И нформационният център „Известия“, част от холдинга „Национална медийна група“ (НМГ), обяви придобиването на контролен дял в издателска къща „Комсомолска правда“. Зад сделката стои сочената за спътница в живота на Владимир Путин - Алина Кабаева, пише Meduza.
„Сделката засилва позициите на НМГ на пазара на информационно и развлекателно съдържание и превръща „Известия“ в ненадминат лидер както по отношение на аудиторията, така и по диверсификация на активите“, се казва в официално изявление на НМГ.
Putin's mistress, Alina Kabaeva, has become the owner of his favorite newspaper, "Komsomolskaya Pravda"— Visegrád 24 (@visegrad24) September 3, 2026
The Kremlin propaganda media “Komsomolskaya Pravda” has come under the control of the “National Media Group” (NMG). A controlling stake in the media holding was acquired by… pic.twitter.com/fVG6bXV7Uc
„Комсомолска правда“ е най-тиражният и четен руски ежедневник. По данни на Mediascope за периода от декември 2025 г. до април 2026 г. средната аудитория на един дневен брой възлиза на 2,9 милиона руснаци над 16-годишна възраст.
Портфолиото на НМГ вече включва вестниците „Известия“, „Спорт-Експрес“ и „Деловой Петербург“, телевизионните канали СТС Медия и Муз-ТВ, както и дялове в РЕН ТВ, Пети канал и Първи канал.
Размерът на придобития дял и финансовите параметри по сделката не се разкриват. Акционерната структура на „Комсомолска правда“ също остава конфиденциална. Финансовите отчети на компанията показват, че към края на 2025 г. 89,7% от акциите на издателството са били собственост на юридически лица, а останалите 10,3% – на физически лица.
Както „Национална медийна група“, така и генералният директор на „Комсомолска правда“ Владимир Сунгоркин са подложени на санкции от страна на Европейския съюз.
Основен акционер в НМГ е банка „Россия“ с водещ собственик Юрий Ковалчук, а от 2014 г. председател на съвета на директорите е бившата гимнастичка Алина Кабаева. Именно връзките с Кабаева и Ковалчук, които са под засилен sandals натиск, станаха официален мотив за включването на НМГ в санкционните списъци на ЕС.
Медиахолдинг под контролем Кабаевой купил долю «Комсомольской правде», которую Путин называл любимой газетойhttps://t.co/eRmtqtrAMn— Meduza (@meduzaproject) September 3, 2026
Владимир Путин неведнъж е определял „Комсомолска правда“ като своя любим вестник - факт, който също послужи за основание за санкционирането на Сунгоркин от страна на Брюксел.
След началото на руската инвазия в Украйна Алина Кабаева попадна под западни санкции заради близката си обвързаност с руския държавен глава. Според източници на The Wall Street Journal американското правителство смята, че Кабаева е майка на „поне три деца“ от Путин и играе ключова роля в управлението и скриването на личните му активи в чужбина.
Руският президент и бившата олимпийска шампионка никога не са потвърждавали публично връзката си. Вестник „Московски кореспондент“, който през 2008 г. първи съобщи за тяхна предстояща сватба, получи остър персонален коментар от Путин и бе затворен едва 10 дни след излизането на статията. Въпреки това разследване на центъра „Досие“ сочи, че лица от най-близкото обкръжение на президента оказват системна подкрепа на Кабаева вече повече от 15 години.