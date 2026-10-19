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Нова тежка загуба заличи племето на Вулканите от “Игри на волята”

Елица, Марио и Йоанна станаха част от Ураганите, а Велизар и Константилели се присъединиха към Канарите

19 октомври 2026, 23:26
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П оредно незадоволително представяне на воините на Вулканите на Арената на “Игри на волята” сложи край на участието на отбора им във Войната на племената тази вечер. Бедстващото племе отново не успя да се измъкне от най-суровата територия в надпреварата - Изолатора, което доведе до разпадането на Червените няколко седмици преди традиционното сливане на племената.

Източник: NOVA

Съревнованието за територия тества бързината, търпението, съобразителността и работата в екип на участниците. След неправилното предположение за победители в звездната битка в събота, Вулканите започнаха изпитанието със сериозно изоставане и допуснаха редица грешки по трасето. Лидерството в сблъсъка се разменяше между Ураганите и Канарите, но пропуски от страна на Зелените позволиха на Сините да завладеят най-желаната локация за трета поредна седмица.

Източник: NOVA

Лошото представяне на Червените сложи край на съществуването на племето, а воините му бяха пленени от противниковите отбори. Капитанът Елица и новодошлите Марио и Йоанна се присъединиха към Ураганите, докато брокерът Велизар и бившата гимнастичка Константинели станаха част от Канарите. С разпадането на Вулканите и една от локациите - Стопанството, вече няма да бъде част от локациите в надпреварата. Тази новина изненада неприятно класиралите се на второ място играчи в зелено, които се оправиха към Изолатора.

Утре от 20:00 ч. по NOVA напрегнатите сблъсъци на Арената на “Игри на волята” продължават с капитанско съревнование и решаваща битка за останалите трима изгнаници от Блатото, след която един от тях ще влезе в голямата игра.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Игри на волята
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