Бизнесът срещу данъка върху свръхпечалбата и „удвоените“ глоби в евро

Българската стопанска камара (БСК) внесе в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) становища по осем законопроекта и по размера на минималната работна заплата (МРЗ) за 2027 г., съобщиха от Камарата на сайта си. На 23 октомври НСТС ще обсъди законопроекти, свързани с данъчното облагане, счетоводството, независимия финансов одит и регулирането на други дейности.

В становищата си БСК подкрепя предложенията за облекчаване на бизнеса, но настоява новите регулации и данъчни мерки да бъдат добре обосновани, пропорционални и съобразени с реалните икономически ефекти. Камарата възразява срещу мерки, които създават нова данъчна тежест, увеличават административните разходи или предвиждат санкции без достатъчна обосновка.

„Не“ на данъка върху свръхпечалбата

БСК не подкрепя промените в Закона за корпоративното подоходно облагане в този им вид и настоява да отпадне еднократният данък от 33% върху т.нар. „свръхпечалба“ на избрани групи предприятия, предвиден за 2027 г.

БСК подкрепи новия механизъм за минималната заплата

Според Камарата извънредното облагане подкопава предвидимостта на данъчната среда, влошава конкурентоспособността и изпраща негативен сигнал към инвеститорите. То създава и опасен прецедент при бъдещи бюджетни затруднения отново да се търсят пари от успешно работещи фирми.

БСК възразява и срещу ограничаването до 70% на годишното приспадане на данъчните загуби. Същевременно подкрепя вдигането на прага за данъчно амортизируемите активи до 1000 евро и ускорената амортизация на инвестиции в изкуствен интелект и мощна компютърна инфраструктура.

Глобите се удвояват „скрито“

През почти всички становища минава едно и също възражение – срещу замяната на „лева“ с „евро“ при глобите, без да се променя самото число. Според БСК това реално удвоява санкциите, вместо да ги превалутира.

Камарата дава пример: санкция от 500 лв. трябва да стане около 255,65 евро, а не 500 евро. Всяко реално увеличение на глобите трябва да бъде отделно мотивирано и подкрепено с анализ, настояват работодателите.

Данъци за семействата, ДДС и е-фактури

БСК подкрепя данъчните облекчения за семейства с деца, включително допълнителното облекчение за разходи за образование, спорт и здраве на децата. Камарата предлага то да се ползва чрез годишната данъчна декларация, а не чрез работодателя.

Бизнесът предлага друг данък за ваучерите и оспорва свръхпечалбата

Работодателите подкрепят и поетапното вдигане на прага за задължителна регистрация по ДДС до 75 000 евро през 2029 г., както и въвеждането на структурирано електронно фактуриране. За него обаче настояват за ясни правила, тестова среда и достатъчно време за подготовка.

БСК възразява срещу големите санкции за производителите на софтуер при проблеми с подаването на данни към НАП, ако не е ясно дали става дума за умишлено действие или за технически дефект. Камарата предлага при отстраними проблеми първо да се дава предписание с разумен срок.

Камарата настоява и за удължаване на обратното начисляване на ДДС при зърнените и техническите култури, което изтича в края на 2026 г. Иначе през 2027 г. може да се получи празнина – старият механизъм да не важи, а електронното фактуриране да започне едва от 2028 г.

Данък сгради и акциз за мощни коли

По Закона за местните данъци и такси БСК подкрепя актуализирането на данъчните оценки на имотите, но възразява срещу механичното им увеличение с еднакъв процент за цялата страна, без да се отчитат разликите между районите и видовете имоти.

Камарата не възразява срещу новия акциз за леки автомобили с двигатели с вътрешно горене с мощност 250 kW и повече, но настоява за еднакво третиране на внесените от ЕС употребявани коли. БСК се противопоставя на разширяването на правомощията на Агенция „Митници“ да изисква широк кръг информация от превозвачи и логистични фирми.

Минимална заплата от 660 евро

БСК подкрепя предложената минимална месечна работна заплата от 660 евро и минимална часова заплата от 3,98 евро от 1 януари 2027 г. Камарата определя сумата като приемлив компромис в договорения диапазон от 620,20 до 672,84 евро.

АИКБ с резрви към промените в данъчното и счетоводното законодателство

Според работодателите увеличението от 6,4% ще струва на бизнеса около 220,7 млн. евро допълнително годишно за около 462 150 наети на минимална заплата, без осигуровките. То ще се усети най-силно в нископлатените и трудоемките сектори.

По законите за счетоводството и одита Камарата подкрепя облекченията за отчитането на устойчивостта.