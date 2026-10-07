Любопитно

Новата лудост на богатите: Ким Кардашиян и манията по камерите за „вечна младост“

Ким Кардашиян и редица известни личности залагат на хипербарните камери с обещания за подмладяване и дълголетие, но медицински експерти предупреждават, че научни доказателства за това липсват, а домашната им употреба крие сериозни рискове

7 октомври 2026, 10:48
Новата лудост на богатите: Ким Кардашиян и манията по камерите за „вечна младост“
Източник: Getty Images

К им Кардашиян споделя, че е променила изцяло философията си за здравето. Вместо да се фокусира единствено върху визията и перфектното тяло, основателката на Skims вече инвестира в навици, които според нея ще поддържат дълголетието и клетъчното ѝ здраве, съобщи The Post.

Част от тази промяна включва уред, чиято история датира отпреди векове, но днес е истински хит сред редица знаменитости и професионални спортисти - въпреки предупрежденията на медицинските експерти, че науката все още не потвърждава много от обещаваните му ползи.

Риалити звездата наскоро разкри, че е „изключително запалена по хипербарните камери“. Тези съоръжения доставят висока концентрация на чист кислород под повишено налягане. Процедурата се рекламира като универсално средство за всичко - от забавяне на стареенето и подобряване на паметта до подмладяване и удължаване на живота.

Манията на богатите и известните

Кардашиян далеч не е единствената, която рекламира хипербарната кислородна терапия (HBO₂). Певицата Лиан Раймс я използва за „възстановяване на мозъка“, а актрисата Маим Бялик - за овладяване на автоимунни състояния.

Известните биохакери Гари Брека и Брайън Джонсън, за които подмладяването е публична мисия, са похарчили стотици хиляди долари за лични камери у дома. Професионални атлети като Леброн Джеймс и Майкъл Фелпс, както и цели спортни отбори, също разчитат на кислорода под налягане за по-бързо мускулно възстановяване.

Въпреки големия медиен шум обаче, доказателствата за обещания от уелнес индустрията „подмладяващ ефект“ са крайно оскъдни, предупреждава д-р Оуен О’Нийл, основател и медицински директор на Отделението по подводна и хипербарна медицина към болница „Фелпс“ в Ню Йорк.

Метод с над 350-годишна история

За първи път документирана през далечната 1662 г., хипербарната кислородна терапия първоначално е създадена за лечение на белодробни заболявания и декомпресионна болест при водолази. Съвременната ѝ версия използва повишено атмосферно налягане, което позволява на тялото да абсорбира значително повече кислород от обикновено.

Американската агенция за храните и лекарствата (FDA) е одобрила терапията за едва 14 конкретни медицински състояния, сред които декомпресионна болест, лъчеви увреждания, отравяне с въглероден оксид, тежка анемия и трудно зарастващи рани.

„Има реални биологични ефекти от хипербарното лечение, които предизвикаха интерес в изследванията на стареенето. Вдишването на чист кислород под налягане стимулира растежа на нови кръвоносни съдове, влияе върху възпалителните процеси и помага за заздравяването на увредени тъкани“, обяснява д-р О’Нийл. 

Лекарят обаче е категоричен: „Това са важни медицински ефекти, но те не означават, че лечението обръща стареенето или удължава живота. Промените в някои биологични маркери в кръвта или на скенер не са доказателство за дълголетие. Не бих препоръчал тази терапия на здрав човек просто с цел „подмладяване“.

Търговски трикове и фатални инциденти

Хипербарните камери варират от големи стоманени капсули, използвани в болниците, до меки, преносими „палатки“ за домашна употреба. Д-р О’Нийл категорично съветва да не се купуват домашни уреди:

  • Разлика в налягането и кислорода: Повечето преносими домашни камери работят на много по-ниско налягане и използват обикновен сгъстен въздух, а не 100% медицински кислород.
  • Липса на стандарти: Много от тях не отговарят на инженеринговите изисквания за безопасност.

Рисковете не са само теоретични. Липсата на контрол в частни уелнес клиники вече доведе до трагични инциденти. През 2025 г. 5-годишният Томас Купър загина по време на процедура в частен център в Детройт, където бил лекуван за хиперактивност и сънна апнея. Искра предизвиква пожар вътре в капсулата под налягане, при което момчето изгаря. На трима служители на клиниката са повдигнати обвинения за непредумишлено убийство.

„Кислородът под налягане трябва да се третира като лекарство. Както всяко медикаментозно лечение, той има точна доза, конкретни индикации, противопоказания и сериозни странични ефекти“, подчертава д-р О’Нийл. 

Сред възможните рискове от процедурата са увреждания на ушите и синусите, гърчове, резки спадове на кръвната захар при диабетици, клаустрофобия и временни смущения в зрението.

