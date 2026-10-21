Убийство или небрежност? 12 години затвор грозят неврохирурга на Марадона

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Близо 6 години след смъртта на Диего Армандо Марадона, случаят, който разтърси Аржентина и целия футболен свят, продължава да се развива в съда с пълна сила.

Прокуратурата отправи тежко обвинение и поиска 12 години лишаване от свобода за Леополдо Луке - неврохирурга, който бе личен лекар на футболната икона. Той е обвинен в непредумишлено убийство с евентуален умисъл поради небрежност при медицинските грижи. Освен затвор, обвинението настоява Луке да бъде лишен от правото да практикува медицина за срок от 10 години.

Леополдо Луке не е единственият изправен пред правосъдието. Прокуратурата поиска ефективни присъди и за други петима души от медицинския екип, грижил се за Марадона в последните му дни. Сред тях е Нанси Форлини, координатор на домашните грижи от частна компания, за която държавното обвинение иска 10 години затвор и 10-годишна професионална забрана.

Съдът тепърва ще се произнесе по знаковото дело, което продължава да вълнува обществеността в Аржентина и да търси отговор на въпроса кой носи наказателна отговорност за смъртта на един от най-великите футболисти в историята.