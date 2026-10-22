Двама загинаха в тежка катастрофа край Каварна

Д вама души загинаха при пътнотранспортно произшествие на главния път I-9 Варна - Дуранкулак до разклона за каварненското село Селце снощи. Инцидентът е станал около 20:05 часа снощи, след като товарен автомобил „Ивеко“ се е ударил в движещ се пред него челен товарач с прикачено ремарке, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Добрич.

При произшествието на място е загинал 46-годишният водач на товарача. Шофьорът на товарния автомобил, 65-годишен мъж, е транспортиран към Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич, но е починал в линейката.

Челен сблъсък край Добрич: Седем души пострадаха

По първоначални данни шофьорът на товарния автомобил е загубил контрол над превозното средство и се е ударил в задната част на движещия се пред него челен товарач. Вследствие на удара са скъсани шасито на ремаркето и кабината на челния товарач. По случая е образувано досъдебно производство.

При друг пътен инцидент, станал в сряда сутринта на пътя Добрич – Силистра, до разклона за село Смолница, са пострадали трима души.

Двама души загинаха при катастрофа край Силистра

По данни на полицията 57-годишен водач на лек автомобил „Фолксваген“ не е спрял на знак „Стоп“, отнел е предимството и е предизвикал сблъсък с друг лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 18-годишен младеж. При катастрофата са пострадали двамата шофьори и един от пътниците. Те са прегледани в болницата в Добрич и са освободени за домашно лечение. По случая е образувано досъдебно производство.