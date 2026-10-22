Радев отговори на критиките: Това е само началото

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„Сглобката е жива, макар и в опозиция, Нейните лидери правят всичко възможно да възпрепятстват борбата с олигархията. И нещо повече, изострят тона точно преди избора на нов ВСС".

Това заяви премиерът Румне Радев на фона на политическо напрежение от последните дни, предава Dariknews.bg.

Радев отхвърли обвиненията на опозицията, че правителството разпорежда акции срещу кметове от ДПС.

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„Тук става въпрос за корупция“, заяви той. Думите му идват часове след като кметът на Кърджали и заместник-председател на ДПС Ерол Мюмюн беше отведен за разпит в полицията.

„Мога да кажа, че се действа изключително и само въз основа на сигнали и данни за корупция“, каза Радев. Той добави, че очаква МВР и службите да продължат работата си, но и да се пазят от действия, които могат да бъдат използвани политически в предизборната кампания.

Попитан верни ли са твърденията, че това е нов Възродителен процес, Радев отговори:

„Това са абсолютно несъстоятелни твърдения. Пак ви казвам, не се действа срещу граждани от някакъв етнос, както беше по време на Възродителния процес. Нека не бъркаме нещата“, подчерта премиерът и добави, че „това е само началото.“

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„Не мога да коментирам действията на МВР. Знам само, че има свидетелски показания, има показания на всички замесени, които водят далеч извън Сунгурларе. Затова казах, че Сунгурларе е началото. Това ще стане ясно от правоохранителните органи“, посочи Румен Радев.

„Не е време за аматьори на върха на държавата“, коментира премиерът.

По отношение на гласуваната днес в Европейския парламент резолюция, в която се изразява загриженост от отговора на българското правителство във връзка с руската заплаха и съжаление за слабата дипломатическа реакция, Радев заяви, че евродепутатите са били подведени.

Премиерът обяви, че български представители в Европейския парламент използват институцията за вътрешнополитически цели: „Ето, това е недостойно“.

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Радев изрази недоволство и от призива на ЕП България да се присъедини в определен срок към инициативата на НАТО за противодействие на дронове.

Според премиера страната вече има заявена позиция по въпроса, а министърът на отбраната е обяснил кога страната ни ще се включи в инициативата.

Той обвини българските евродепутати, подкрепили резолюцията, че подвеждат своите колеги относно действията и ангажиментите на България. Премиерът определи отправените в резолюцията искания като недопустима намеса в решенията на суверенна държава.

Премиерът коментира и свой разговор с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. По думите му двамата са разговаряли кратко, като поводът е бил покана за церемония по посрещане на тленните останки на цар Самуил.

Радев заяви, че е отправил подобни покани и към останалите бивши министър-председатели.