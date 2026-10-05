Любопитно

След 5 години без сериозна връзка: Ким Кардашиян проговори за романса си с Луис Хамилтън

Риалити звездата споделя, че е прекарала години в умишлено фокусиране върху децата и кариерата си след развода с Кание Уест. Днес основателката на SKIMS и пилотът от Формула 1 Луис Хамилтън вече не крият близките си отношения

Стела Христова Стела Христова

5 октомври 2026, 10:04
След 5 години без сериозна връзка: Ким Кардашиян проговори за романса си с Луис Хамилтън
Източник: Getty

К им Кардашиян разкрива как се е отдръпнала от романтичните връзки, преди да се почувства отново готова за срещи.

Основателката на SKIMS наскоро се спря на любовния си живот и сподели, че умишлено е прекарала години, фокусирайки се върху себе си, децата си и своята кариера, преди да започне романтична връзка със звездата от Формула 1 Луис Хамилтън, пише HOLA!

  • Кардашиян: Бях наистина необвързана в продължение на години

В интервю за списание Style на Times Кардашиян сподели, че е била „наистина необвързана в продължение на пет години“ след раздялата си с Кание Уест през 2021 г., като изключение прави единствено краткотрайната ѝ връзка с Пийт Дейвидсън.

Вместо да се втурва в друга сериозна връзка, Кардашиян обясни, че времето, прекарано далеч от срещите, се е оказало точно това, от което е имала нужда.

45-годишната риалити звезда описа този период като „страхотен“ и допълни, че той ѝ е позволил да посвети повече време на четирите си деца и на най-важните за нея проекти.

„Наистина не усещах никакъв натиск или бързане“, каза тя. „Всъщност не се чувствах празна. Усещах, че просто имам нужда от време.“, споделя още.

  • Искала е да се съсредоточи върху изцелението

Кардашиян обясни, че се е нуждаела от време, за да се възстанови емоционално след бурния си брак с Уест.

Бившата двойка, която финализира развода си през 2022 г., има четири деца: Норт (на 13 години), Сейнт (на 10 години), Чикаго (на 8 години) и Псалм (на 7 години).

След раздялата Кардашиян е искала да се „излекува напълно“ и да отдели време за работа върху себе си, преди изобщо да обмисли следваща връзка.

„Не бях готова да се отворя за някого“, призна тя. „Наистина дори не мислех за това.“, казва още тя.

Риалити звездата допълни, че вярва, че нещата си идват на мястото по естествен път, когато спреш да ги насилваш.

„Вселената работи във твоя полза, когато просто ѝ позволиш“, каза тя.

  • Кардашиян и Хамилтън най-накрая спряха да се крият

Кардашиян и Хамилтън се познават от 2014 г., но връзката им остана далеч от светлината на прожекторите в продължение на години.

Двамата практически потвърдиха романса си през февруари, когато присъстваха заедно на Супербоул в Южна Калифорния, където Сиатъл Сийхоукс победиха Ню Инглънд Пейтриътс.

Оттогава двойката пази личния си живот в тайна, макар понякога да дава на феновете си кратки възможности да надникнат в съвместното им време.

Хамилтън показа един от най-ясните знаци за романса им през юли, когато публикува снимки от семейна почивка, на които се вижда колко са близки двамата.

„Дръжте близките си хора до себе си“, написа той към кадрите.

  • Повече близост пред камерите

Хамилтън даде на феновете си още един поглед към връзката им през август, когато публикува невиждани досега снимки от среща с Кардашиян.

„Почивка, възстановяване, презареждане 🔋🔋🔋“, написа той под интимните кадри.

Кардашиян също сподели момент от романса им, публикувайки селфи в огледалото, на което позира по розов бански Gucci, докато Хамилтън я е прегърнал през кръста.

Въпреки редките си появи в социалните мрежи, двойката като цяло предпочита да запази подробностите за връзката си за себе си.

  • Пийт Дейвидсън все още изпитва уважение към семейство Кардашиян

Коментарите на Кардашиян за нуждата ѝ от време за възстановяване идват след нейната широко отразявана връзка с Дейвидсън, с когото тя излизаше около девет месеца през 2022 г.

Въпреки раздялата им, Дейвидсън изглежда не изпитва лоши чувства от времето, прекарано със семейство Кардашиян-Дженър.

По време на скорошно интервю за Variety комикът разказа какво е било да се среща с член на едно от най-известните семейства в света.

„Виж, човече, това е наистина трудна среда, ако не си свикнал с тази игра“, каза Дейвидсън.

Той също така похвали Кардашиян и семейството ѝ за това, че са напълно откровени относно своя по-различен начин на живот.

„Едно от нещата, които обичам в Ким и цялото ѝ семейство, е, че те просто казват: „Това сме ние и това правим“, сподели той. „Намирам това за много привлекателно и зряло.“, казва още той.

Засега Кардашиян изглежда се наслаждава на връзка, която е започнала едва след като се е уверила, че е напълно готова за нея.

