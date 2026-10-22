Свят

Седмокласник нападна днес с мачете в Румъния

Ученикът е действал с умисъл и не показва признаци на разкаяние

Николай Киров Николай Киров

22 октомври 2026, 17:54
Седмокласник нападна днес с мачете в Румъния
Източник: iStock

У ченик на 15 години нападна днес с мачете двама свои съученици в гимназия в южния румънски град Питещ, съобщава "Диджи" 24, като отбелязва, че инцидентът идва само няколко дни след като 13-годишен ученик рани с нож учителка и друг ученик в училище в Бистрица, Северна Румъния.

Инспекторатът за извънредни ситуации в окръг Арджеш съобщи, че при днешното нападение единият пострадал ученик е получил рана на ръката и е бил транспортиран до болница, а другият е по-леко пострадал и е отказал да бъде откаран в лечебно заведение.

Седмокласник с нож: Идея си нямате колко съм опасен!

Според първоначалната хипотеза причина за нападението е, че 15-годишният ученик е бил обект на "неуместни шеги" от страна на съучениците си на фона на по-стар конфликт и действията му са били "акт на отмъщение", отбелязва телевизията, позовавайки се на източници от училището. 

Полицията в окръг Арджеш съобщи, че е задържала нападателя.

В понеделник 13-годишен ученик рани с нож учителка и друг ученик на 12 години в училище в град Бистрица, като преди това публикува видео в социалните мрежи, в което заяви, че е планирал нападението от осем месеца.

Според първоначалното разследване действията му вероятно са били мотивирани от расова омраза, а целта на нападението е била по-малък ученик, когото смятал за индиец вероятно заради по-тъмния цвят на кожата, отбелязва "Диджи" 24.

Прокурорите заявиха вчера, че седмокласникът, който в момента се намира в Детската психиатрия в град Клуж-Напока, е действал с умисъл и не показва признаци на разкаяние. 

Задържаха 14-годишен за нападение с нож над съученик пред училище в Карнобат

Ученикът по-рано е публикувал онлайн манифест от 60 страници, в който изразява расистки, антисемитски, ксенофобски, ислямофобски и женомразки мнения. В него той посочва, че иска да атакува "всяко лице, което не е бяло".

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Ваня Накова    
училищно насилие Румъния нападение с мачете
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев отговори на критиките: Това е само началото

Радев отговори на критиките: Това е само началото

ЕП гласува резолюция с остра критика към кабинета

ЕП гласува резолюция с остра критика към кабинета "Радев"

Украйна нареди евакуация в Краматорск и Славянск

Украйна нареди евакуация в Краматорск и Славянск

Русия скри ЗРК „Бук-М1“ сред дърветата, но есента го издаде на украинските дронове

Русия скри ЗРК „Бук-М1“ сред дърветата, но есента го издаде на украинските дронове

Отбрана и технологии с двойна употреба: Катализаторът за нов цикъл на иновации в Европа

Отбрана и технологии с двойна употреба: Катализаторът за нов цикъл на иновации в Европа

biss.bg
13 начина, по които кучето ви показва лоялността си

13 начина, по които кучето ви показва лоялността си

dogsandcats.bg
<p>МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави</p>
Ексклузивно

МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави

Преди 1 ден
<p>Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна</p>
Ексклузивно

Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна

Преди 1 ден
<p>Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион</p>
Ексклузивно

Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион

Преди 1 ден
Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената
Ексклузивно

Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Акулата, наречна Букани, плува в канал в южнокорейски град Пусан

Застрашена акула отново влезе в канал в Южна Корея

Любопитно Преди 1 час

Властите в Пусан укрепиха преградите, след като триметровата акула се върна във водния път. Експерти свързват по-честата поява на акули край страната със затоплянето на океана

Египетска мумия

Пълен абсурд: Махнаха мумия от изложба поради „липса на съгласие“

Любопитно Преди 1 час

Мурдо Фрейзър, депутат от Консервативната партия в Шотландския парламент, заяви: „Хората посещават музеите, за да научат за древните цивилизации, а не за да виждат как историята се крие, защото не отговаря на днешните идеологически стандарти“

Самолети на Франция и НАТО край България над Черно море

Самолети на Франция и НАТО край България над Черно море

България Преди 2 часа

Има индикации за въздушно презареждане на изтребители

Марк Зукърбърг е изправен пред рекордните 12,5 милиарда долара данъчна сметка

Марк Зукърбърг е изправен пред рекордните 12,5 милиарда долара данъчна сметка

Свят Преди 2 часа

Шефът на Meta заплаши да продаде имението си за 110 млн. долара и да напусне Калифорния, за да не загуби контрола върху империята си заради новия данък върху богатите

