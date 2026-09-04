И нформационният център „Известия“, част от холдинга „Национална медийна група“ (НМГ), обяви придобиването на контролен дял в издателска къща „Комсомолска правда“. Зад сделката стои сочената за спътница в живота на Владимир Путин - Алина Кабаева, пише Meduza.

„Сделката засилва позициите на НМГ на пазара на информационно и развлекателно съдържание и превръща „Известия“ в ненадминат лидер както по отношение на аудиторията, така и по диверсификация на активите“, се казва в официално изявление на НМГ.

Putin's mistress, Alina Kabaeva, has become the owner of his favorite newspaper, "Komsomolskaya Pravda"



The Kremlin propaganda media “Komsomolskaya Pravda” has come under the control of the “National Media Group” (NMG). A controlling stake in the media holding was acquired by… pic.twitter.com/fVG6bXV7Uc — Visegrád 24 (@visegrad24) September 3, 2026

„Комсомолска правда“ е най-тиражният и четен руски ежедневник. По данни на Mediascope за периода от декември 2025 г. до април 2026 г. средната аудитория на един дневен брой възлиза на 2,9 милиона руснаци над 16-годишна възраст.

Портфолиото на НМГ вече включва вестниците „Известия“, „Спорт-Експрес“ и „Деловой Петербург“, телевизионните канали СТС Медия и Муз-ТВ, както и дялове в РЕН ТВ, Пети канал и Първи канал.

Размерът на придобития дял и финансовите параметри по сделката не се разкриват. Акционерната структура на „Комсомолска правда“ също остава конфиденциална. Финансовите отчети на компанията показват, че към края на 2025 г. 89,7% от акциите на издателството са били собственост на юридически лица, а останалите 10,3% – на физически лица.

Както „Национална медийна група“, така и генералният директор на „Комсомолска правда“ Владимир Сунгоркин са подложени на санкции от страна на Европейския съюз.

Основен акционер в НМГ е банка „Россия“ с водещ собственик Юрий Ковалчук, а от 2014 г. председател на съвета на директорите е бившата гимнастичка Алина Кабаева. Именно връзките с Кабаева и Ковалчук, които са под засилен sandals натиск, станаха официален мотив за включването на НМГ в санкционните списъци на ЕС.

Медиахолдинг под контролем Кабаевой купил долю «Комсомольской правде», которую Путин называл любимой газетойhttps://t.co/eRmtqtrAMn — Meduza (@meduzaproject) September 3, 2026

Владимир Путин неведнъж е определял „Комсомолска правда“ като своя любим вестник - факт, който също послужи за основание за санкционирането на Сунгоркин от страна на Брюксел.

След началото на руската инвазия в Украйна Алина Кабаева попадна под западни санкции заради близката си обвързаност с руския държавен глава. Според източници на The Wall Street Journal американското правителство смята, че Кабаева е майка на „поне три деца“ от Путин и играе ключова роля в управлението и скриването на личните му активи в чужбина.

Руският президент и бившата олимпийска шампионка никога не са потвърждавали публично връзката си. Вестник „Московски кореспондент“, който през 2008 г. първи съобщи за тяхна предстояща сватба, получи остър персонален коментар от Путин и бе затворен едва 10 дни след излизането на статията. Въпреки това разследване на центъра „Досие“ сочи, че лица от най-близкото обкръжение на президента оказват системна подкрепа на Кабаева вече повече от 15 години.