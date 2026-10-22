Свят

Русия заплаши Дания с "неизбежни разрушителни последици"

Причината е решение за закупуване на ракети с голям обсег

Николай Киров Николай Киров

22 октомври 2026, 19:50
Русия заплаши Дания с "неизбежни разрушителни последици"
Източник: AP/БТА

Д ания официално обяви днес закупуването на ракети с голям обсег от норвежки и американски производители, една година след като съобщи за намерението си да придобие високоточни оръжия с голям обсег в отговор на руската заплаха, предаде "Франс прес".

Посолството на Русия в Копенхаген реагира остро, като посочи в писмено изявление, че отбранителната политика на Дания е насочена към конфронтация с Москва и предупреди за "неизбежни разрушителни последици" от тези стъпки, посочва "Ройтерс".

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"Копенхаген е обзет от опасни илюзии, че закупуването на нападателни високоточни оръжия с голям обсег, които да представляват военна заплаха за ядрена сила, ще допринесе за укрепването на сигурността и отбраната на Дания", обявиха от руското посолство.

"Закупихме две различни ракетни системи: норвежки ракети на компанията "Кьонгсберг" (Kongsberg), които могат да се изстрелват от нашите изтребители F-35, и ракети от типа "Антъм" (Anthem), произведени от американската отбранителна компания "Ковънънт" (Covenant), които могат да се изстрелват от земята", заяви на пресконференция датският министър на отбраната Йепе Брус, който обаче отказа да уточни броя на ракетите и сумата, заделена за сделката. Датата на доставка на ракетите също не бе оповестена.

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През септември миналата година датското правителство обоснова бъдещата покупка, като подчерта, че руската заплаха ще тегне дълго време над Европа.

"Изправени сме пред сериозна и влошаваща се ситуация в сферата на сигурността, в която никой не може да предвиди какво ще се случи утре", каза днес Брус.

"Тази ситуация налага на Дания да разполага с този нов военен капацитет, за да укрепи както собствената си сила за възпиране, така и колективните способности за възпиране на НАТО", добави министърът.

Изявлението му идва в същия ден, в който бе подписано споразумение между Дания и САЩ, целящо засилване на морското сътрудничество между двете страни, по-специално в областта на корабостроенето, отбелязва АФП.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Дания Русия НАТО
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