Трагедия във Варненско: 3-годишно дете почина по пътя за болницата след тежка катастрофа

Д ете на три години почина по пътя за болница след катастрофа във Варненско, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал около 16:55 ч. вчера на пътя между селата Горен чифлик и Гроздьово. 47-годишният водач на товарен автомобил с полуремарке, движейки се със скорост, несъобразена с пътните и атмосферните условия, загубил контрол над превозното средство. В резултата на това задната част на полуремаркето се занесла и навлязла в лентата за насрещно движение, където последвал удар с движещ се в нея лек автомобил, управляван от 53-годишен мъж.

При катастрофата са пострадали водачът на лекия автомобил и 3-годишното дете, пътувало на задната седалка. Двамата са транспортирани от екип на Центъра за спешна медицинска помощ към болнично заведение. По пътя детето е починало.

53-годишният мъж е настанен за наблюдение с контузия на гръдния кош и травма на корема, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.

БТА припомня, че в края на юли във Варна при катастрофа между два автомобила и мотоциклет загина водачът на двуколесното превозно средство.