Седмокласник нападна днес с мачете в Румъния

У ченик на 15 години нападна днес с мачете двама свои съученици в гимназия в южния румънски град Питещ, съобщава "Диджи" 24, като отбелязва, че инцидентът идва само няколко дни след като 13-годишен ученик рани с нож учителка и друг ученик в училище в Бистрица, Северна Румъния.

Инспекторатът за извънредни ситуации в окръг Арджеш съобщи, че при днешното нападение единият пострадал ученик е получил рана на ръката и е бил транспортиран до болница, а другият е по-леко пострадал и е отказал да бъде откаран в лечебно заведение.

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Според първоначалната хипотеза причина за нападението е, че 15-годишният ученик е бил обект на "неуместни шеги" от страна на съучениците си на фона на по-стар конфликт и действията му са били "акт на отмъщение", отбелязва телевизията, позовавайки се на източници от училището.

Полицията в окръг Арджеш съобщи, че е задържала нападателя.

В понеделник 13-годишен ученик рани с нож учителка и друг ученик на 12 години в училище в град Бистрица, като преди това публикува видео в социалните мрежи, в което заяви, че е планирал нападението от осем месеца.

Според първоначалното разследване действията му вероятно са били мотивирани от расова омраза, а целта на нападението е била по-малък ученик, когото смятал за индиец вероятно заради по-тъмния цвят на кожата, отбелязва "Диджи" 24.

Прокурорите заявиха вчера, че седмокласникът, който в момента се намира в Детската психиатрия в град Клуж-Напока, е действал с умисъл и не показва признаци на разкаяние.

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Ученикът по-рано е публикувал онлайн манифест от 60 страници, в който изразява расистки, антисемитски, ксенофобски, ислямофобски и женомразки мнения. В него той посочва, че иска да атакува "всяко лице, което не е бяло".