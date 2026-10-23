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Рождената дата на Ким Чен Ун: Държавна тайна, обгърната в пропаганда и спекулации

На фона на мистерията около възрастта му, периодично се появяват и спекулации за здравословното състояние на севернокорейския лидер

23 октомври 2026, 06:30
Ким Чен Ун
Ким Чен Ун   
Източник: БТА/AP

Точната възраст на севернокорейския лидер Ким Чен Ун остава една от най-старателно пазените държавни тайни в Пхенян, като данните за годината му на раждане варират в зависимост от източника. Тази неяснота не е случайна, а вероятно е част от по-широка стратегия за изграждане на политическа легитимност и митология около фигурата му.

Всеки един аспект от живота на управляващата династия в Северна Корея е внимателно конструиран, за да поддържа култа към личността, а рождената дата на настоящия лидер не прави изключение. Различни международни служби и медии боравят с три основни версии, всяка от които разкрива различен пласт от сложната политическа реалност в изолираната държава.

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Трите версии за една рождена дата

Официалната позиция на Пхенян, разпространявана от държавните медии, е, че Ким Чен Ун е роден на 8 януари 1982 г. Тази година има дълбоко символично значение, тъй като съвпада със 70-ата годишнина от рождението на неговия дядо и основател на Северна Корея, Ким Ир Сен (роден през 1912 г.). Подобна връзка цели да създаде усещане за предопределеност и историческа приемственост.

В противовес на това, южнокорейските разузнавателни служби твърдят, че истинската година на раждане е 1983 г. Според анализатори, цитирани от БГНЕС, е възможно Пхенян умишлено да е променил годината на 1982-ра, за да подсили политическата легитимност на младия наследник, свързвайки го по-тясно с митологизираната фигура на дядо му.

Съединените щати, от своя страна, посочват 1984 г. като най-вероятна. Тази версия се подкрепя от документи, свързани с престоя на Ким Чен Ун в Швейцария, където той е учил под псевдоним. Според наличната информация, дипломатическият паспорт, който е използвал по онова време, е съдържал именно тази година на раждане.

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Пропагандният елемент и символиката на властта

Според анализ на Wionews, вероятната промяна на рождената дата е класически пример за пропагандната стратегия на династията Ким. Чрез свързването на раждането на Ким Чен Ун с ключова годишнина на Ким Ир Сен, режимът изгражда символичен мост между основателя на нацията и неговия внук, легитимирайки наследственото предаване на властта.

Въпреки разминаванията за годината, повечето източници са съгласни, че рожденият ден е 8 януари. Интересно е обаче, че за разлика от рождените дни на баща му и дядо му, които са сред най-големите национални празници, този на Ким Чен Ун не се отбелязва с мащабни публични тържества, което допълнително подхранва спекулациите.

Севернокорейският лидер празнува рожден ден

Непотвърдени слухове и публични появи

На фона на мистерията около възрастта му, периодично се появяват и спекулации за здравословното състояние на севернокорейския лидер. Британският таблоид „Сън“ разпространи непотвърдена информация, че Ким Чен Ун е изпаднал в кома след мозъчен кръвоизлив и е бил откаран по спешност в Китай. Важно е да се отбележи, че подобни твърдения не са потвърдени от независими източници и трябва да се приемат с повишено внимание.

В контраст с тези слухове, южнокорейската информационна агенция „Йонхап“ съобщи, позовавайки се на севернокорейските държавни медии, за скорошно публично събитие с участието на лидера. Според информацията, Ким Чен Ун е посетил изложение за облекла и обувки в Пхенян, придружен от дъщеря си Джу Е, което опровергава твърденията за неговата недееспособност.

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Ким Чен ун
Ким Чен ун
Ким Чен ун
Ким чен ун
Източник: БГНЕС    
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