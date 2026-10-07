Новата лудост на богатите: Ким Кардашиян и манията по камерите за „вечна младост“

К им Кардашиян споделя, че е променила изцяло философията си за здравето. Вместо да се фокусира единствено върху визията и перфектното тяло, основателката на Skims вече инвестира в навици, които според нея ще поддържат дълголетието и клетъчното ѝ здраве, съобщи The Post.

Част от тази промяна включва уред, чиято история датира отпреди векове, но днес е истински хит сред редица знаменитости и професионални спортисти - въпреки предупрежденията на медицинските експерти, че науката все още не потвърждава много от обещаваните му ползи.

Риалити звездата наскоро разкри, че е „изключително запалена по хипербарните камери“. Тези съоръжения доставят висока концентрация на чист кислород под повишено налягане. Процедурата се рекламира като универсално средство за всичко - от забавяне на стареенето и подобряване на паметта до подмладяване и удължаване на живота.

Манията на богатите и известните

Кардашиян далеч не е единствената, която рекламира хипербарната кислородна терапия (HBO₂). Певицата Лиан Раймс я използва за „възстановяване на мозъка“, а актрисата Маим Бялик - за овладяване на автоимунни състояния.

Известните биохакери Гари Брека и Брайън Джонсън, за които подмладяването е публична мисия, са похарчили стотици хиляди долари за лични камери у дома. Професионални атлети като Леброн Джеймс и Майкъл Фелпс, както и цели спортни отбори, също разчитат на кислорода под налягане за по-бързо мускулно възстановяване.

Въпреки големия медиен шум обаче, доказателствата за обещания от уелнес индустрията „подмладяващ ефект“ са крайно оскъдни, предупреждава д-р Оуен О’Нийл, основател и медицински директор на Отделението по подводна и хипербарна медицина към болница „Фелпс“ в Ню Йорк.

Метод с над 350-годишна история

За първи път документирана през далечната 1662 г., хипербарната кислородна терапия първоначално е създадена за лечение на белодробни заболявания и декомпресионна болест при водолази. Съвременната ѝ версия използва повишено атмосферно налягане, което позволява на тялото да абсорбира значително повече кислород от обикновено.

Американската агенция за храните и лекарствата (FDA) е одобрила терапията за едва 14 конкретни медицински състояния, сред които декомпресионна болест, лъчеви увреждания, отравяне с въглероден оксид, тежка анемия и трудно зарастващи рани.

„Има реални биологични ефекти от хипербарното лечение, които предизвикаха интерес в изследванията на стареенето. Вдишването на чист кислород под налягане стимулира растежа на нови кръвоносни съдове, влияе върху възпалителните процеси и помага за заздравяването на увредени тъкани“, обяснява д-р О’Нийл.

Лекарят обаче е категоричен: „Това са важни медицински ефекти, но те не означават, че лечението обръща стареенето или удължава живота. Промените в някои биологични маркери в кръвта или на скенер не са доказателство за дълголетие. Не бих препоръчал тази терапия на здрав човек просто с цел „подмладяване“.

Търговски трикове и фатални инциденти

Хипербарните камери варират от големи стоманени капсули, използвани в болниците, до меки, преносими „палатки“ за домашна употреба. Д-р О’Нийл категорично съветва да не се купуват домашни уреди:

Разлика в налягането и кислорода: Повечето преносими домашни камери работят на много по-ниско налягане и използват обикновен сгъстен въздух, а не 100% медицински кислород.

Липса на стандарти: Много от тях не отговарят на инженеринговите изисквания за безопасност.

Рисковете не са само теоретични. Липсата на контрол в частни уелнес клиники вече доведе до трагични инциденти. През 2025 г. 5-годишният Томас Купър загина по време на процедура в частен център в Детройт, където бил лекуван за хиперактивност и сънна апнея. Искра предизвиква пожар вътре в капсулата под налягане, при което момчето изгаря. На трима служители на клиниката са повдигнати обвинения за непредумишлено убийство.

„Кислородът под налягане трябва да се третира като лекарство. Както всяко медикаментозно лечение, той има точна доза, конкретни индикации, противопоказания и сериозни странични ефекти“, подчертава д-р О’Нийл.

Сред възможните рискове от процедурата са увреждания на ушите и синусите, гърчове, резки спадове на кръвната захар при диабетици, клаустрофобия и временни смущения в зрението.