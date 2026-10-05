След 5 години без сериозна връзка: Ким Кардашиян проговори за романса си с Луис Хамилтън

К им Кардашиян разкрива как се е отдръпнала от романтичните връзки, преди да се почувства отново готова за срещи.

Основателката на SKIMS наскоро се спря на любовния си живот и сподели, че умишлено е прекарала години, фокусирайки се върху себе си, децата си и своята кариера, преди да започне романтична връзка със звездата от Формула 1 Луис Хамилтън, пише HOLA!

Kim Kardashian was 'single for 5 years' as she 'healed' before Lewis Hamilton romance https://t.co/F9Hvhv6qFz — HELLO! (@hellomag) October 4, 2026

Кардашиян: Бях наистина необвързана в продължение на години

В интервю за списание Style на Times Кардашиян сподели, че е била „наистина необвързана в продължение на пет години“ след раздялата си с Кание Уест през 2021 г., като изключение прави единствено краткотрайната ѝ връзка с Пийт Дейвидсън.

Вместо да се втурва в друга сериозна връзка, Кардашиян обясни, че времето, прекарано далеч от срещите, се е оказало точно това, от което е имала нужда.

45-годишната риалити звезда описа този период като „страхотен“ и допълни, че той ѝ е позволил да посвети повече време на четирите си деца и на най-важните за нея проекти.

„Наистина не усещах никакъв натиск или бързане“, каза тя. „Всъщност не се чувствах празна. Усещах, че просто имам нужда от време.“, споделя още.

Kim Kardashian shares rare update on love life, reveals why she wasn’t ‘ready to open up’ before Lewis Hamilton romance https://t.co/a31okrqZEU https://t.co/Pa2Hv15XIn — Page Six (@PageSix) October 3, 2026

Искала е да се съсредоточи върху изцелението

Кардашиян обясни, че се е нуждаела от време, за да се възстанови емоционално след бурния си брак с Уест.

Бившата двойка, която финализира развода си през 2022 г., има четири деца: Норт (на 13 години), Сейнт (на 10 години), Чикаго (на 8 години) и Псалм (на 7 години).

След раздялата Кардашиян е искала да се „излекува напълно“ и да отдели време за работа върху себе си, преди изобщо да обмисли следваща връзка.

„Не бях готова да се отворя за някого“, призна тя. „Наистина дори не мислех за това.“, казва още тя.

Риалити звездата допълни, че вярва, че нещата си идват на мястото по естествен път, когато спреш да ги насилваш.

„Вселената работи във твоя полза, когато просто ѝ позволиш“, каза тя.

Кардашиян и Хамилтън най-накрая спряха да се крият

Кардашиян и Хамилтън се познават от 2014 г., но връзката им остана далеч от светлината на прожекторите в продължение на години.

Двамата практически потвърдиха романса си през февруари, когато присъстваха заедно на Супербоул в Южна Калифорния, където Сиатъл Сийхоукс победиха Ню Инглънд Пейтриътс.

Оттогава двойката пази личния си живот в тайна, макар понякога да дава на феновете си кратки възможности да надникнат в съвместното им време.

Хамилтън показа един от най-ясните знаци за романса им през юли, когато публикува снимки от семейна почивка, на които се вижда колко са близки двамата.

„Дръжте близките си хора до себе си“, написа той към кадрите.

Повече близост пред камерите

Хамилтън даде на феновете си още един поглед към връзката им през август, когато публикува невиждани досега снимки от среща с Кардашиян.

„Почивка, възстановяване, презареждане 🔋🔋🔋“, написа той под интимните кадри.

Кардашиян също сподели момент от романса им, публикувайки селфи в огледалото, на което позира по розов бански Gucci, докато Хамилтън я е прегърнал през кръста.

Въпреки редките си появи в социалните мрежи, двойката като цяло предпочита да запази подробностите за връзката си за себе си.

Пийт Дейвидсън все още изпитва уважение към семейство Кардашиян

Коментарите на Кардашиян за нуждата ѝ от време за възстановяване идват след нейната широко отразявана връзка с Дейвидсън, с когото тя излизаше около девет месеца през 2022 г.

Въпреки раздялата им, Дейвидсън изглежда не изпитва лоши чувства от времето, прекарано със семейство Кардашиян-Дженър.

По време на скорошно интервю за Variety комикът разказа какво е било да се среща с член на едно от най-известните семейства в света.

„Виж, човече, това е наистина трудна среда, ако не си свикнал с тази игра“, каза Дейвидсън.

Той също така похвали Кардашиян и семейството ѝ за това, че са напълно откровени относно своя по-различен начин на живот.

„Едно от нещата, които обичам в Ким и цялото ѝ семейство, е, че те просто казват: „Това сме ние и това правим“, сподели той. „Намирам това за много привлекателно и зряло.“, казва още той.

Засега Кардашиян изглежда се наслаждава на връзка, която е започнала едва след като се е уверила, че е напълно готова за нея.