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След 7 години строеж: Роджър Федерер най-накрая се нанесе в имението за десетки милиони

След 7 години строеж Роджър Федерер и семейството му се нанесоха в новото си имение за десетки милиони евро край Цюрихското езеро. Имотът от 17 дка включва 6 сгради и тенис корт. Шумът от съседен строеж не попречи на легендата да се премести

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С лед близо 7 години строителни дейности Роджър Федерер и семейството му най-накрая се установиха в новото си луксозно имение в Раперсвил-Йона, разположено в швейцарския кантон Санкт Гален.

Впечатляващият имот, чиято стойност се оценява на десетки милиони евро, се простира на площ от около 17 000 кв. м непосредствено на брега на Цюрихското езеро. Комплексът включва шест отделни сгради, подземен гараж, частен тенис корт и множество други модерни съоръжения.

Въпреки че работите по имота не са напълно приключили и градинарите все още поставят финалните щрихи по озеленяването, редица знаци ясно показват, че семейството вече живее там. Сградите са напълно обзаведени, а вечер светлините в тях светят, което потвърждава присъствието на обитателите.

Преместването на легендарния тенисист и неговите близки се случва въпреки факта, че в непосредствена близост до имението продължава да функционира друг голям строителен обект. Там в момента се изграждат близо 20 луксозни апартамента, но шумът от съседната площадка очевидно не е попречил на Федерер да се нанесе в новия си дом.

Автор: Александър Костадинов
Роджър Федерер луксозно имение Раперсвил-Йона Цюрихско езеро Швейцария нов дом тенис корт Санкт Гален семейство строителство
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