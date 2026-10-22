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Русия скри ЗРК „Бук-М1“ сред дърветата, но есента го издаде на украинските дронове

По данни на украинския 7-и десантно-щурмови корпус есенното оредяване на растителността затруднява маскировката на руските системи за ПВО край Хуляйполе

22 октомври 2026, 16:42
Русия скри ЗРК „Бук-М1“ сред дърветата, но есента го издаде на украинските дронове
Източник: istockphoto
  • Украински дронове са поразили руски зенитно-ракетен комплекс „Бук-М1“ край Хуляйполе, съобщи 7-и десантно-щурмови корпус на 22 октомври.
  • При последваща мисия е била атакувана и друга система за противовъздушна отбрана, чийто тип не е установен.
  • Според украинските военни оредяването на растителността през есента улеснява откриването на руската техника.

Украински оператори на дронове са поразили руски зенитно-ракетен комплекс „Бук-М1“ на направлението към Хуляйполе, където Москва придвижва допълнителни средства за противовъздушна отбрана, за да противодейства на засилващата се активност на украинската авиация. Това съобщи на 22 октомври 7-и корпус за бързо реагиране на Десантно-щурмовите войски на Украйна.

Ударът е нанесен от оператори на 433-ти отделен полк за безпилотни системи.

На публикуваните от корпуса кадри се вижда как руският „Бук-М1“ е открит и поразен, след като е бил разположен в района, за да подпомага защитата на руските тилови позиции от украински въздушни удари.

Самолетът е летял в обсега на комплекса "Бук"

По време на последваща мисия екипажите на дроновете са открили и поразили още една маскирана цел от системите за противовъздушна отбрана, чийто точен тип все още не е установен.

Руските сили се опитват да прикриват средствата си за противовъздушна отбрана сред горски пояси, но украинските военни посочват, че смяната на сезона все повече работи срещу тях. Растителността оредява, а големите военни системи стават по-лесни за откриване от въздуха.

„Окупаторите внимателно маскират системите си за противовъздушна отбрана в горските пояси. Есента обаче не е на тяхна страна: зеленината постепенно изчезва и прикриването на скъпо оборудване става все по-трудно. Координираните действия между подразделенията под оперативното командване на 7-и десантно-щурмови корпус и ефективният обмен на разузнавателна информация дават резултати“, заявиха от корпуса.

Украйна е нанесла тактически удар срещу Русия

„Бук-М1“ е система за противовъздушна отбрана със среден обсег, предназначена за поразяване на самолети, хеликоптери, крилати ракети и други въздушни цели. Разполагането ѝ на направлението към Хуляйполе отразява усилията на Русия да засили защитата на тиловите си райони, докато украинската авиация продължава да нанася удари по военни цели зад фронтовата линия.

Придвижването на подобни системи по-близо до бойното поле обаче ги излага на риск от украинските разузнавателни и ударни дронове, особено когато естественото прикритие, на което разчитат руските екипажи, започва да изчезва с настъпването на есента.

По-рано украинските сили откриха и поразиха руски зенитно-ракетен комплекс със среден обсег „Бук-М3“, чиято стойност се оценява на около 45 милиона долара.

Източник: UNITED24Media    
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