 14 часа

Работодателите подкрепят минимална заплата от 660 евро от 2027 г., облекченията за семействата и по-високия праг за ДДС, но възразяват срещу еднократния данък от 33% и ограничаването на данъчните загуби

Всичко от днес

От мрежата

Кучетата в японската култура и история (легенди, предания и изненадващи факти)

dogsandcats.bg

15 породи кучета, които живеят най-дълго

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето за изборите?

sinoptik.bg
1

Измериха с точност височината на Кадемлийското пръскало

sinoptik.bg

„Физика на тъгата“ с две нови дати през януари след разпродадените представления до края на годината

Edna.bg

Ким Кардашиян: От русалка до Мистик – най-бляскавите ѝ Хелоуин трансформации

Edna.bg

Какво време ни очаква в изборния уикенд

Nova.bg

Задържаха служителя на НСО, който бутна Соня Колтуклиева пред централата на „Прогресивна България“

Nova.bg