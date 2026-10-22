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Пълен абсурд: Махнаха мумия от изложба поради „липса на съгласие“

Мурдо Фрейзър, депутат от Консервативната партия в Шотландския парламент, заяви: „Хората посещават музеите, за да научат за древните цивилизации, а не за да виждат как историята се крие, защото не отговаря на днешните идеологически стандарти“

Надежда Неменски Надежда Неменски

22 октомври 2026, 17:14
Пълен абсурд: Махнаха мумия от изложба поради „липса на съгласие“
Египетска мумия   
Източник: iStock/GettyImages

Ш отландски музей премахна своята изложба с египетска мумия, тъй като няма „съгласие от починалото лице“. Посетителите на художествената галерия и музей „Келвингроув“ (Kelvingrove Art Gallery and Museum) в Глазгоу откриха табели, обясняващи, че ръководството е „премахнало човешки останки от тази експозиция в знак на уважение“.

Сред премахнатите експонати са ковчег с останките на жреца Нехт, мумифицирана дясна ръка, намерена в Долината на царете в Луксор, Египет, както и мумифицирана мъжка глава и десен крак, пише The Telegraph.

Вестник „Дейли Мейл“ съобщи, че благотворителната организация „Глазгоу Лайф“ (Glasgow Life), финансирана от градския съвет на Глазгоу (воден от Шотландската национална партия), планира да премахне и други човешки останки както от „Келвингроув“, така и от музея „Сейнт Мънго“.

Промяната е била забелязана от посетителя Джони Макфарлейн, който завел дъщеря си на изложбата за Древен Египет. „Дъщеря ми има книга за древните египтяни и много се вълнуваше от нея, затова я заведохме в музея „Келвингроув“, за да види тяхната мумия. Само че тя вече не е там. Всички „човешки останки“ са премахнати, а на мястото на експонатите, които бяха там от години, има поставена табела“, написа той в социалните мрежи.

Мурдо Фрейзър, депутат от Консервативната партия в Шотландския парламент, заяви пред „Дейли Мейл“: „Това е woke лудост в най-абсурдния ѝ вид. Дори египетските мумии вече биват зачерквани от общество, толкова обсебено от съвременните чувствителности, че е загубило всякаква представа за реалност. Хората посещават музеите, за да научат за древните цивилизации, а не за да виждат как историята се крие, защото не отговаря на днешните идеологически стандарти. Музеите в Глазгоу трябва да показват нашата история, а не тихо да я премахват, за да се харесат на най-новата тенденция в политическата коректност“.

Музеят „Келвингроув“, който е открит през 1901 г. и привлече над 1,3 милиона посетители годишно, отдавна показва египетски мумии и други останки в своите галерии за Древен Египет. Мумиите бяха сред най-популярните експозиции в музея.

Древните египтяни са запазвали мъртвите си чрез мумификация, защото са вярвали, че тялото трябва да остане цяло за задгробния живот. Оттогава насам, в продължение на поколения, мумиите се излагат в музеи по целия свят.

Крис Макговърн, председател на Кампанията за истинско образование и бивш съветник към звеното за политики на Даунинг стрийт 10, каза: „Това е поредната демонстрация на фалшив морал и woke глупост. Това представлява триумф на образователната глупост и невежество. Не е възможно да искаш разрешение от хора, починали преди хиляди години“.

Говорител на „Глазгоу Лайф“ заяви: „Премахването на човешки останки от експозициите в музеите на „Глазгоу Лайф“ отразява съвременната музейна практика. Ревизираният етичен кодекс на Международния съвет на музеите, публикуван през юни, гласи, че музеите „трябва да поддържат присъщото достойнство на човешките останки и да насърчават уважението към тяхното значение“.

Докладът от 2025 г. на Всепартийната парламентарна група за африкански репарации, озаглавен „Да положим предците в покой“ (Laying Ancestors to Rest), също повдига етични притеснения относно излагането на древноегипетски човешки останки поради системното пренебрегване на евентуалните желания на предците и намеренията на общностите, които първоначално са ги положили в покой.

Проектът за политика относно човешките останки на Музеите на „Глазгоу Лайф“ предлага човешки останки да се излагат само когато има документирано и информирано съгласие от починалото лице или, при съответните обстоятелства, от неговите потомци. 

„При липса на такова съгласие вярваме, че премахването на древноегипетските човешки останки от експозицията е по-уважително към починалите лица“, казват от музея.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Telegraph    
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