Търговците на горива: Работим с 4-5% надценка, в ЕС тя е 12-15%

Търговците на горива: Работим с 4-5% надценка, в ЕС тя е 12-15%

Парите ни Преди 3 часа

Според Димитър Хаджидимитров браншът не е могъл да поеме рязкото поскъпване, а цената у нас вече изцяло зависи от международните пазари

Кой води в нагласите за президентските избори в средата на октомври

Кой води в нагласите за президентските избори в средата на октомври

Президентски избори Преди 3 часа

Проучването отчита повишаване на заявената готовност за участие в изборите

<p>&bdquo;Смеех се и плачех, той беше точно зад рамото ми&ldquo;: Сестрата на Матю Пери с&nbsp;изповед за погребението му</p>

„Смеех се и плачех, той беше точно зад рамото ми“: Сестрата на Матю Пери с разтърсваща изповед за погребението му

Свят Преди 3 часа

Нов филм разкрива незабравимата последна среща на звездите от хитовия сериал, прегърнали ковчега на актьора, и защо никой от тях не събра сили да застане пред камерите

Задържаха мъж на 64 години за блудство с 12-годишна

Задържаха мъж на 64 години за блудство с 12-годишна

България Преди 3 часа

По искане на държавното обвинение съдът е постановил най-тежката мярка за неотклонение

Скандал между жени разкри фентанил за 59 300 евро в Русе

Скандал между жени разкри фентанил за 59 300 евро в Русе

България Преди 3 часа

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане

Дръжте и пари в брой: Съветите на киберексперт след срива на Revolut

Дръжте и пари в брой: Съветите на киберексперт след срива на Revolut

Парите ни Преди 3 часа

„Данните и средствата са защитени, но не и достъпът до тях“, казва Христиан Даскалов. Според него изкуственият интелект прави старите атаки много по-лесни

Без касов бон и с разлики в касата: НАП хвана нарушения в парфюмерии в София

Без касов бон и с разлики в касата: НАП хвана нарушения в парфюмерии в София

Парите ни Преди 4 часа

Инспекторите на приходната агенция провериха 10 магазина за парфюми и козметика за един ден и откриха пет нарушения. Проверка, започнала с онлайн поръчка, продължава

Стари вражди и нови съперничества противопоставят Ураганите и Канарите в “Игри на волята”

Стари вражди и нови съперничества противопоставят Ураганите и Канарите в “Игри на волята”

Любопитно Преди 4 часа

Ще продължи ли доминацията на Сините или Зелените ще обърнат хода на събитията?

„Преведох я през ада“: Синът на кралица Камила с откровения за миналото си

„Преведох я през ада“: Синът на кралица Камила с откровения за миналото си

Любопитно Преди 4 часа

51-годишният Том Паркър Боулс разкрива как се е променило отношението към майка му от мрачните 90 години до днес и за какво продължават да спорят зад затворените врати

Напрежение и физически сблъсъци в албанския парламент

Напрежение и физически сблъсъци в албанския парламент

Свят Преди 4 часа

Депутати от управляващата Социалистическа партия и опозиционната Демократическа партия си размениха обиди, а опозицията блокира трибуната

NOVA представя първата вертикална драма в България

NOVA представя първата вертикална драма в България

Любопитно Преди 4 часа

Новият сериал „Да обикнеш непознат“ ще бъде достъпен в NOVA PLAY от 8 ноември

Учени и академици против идеята на Румен Радев за единен учебник

Учени и академици против идеята на Румен Радев за единен учебник

България Преди 4 часа

Предложението на министър-председателя Румен Радев за въвеждане на единен учебник по история и цивилизации, български език и литература и география и икономика предизвика остра реакция сред академичната общност

Всичко от днес

От мрежата

15 породи кучета, които живеят най-дълго

dogsandcats.bg

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето за изборите?

sinoptik.bg
1

Измериха с точност височината на Кадемлийското пръскало

sinoptik.bg

Ким Кардашиян: От русалка до Мистик – най-бляскавите ѝ Хелоуин трансформации

Edna.bg

Виктория Бекъм не позволява на дъщеря си да носи грим в училище

Edna.bg

Радев отхвърли обвиненията за репресии срещу кметове на ДПС и заяви, че не е време за аматьори на върха на държавата

Nova.bg

ЕП предлага разполагане на европейска военноморска операция в Черно море

Nova.bg