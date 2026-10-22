Принц Хари най-накрая разкри защо той и Меган са решили да се върнат в Англия сега: „Не е нещо, което сме планирали“

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П ринц Хари най-накрая разкри защо той и Меган Маркъл са решили да се върнат в Обединеното кралство след шест години в чужбина.

В лично интервю с Зак Барън от списание GQ, херцогът на Съсекс заяви, че малко хора вземат подобно „голямо решение“ за преместване с толкова „кратко планиране“, за разлика от повечето семейства.

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По време на разговора, заснет в Ню Йорк и публикуван във вторник, 42-годишният Хари бе попитан: „Току-що се върнахте в Обединеното кралство, как така?“.

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„Възможности“, отговори той, преди да уточни: „За семейството. Възможността да запишем децата [принц Арчи и принцеса Лилибет] в британско училище означаваше много за мен. Не осъзнавах колко е важно за мен“.

Ето защо наистина принц Хари и Меган Маркъл се завръщат във Великобритания

„Винаги съм мислил, че това е нещо, което ще се опитаме да направим, но сега те са на училище от две седмици, харесва им и това им дава съвсем различно изживяване“.

Херцогът каза, че е „толкова важно“ за децата му – Арчи на седем години и Лилибет на пет години – да имат две „напълно различни културни преживявания“, след като са живели в Монтесито, Калифорния, от 2020 г. насам.

Освен училището на децата си, херцогът заяви, че е искал да бъде „по-близо до семейството си“ - макар да не уточни до кого точно.

Истинската причина за завръщането на Хари и Меган във Великобритания

Той продължи: „Да се върна по-близо до семейството си и да бъда отново на британска земя за по-дълго от няколко дни или седмица тук-там“.

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„Това не беше нещо, което бяхме планирали от дълго време. Това е нещо, за което мислехме и обмисляхме, но за нас, когато определени звезди се подредят, ние просто се възползваме от това“, допълни Хари.

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Хари изяснява коментарите от интервюто си

Принцът каза: „Да имам цялото си семейство със себе си, на мястото, където израснах, и да искам да покажа на децата си къде съм израснал и преживяванията, които съм имал, изискваше сериозно мислене. Това е възможност да го направим сега и е хубаво да сме извън САЩ и да оставим нещата малко да се успокоят“.

Той добави: „Беше хубаво да бъдем близо до приятели и семейство“.

Говорейки за повторното обединение със семейството си, Хари каза: „Някои хора не искат нещата да се получат“ - явно загатване за по-големия му брат, принц Уилям, с когото не е разговарял от четири години.

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Говорител на Съсекс по-късно потвърди, че коментарите му за това, че другите не искат нещата да се получат, „абсолютно не са били намерени като упрек към брат му или друг член на семейството му“.

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Те добавиха: „Коментарът бе направен в общ контекст и по никакъв начин не бе насочен към семейството му“.

Списание HELLO! по-рано разкри, че Хари не се е срещал лично с баща си от завръщането си в Обединеното кралство през август, въпреки че са разговаряли по телефона.

Новият живот на Хари и Меган в Обединеното кралство

Смята се, че херцогът и херцогинята живеят в Котсуолдс в некралска резиденция след завръщането си в Обединеното кралство - като Меган понякога споделя моменти от новия им живот в провинцията в своя профил в Instagram.

Твърди се, че принц Арчи и принцеса Лилибет се радват на новото си училище, след като са били отписани от първоначалния си избор само след два дни поради опасения за сигурността.

Меган продължава да работи върху лайфстайл бранда си As Ever, като пусна няколко нови продукта, включително празнична колекция за Коледа и гама за дома, съдържаща плюшено бурканче с конфитюр и комплект съдове.

Миналата седмица семейство Съсекс посети Нотингам за първата си съвместна изява в Обединеното кралство от шест години насам, участвайки в три полукралски ангажимента в града.

Хари каза в интервюто си: „Беше хубаво да бъдем близо до приятели, семейство и техни децата - да можем да правим безкрайни срещи за игра, за да помогнем на децата ни да се установят“.