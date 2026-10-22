Пълен абсурд: Махнаха мумия от изложба поради „липса на съгласие“

Ш отландски музей премахна своята изложба с египетска мумия, тъй като няма „съгласие от починалото лице“. Посетителите на художествената галерия и музей „Келвингроув“ (Kelvingrove Art Gallery and Museum) в Глазгоу откриха табели, обясняващи, че ръководството е „премахнало човешки останки от тази експозиция в знак на уважение“.

Сред премахнатите експонати са ковчег с останките на жреца Нехт, мумифицирана дясна ръка, намерена в Долината на царете в Луксор, Египет, както и мумифицирана мъжка глава и десен крак, пише The Telegraph.

Вестник „Дейли Мейл“ съобщи, че благотворителната организация „Глазгоу Лайф“ (Glasgow Life), финансирана от градския съвет на Глазгоу (воден от Шотландската национална партия), планира да премахне и други човешки останки както от „Келвингроув“, така и от музея „Сейнт Мънго“.

Промяната е била забелязана от посетителя Джони Макфарлейн, който завел дъщеря си на изложбата за Древен Египет. „Дъщеря ми има книга за древните египтяни и много се вълнуваше от нея, затова я заведохме в музея „Келвингроув“, за да види тяхната мумия. Само че тя вече не е там. Всички „човешки останки“ са премахнати, а на мястото на експонатите, които бяха там от години, има поставена табела“, написа той в социалните мрежи.

My daughter has a book on the ancient Egyptians and has been quite animated by it so we took her to Kelvingrove Museum to see their mummy. Except, it’s no longer there. All ‘human remains’ gone with the following sign up in place of exhibits that have been there for years. https://t.co/DKGOx4VjpR — Jonny McFarlane (@jonnyrmcfarlane) October 17, 2026

Мурдо Фрейзър, депутат от Консервативната партия в Шотландския парламент, заяви пред „Дейли Мейл“: „Това е woke лудост в най-абсурдния ѝ вид. Дори египетските мумии вече биват зачерквани от общество, толкова обсебено от съвременните чувствителности, че е загубило всякаква представа за реалност. Хората посещават музеите, за да научат за древните цивилизации, а не за да виждат как историята се крие, защото не отговаря на днешните идеологически стандарти. Музеите в Глазгоу трябва да показват нашата история, а не тихо да я премахват, за да се харесат на най-новата тенденция в политическата коректност“.

Музеят „Келвингроув“, който е открит през 1901 г. и привлече над 1,3 милиона посетители годишно, отдавна показва египетски мумии и други останки в своите галерии за Древен Египет. Мумиите бяха сред най-популярните експозиции в музея.

Древните египтяни са запазвали мъртвите си чрез мумификация, защото са вярвали, че тялото трябва да остане цяло за задгробния живот. Оттогава насам, в продължение на поколения, мумиите се излагат в музеи по целия свят.

Крис Макговърн, председател на Кампанията за истинско образование и бивш съветник към звеното за политики на Даунинг стрийт 10, каза: „Това е поредната демонстрация на фалшив морал и woke глупост. Това представлява триумф на образователната глупост и невежество. Не е възможно да искаш разрешение от хора, починали преди хиляди години“.

Говорител на „Глазгоу Лайф“ заяви: „Премахването на човешки останки от експозициите в музеите на „Глазгоу Лайф“ отразява съвременната музейна практика. Ревизираният етичен кодекс на Международния съвет на музеите, публикуван през юни, гласи, че музеите „трябва да поддържат присъщото достойнство на човешките останки и да насърчават уважението към тяхното значение“.

Докладът от 2025 г. на Всепартийната парламентарна група за африкански репарации, озаглавен „Да положим предците в покой“ (Laying Ancestors to Rest), също повдига етични притеснения относно излагането на древноегипетски човешки останки поради системното пренебрегване на евентуалните желания на предците и намеренията на общностите, които първоначално са ги положили в покой.

Проектът за политика относно човешките останки на Музеите на „Глазгоу Лайф“ предлага човешки останки да се излагат само когато има документирано и информирано съгласие от починалото лице или, при съответните обстоятелства, от неговите потомци.

„При липса на такова съгласие вярваме, че премахването на древноегипетските човешки останки от експозицията е по-уважително към починалите лица“, казват от музея.