Редактор: Стела Христова
Ким Кардашиян Луис Хамилтън Звездна връзка Изцеление Любовен живот Кание Уест Пийт Дейвидсън Развод
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Убийството на Илиян Филипов: Оръжието липсва, няма и преки свидетели

Убийството на Илиян Филипов: Оръжието липсва, няма и преки свидетели

След 5 години без сериозна връзка: Ким Кардашиян проговори за романса си с Луис Хамилтън

След 5 години без сериозна връзка: Ким Кардашиян проговори за романса си с Луис Хамилтън

Пътна полиция с акция в цялата страна, за какво ще следят

Пътна полиция с акция в цялата страна, за какво ще следят

Арестуваха 17-годишен българин за побой над полицай по време на протестите във Франция

Арестуваха 17-годишен българин за побой над полицай по време на протестите във Франция

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Peugeot e-208 GTi: Хотхечът е жив! И е супер забавен

Peugeot e-208 GTi: Хотхечът е жив! И е супер забавен

carmarket.bg
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Ексклузивно

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Преди 1 ден
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Ексклузивно

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Преди 1 ден
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Ексклузивно

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да защитим най-важните си данни в Windows

Как да защитим най-важните си данни в Windows

Технологии Преди 17 минути

Компютърът ни разполага с много от най-важната ни лична информация и затова е силно препоръчително да я защитим добре, като добрата парола на Windows е само една малка стъпка, но има и още какво да направим, за да ограничим достъпа

На фона на руските заплахи в Арктика: Марко Рубио започва ключова обиколка в Европа

На фона на руските заплахи в Арктика: Марко Рубио започва ключова обиколка в Европа

Свят Преди 37 минути

Американският държавен секретар ще обсъди защитата на Арктика, сигурността в Източното Средиземноморие и отбраната в Атлантика на фона на руската активност и кризата в Близкия изток

Заловиха шофьор без книжка и глоба от ﻿500 евро, карал в насрещното на АМ "Европа"

Заловиха шофьор без книжка и глоба от ﻿500 евро, карал в насрещното на АМ "Европа"

България Преди 56 минути

Сигналът е подаден от гражданин, а от полицията определиха реакцията като "светкавична"

Украйна обяви, че е извадила от строя над 51% от руските петролни мощности; руски удар в Харков взе жертва

Украйна обяви, че е извадила от строя над 51% от руските петролни мощности; руски удар в Харков взе жертва

Свят Преди 1 час

Според началника на областната военна администрация Виталий Диакивнич атаката е оставила около 22 000 потребители временно без електрозахранване

Връщаме онлайн покупки с два клика: Въвеждат задължителен бутон „Откажи се от договора“

Връщаме онлайн покупки с два клика: Въвеждат задължителен бутон „Откажи се от договора“

България Преди 1 час

До момента много търговци прилагаха трикове, с които затрудняваха връщането на стоки и така отказваха купувачите да търсят правата си

<p>Акция в пловдивска болница: Разследват&nbsp;източване на средства от НЗОК</p>

Акция в пловдивска болница: Разследват предполагаемо източване на средства от НЗОК

България Преди 1 час

Полиция влезе в УМБАЛ „Св. Георги“, изземва се медицинска документация и се разпитват лекари и пациенти

Министърът на външните работи Велислава Петрова на посещение в Нидерландия

Министърът на външните работи Велислава Петрова на посещение в Нидерландия

Свят Преди 1 час

Ще разговаря с нидерландския си колега Том Берендсен

Депутат от ПБ за убийството на Илиян Филипов: Няма потвърждение, че е поръчково

Депутат от ПБ за убийството на Илиян Филипов: Няма потвърждение, че е поръчково

България Преди 1 час

Димитър Балев призова да се следва официалната информация на полицията и прокуратурата

Операция "Чистилище": Мадяр срещу наследството на Орбан

Операция "Чистилище": Мадяр срещу наследството на Орбан

Свят Преди 2 часа

Мадяр обеща на избирателите да накаже облагодетелстваните от системата на Орбан, който според него е превърнал Унгария в "мафиотска държава"

Дълга, но на каква цена? 7 навика, които неусетно увреждат косата

Дълга, но на каква цена? 7 навика, които неусетно увреждат косата

Любопитно Преди 2 часа

<p>САЩ изтеглиха всичките си бомбардировачи от британската база &bdquo;Феърфорд&ldquo;</p>

Заради опасения за сигурността: САЩ изтеглиха всичките си бомбардировачи от британската база „Феърфорд“

Свят Преди 2 часа

Това става седмица след ареста на няколко мъже по подозрение в подготовка на терористични действия

Протест в Бургас срещу сливането на две агенции, искат оставката на земеделския министър

Протест в Бургас срещу сливането на две агенции, искат оставката на земеделския министър

България Преди 2 часа

Служители на ИАРА настояват агенцията да запази статута си на самостоятелна структура

Президентските избори в Бразилия: Флавио Болсонаро и Лула да Силва отиват на балотаж

Президентските избори в Бразилия: Флавио Болсонаро и Лула да Силва отиват на балотаж

Свят Преди 2 часа

Сенаторът излезе начело на първия тур, но не успя да спечели президентския пост още сега

Иранският петролен министър подаде оставка

Иранският петролен министър подаде оставка

Свят Преди 3 часа

Мохсен Пакнеджад е заменен временно от ръководителя на Националната иранска петролна компания

<p>Прекратиха издирването на шестимата души от разбилия се медицински самолет</p>

Прекратиха издирването на шестимата души от разбилия се медицински самолет край Нантъкет

Свят Преди 3 часа

Четирима канадски граждани и двама жители на Бермудските острови са били на борда

Регионалният министър проверява ремонта на пътя Мездра - Ботевград

Регионалният министър проверява ремонта на пътя Мездра - Ботевград

България Преди 3 часа

Иван Шишков ще се срещне и с представители на местната власт

Всичко от днес

От мрежата

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Хайди Клум „сложи“ Айфеловата кула на главата си и превзе Париж в огненочервено

Edna.bg

Гаджето на Гришо на вечеря с Ева Лонгория и София Вергара в Париж

Edna.bg

Разследват източване на средства от Здравната каса в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив

Nova.bg

„Откажи се от договора”: Въвеждат нов бутон при онлайн пазаруването

Nova.bg