Капитанът на Канарите Йордан ще се бори за мястото си в “Игри на волята”

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Л идерът на Канарите Йордан е първият номиниран участник в “Игри на волята” тази седмица. След загубата в капитанския сблъсък и незадоволителното представяне на логическата задача в номинационната битка, актьорът събра най-много гласове срещу себе си по време на племенния съвет на Зелените.

Източник: NOVA

Съревнованието за неприкосновеност изпита координацията, силата и работата в екип на всички участници. Дебют за Канарите и Ураганите направиха новите попълнения Марио, Велизар, Йоанна, Красимир, Елица и Константинели. По-добрият синхрон позволи на Сините да наберат ценна преднина, която обаче бе стопена след трудности с предпоследното препятствие.

Източник: NOVA

Въпреки че Йордан и Иван от Зелените успяха да достигнат до финалното предизвикателство първи, Боян и Елица от Ураганите се справиха с “Пъзела на Императора” по-бързо и донесоха спасение на своя отбор.

Източник: NOVA

На последвалия племенен съвет коалицията на Йордан с Юлия, Александра и Жани се разпадна след признанието за намерението на капитана на Канарите да номинира една от тях. Именно гласовете на две от съюзничките му се оказаха решаващи и изпратиха актьора на предстоящата елиминационна битка.

Утре вечер от 20:00 ч. по NOVA Войната на племената в “Игри на волята” продължава със следващото изпитание за неприкосновеност, след което ще бъде определен и вторият номиниран воин тази седмица.

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