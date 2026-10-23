Оранжев код за порои и бури ни очаква в петък, мразовита сутрин в събота

З а обилни валежи в части от България в петък, 23 октомври, предупреждава сайтът на НИМХ. В събота сутрин пък ни очакват мразовити температури, които ще ни напомнят, че зимата вече е съвсем близо.

Предупреждение от втора степен – оранжев код за интензивни валежи е в сила за две области в страната: Хасково и Кърджали, където се очакват значителни по количество валежи, надхвърлящи 35 mm, придружени от силни гръмотевични бури и рязко усилване на вятъра.

В други три области предупреждението е от първа степен – жълт код. То ще важи за Ямбол, Бургас и Смолян, където се очакват значителни валежи между 30 и 35 mm, гръмотевици и усилване на вятъра.

Предупрежденията за обилни валежи според картата на НИМХ Източник: iStock/GettyImages

Съветите на НИМХ

При оранжев код за интензивни валежи от НИМХ съветват: Бъдете готови да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

При жълт код за интензивни валежи от НИМХ съветват: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Прогнозата за петък, 23 октомври

През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта от северозапад облачността ще се увеличи и вплътни, и в цялата страна ще преобладава облачно време. Ще има валежи от дъжд, на места в западната половина от страната интензивни и значителни по количества. Ще има и гръмотевична дейност. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина ще се усили и ще бъде умерен. Сутринта на места в равнините и низините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 9°.

В петък валежи от дъжд, на отделни места значителни по количество и придружени с гръмотевици ще има в Централна и Източна България, но след обяд навсякъде ще спрат. Над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна, но още в сутрешните часове от запад ще започне да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Ще духа до умерен, в североизточните райони – временно до силен северозападен вятър. С него ще нахлува студен въздух, температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 15° и 20°, в София – около 15°. Атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде малко по-високо от средното за месеца.

Прогнозните температури на НИМХ за петък, 23 октомври Източник: НИМХ

Над планините облачността ще бъде значителна. Ще има валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. След обяд облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 4°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно с краткотрайни валежи от дъжд. На отделни места ще има и гръмотевична дейност. В сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. След обяд валежите ще спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен северозападен вятър. Температурите ще бъдат без съществен дневен ход, максималните - около 16°-18°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 49 мин. и залязва в 18 ч. и 32 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 43 мин. Луната в София залязва в 4 ч. и 31 мин. и изгрява в 17 ч. Фаза на Луната: три дни преди пълнолуние.

Времето през уикенда

В събота над цялата страна облачността ще се разкъса и ще намалее, най-късно над североизточните райони. В низините и котловините преди обяд ще бъде мъгливо. Северозападният вятър ще отслабне и ще се ориентира от юг-югоизток. Дневните температури слабо ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 17° и 22°, но сутрешните ще са по-ниски – между 1° и 6°, в Източна България до 10°-12°.

В неделя на много места в равнинната част от страната ще има мъгла или ниска облачност, по Черноморието ще преръмява, а вечерта в югозападните райони ще завали дъжд. Максималните температури ще са предимно между 16° и 21°.