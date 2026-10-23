Зеленски: Разногласията ми с Тръмп не са на лична основа

Володимир Зеленски призова Доналд Тръмп да не отменя санкциите срещу Русия и да предостави на Украйна по-модерни оръжия, предупреждавайки, че отстъпките ще засилят Москва.

Украинският президент заяви, че е готов да замрази фронтовите линии за прекратяване на огъня, но изключи отстъпването на територии под украински контрол.

Зеленски изрази съмнение, че Владимир Путин иска мир, и призова съюзниците да не му позволяват да укрепи позициите си.

Ukraine's President Zelensky tells CNN there is nothing personal between him and Trump despite a bitter spat that sent relations plummeting. https://t.co/DAmgUAF1Dc https://t.co/1eNrQUQltR — CNN (@CNN) October 22, 2026

Изправен пред засилен натиск от страна на САЩ, украинският президент Володимир Зеленски предупреди президента на САЩ Доналд Тръмп да не прави допълнителни отстъпки към Русия и заяви в интервю за Си Ен Ен, че вдигането на санкциите би направило Москва по-силна, предаде ДПА.

„Моето отношение към Путин е напълно ясно. Смятам, че ако отменим санкциите, ще го направим по-силен“, каза Зеленски. „Това не е нещо лично между мен и президента Тръмп и, разбира се, съм против всякакво премахване на санкциите.“

Отношенията между САЩ и Украйна се влошиха рязко през последните седмици. Зеленски заяви, че Тръмп е „на грешната страна на историята“, след като сключи сделка за доставки на дизелово гориво с руския президент Владимир Путин и отмени санкциите срещу Русия.

Зеленски: Тръмп може да постави Путин на колене

Появиха се и съобщения, че основателят на СпейсЕкс Илон Мъск е разпоредил ограничаване на скоростта на сателитния интернет Старлинк, който е от ключово значение за украинската армия.

Сега Зеленски подчертава, че напрежението между страната му и Вашингтон няма нищо общо с личностите на лидерите. Той предупреди също, че Путин няма намерение да прекрати войната.

Украинският президент каза, че срещата му в Осло с американския преговарящ Стив Уиткоф е била продуктивна, но добави, че не е убеден в готовността на Путин за мир. Вчера Киев отново беше подложен на руски атаки.

„Ако дадете нещо на Путин, той ще поиска всичко. Ще поиска всичко“, каза Зеленски и добави, че именно затова очаква партньорите на Украйна да не му дават възможност да стане по-силен.

Путин е играч, но играе с човешки животи, смята украинският му колега.

Зеленски: САЩ ще отменят още санкции срещу Русия

Зеленски потвърди готовността на Украйна да замрази сегашните фронтови линии, за да бъде постигнато прекратяване на огъня, да спре кръвопролитието и двете страни да седнат на масата за преговори.

Той обаче подчерта, че отстъпването на територии, които са под украински контрол, не подлежи на обсъждане.

Украинският президент отправи също така две конкретни искания към съюзниците на страната си: да не отменят санкциите срещу Русия и да предоставят на Украйна по-модерни оръжия.