Източник: The Post    
хипербарна камера Ким Кардашиян кислородна терапия подмладяване дълголетие уелнес биохакинг знаменитости медицински рискове научни доказателства
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев след атаките в Черно море: Няма място за истерия, необходима е трезва преценка

Радев след атаките в Черно море: Няма място за истерия, необходима е трезва преценка

Експерт пред Fox News: Руски „Геран-4“ стои зад атаката срещу корабите край България

Експерт пред Fox News: Руски „Геран-4“ стои зад атаката срещу корабите край България

Първи случай на грип A(H1N1)pdm09 за сезона е регистриран у нас

Първи случай на грип A(H1N1)pdm09 за сезона е регистриран у нас

Георги Господинов сред фаворитите за Нобелова награда за литература

Георги Господинов сред фаворитите за Нобелова награда за литература

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Jaguar най-после показа радикалния електрически Type 01

Jaguar най-после показа радикалния електрически Type 01

carmarket.bg
Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб
Ексклузивно

Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб

Преди 5 часа
След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори
Ексклузивно

След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори

Преди 5 часа
<p>Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина</p>
Ексклузивно

Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина

Преди 2 часа
Йотова свиква КСНС заради рисковете за морската сигурност
Ексклузивно

Йотова свиква КСНС заради рисковете за морската сигурност

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Акция срещу изборни нарушения в Кюстендил и Дупница: Провериха десетки хора и автомобили

Акция срещу изборни нарушения в Кюстендил и Дупница: Провериха десетки хора и автомобили

България Преди 17 минути

Пазарът на труда у нас е на пауза

Пазарът на труда у нас е на пауза

Парите ни Преди 22 минути

Търговията търси повече хора, хотелите и ресторантите намаляват наеманията след сезона

Снимката е илюстративна

3 тревожни несъответствия в руската история с „чумата“

Свят Преди 39 минути

Защо Москва задейства протокол за смъртоносен патоген след смъртта на млада лаборантка, а след това спешно обяви „неизвестна пневмония“?

Кой ще бъде новият временен обвинител №1: ВСС предлага Магдалена Лазарова

Кой ще бъде новият временен обвинител №1: ВСС предлага Магдалена Лазарова

България Преди 57 минути

Заместник-главният прокурор е следваща по старшинство, а предложението предстои да бъде гласувано от Пленума на съвета

.

Къде е щастието? И защо толкова често го търсим на грешното място?

Любопитно Преди 59 минути

Натали Харп и Доналд Тръмп на митинга в Небраска

Тръмп взриви сцената в Небраска, нарече Натали Харп „перфектен човек“

Свят Преди 1 час

,

На 102 години почина холивудската легенда Ева Мари Сейнт

Свят Преди 1 час

Носителката на „Оскар“ и звезда от трилъра на Хичкок „На север през северозапад“ Ева Мари Сейнт почина на 102-годишна възраст в дома си в Лос Анджелис, оставяйки след себе си над 60 години забележителна кариера в киното и телевизията

Снимката е илюстративна

ТАСС: Разузнавателни самолети на НАТО и Швеция патрулират над Черно море

Свят Преди 1 час

OpenAI

Български учен е сред изследователите на OpenAI за нов воден знак в AI текстове

България Преди 1 час

Научният директор на INSAIT е сред ограничен кръг изследователи, които проучват технология за воден знак в съдържание, генерирано от изкуствен интелект

Еврото отново в отбрана: Защо единната валута не може да се отлепи от дъното

Еврото отново в отбрана: Защо единната валута не може да се отлепи от дъното

Парите ни Преди 1 час

Валутата поевтинява спрямо долара, лирата и франка само два дни след 17-месечното си дъно

„Светът се е обърнал с главата надолу“: 7 октомври - три години след атаката на „Хамас“

„Светът се е обърнал с главата надолу“: 7 октомври - три години след атаката на „Хамас“

Свят Преди 1 час

Автор на New York Post твърди, че атаката от 2023 г. е извадила наяве нови прояви на антисемитизъм

Какво уби Дария Шипилова? Експерти се тревожат за непознат патоген и биологично оръжие

Какво уби Дария Шипилова? Експерти се тревожат за непознат патоген и биологично оръжие

Свят Преди 1 час

„Начинът, по който реагираха на случаите по отношение на контактните лица, болницата, костюмите за пълна защита, изпращането на ръководителя на техния еквивалент на CDC там, беше несъвместим с реакция при чума“, заяви д-р Амеш А. Адаля, старши изследовател в Центъра за здравна сигурност „Джонс Хопкинс“

Снимката е илюстративна

ЕС се готви за най-страшния сценарий - хибридна атака с много жертви

Свят Преди 1 час

Дипломати обсъждат изпращане на аварийни екипи, европейско финансиране и координация при мащабна криза

<p>&bdquo;ЕС, предадохте ни!&ldquo;: Косово ври след тежката присъда за Тачи и безизходицата в Прищина</p>

Растящо напрежение и политическа безизходица – накъде ще поеме Косово

Свят Преди 1 час

Косово е в плен на задълбочаваща се политическа криза, а това поражда много притеснения за бъдещето на страната, предупреждават експерти

Кристалина Георгиева: Три големи риска поставят световната икономика под натиск

Кристалина Георгиева: Три големи риска поставят световната икономика под натиск

Парите ни Преди 1 час

Шефът на МВФ предупреди за ефектите от изкуствения интелект, високите цени на енергията и рекордния държавен дълг

Автомобил се заби в стълб в София, загина шофьорът

Автомобил се заби в стълб в София, загина шофьорът

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал във вторник вечер в столичния квартал "Бояна"

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg

Царете на лъжата: Ето на кои 4 зодии не бива да имате доверие

Edna.bg

Пламена от “Игри на волята” за живота без мъж до себе си: Свиква ли се със самотата?

Edna.bg

Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература

Nova.bg

Делото "Бургазлиев": 18-годишен механик, грижил се за АТВ-то, призна, че няма компетентност да го поддържа

Nova.bg