Разкриха складове с дрога във Виена, българи са сред задържаните

В два виенски района бяха разкрити два апартамента, използвани като тайни складове за наркотици, съобщи Австрийската новинарска агенция АПА.

Според информация на Дирекцията на полицията във Виена, оповестена днес, жилищата са служили за укриване на наркотици от организирана престъпна група. Разследващите са иззели около 60 килограма марихуана, 3,6 килограма кокаин и две фалшиви лични карти.

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Служители на специализираното звено за борба с уличната престъпност са арестували петимата предполагаеми наркодилъри в рамките на полицейска операция за борба с наркотиците. Заподозрените са на възраст между 25 и 39 години. Сред тях има граждани на Сърбия и България, както и един австрийски гражданин.

„За всичките петима задържани е предвидено да бъде поискано налагане на мярка за неотклонение задържане под стража“, заяви говорителят на полицията Маркус Дитрих.

По-рано днес австрийската полиция разби международна престъпна група, организирала транспорт с камион с българска регистрация на около 200 килограма канабис от Испания до Трайскирхен, провинция Долна Австрия.

Задържани са 58-годишният шофьор на камиона от България и получателят на товара - 30-годишен словенски гражданин, живеещ във Виена. При разпитите двамата са направили частични самопризнания. По разпореждане на прокуратурата в Грац те са отведени в затвора в Санкт Пьолтен, столица на провинция Долна Австрия.

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От иззетите 200 килограма канабис 100 килограма са били предназначени непосредствено за 30-годишния мъж, който трябвало да получи наркотиците от името на международно действащата престъпна група. Открити са и шест килограма вещество, за което се е предполагало, че е кокаин, но химическият анализ е установил, че то е имитация без активна съставка. Другите 100 килограма канабис е трябвало след предаването в Трайскирхен да бъдат транспортирани до Гърция и предадени там.

Министърът на вътрешните работи на Австрия Герхард Карнер подчерта, че разследването е проведено „изключително прецизно и подробно“ от полицейските служители.