Скандал във Вашингтон: Белият дом пусна аркадни игри, в които играчите арестуват имигранти

А дминистрацията на Тръмп пусна в четвъртък поредица от аркадни игри на официалния уебсайт на Белия дом, за да рекламира своите приоритети - поредният обрат в нейните агресивни онлайн усилия за провокиране на демократите, които на моменти изкарват на повърхността расистки и обидни изображения, съобщава CNN .

Онлайн аркадата на Белия дом включва игри, в които играчитеจับват хора на южната граница и изграждат гранична стена.

В играта „Rio Run“ потребителите „патрулират по линията“ покрай Рио Гранде и „прибират всеки преминаващ в района“, за да спечелят висок резултат от депортации. Иконата на потребителя в играта от типа „Змия“ е по-възрастен бял мъж със синя вратовръзка, а „преминаващите“ изглеждат тъмнокожи, чернокожи или бели.

Когато играчът хване някой от „преминаващите“, той изведнъж се появява в оранжев гащеризон и следва играча.

The White House on Thursday released a series of MAGA-themed arcade games on its official website, including mini-games that involve rounding up immigrants for deportation and building a border wall with Mexico pic.twitter.com/wRSYhQRo00 — The New Region (@thenewregion) September 4, 2026

Друга игра на тема имиграция се казва „Build The Wall“ и кара потребителите да подреждат тухли и да „държат линията“ срещу „зомби обсада на границата“.

Други игри подтикват потребителите да управляват белоглав орел покрай Националната алея във Вашингтон или да пълнят „детските си сметки на Тръмп“, като събират диаманти и пари в брой.

Представител на Белия дом заяви пред CNN: „Това е опит за допълнително поставяне на контраст между културата на забавление и победи и мрачната социалистическа визия, която демократите имат за Америка“.

US President Donald Trump’s White House unveils a website featuring classic arcade-style games with a “MAGA” twist, in which players can deport migrants and build a border wall. pic.twitter.com/NyAehce5f2 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 4, 2026

Тръмп и Белият дом са обект на остри критики заради агресивното използване на социалните медии и официалните правителствени платформи - включително чрез използване на расистки и обидни изображения, като лидера на малцинството в Камарата на представителите Хаким Джефрис с сомбреро и семейство Обама, изобразени като маймуни в джунглата.

Задвижвани от това, докато някои хора публикуват резултатите си от аркадните игри на Белия дом в X, други поставят под въпрос приоритетите на администрацията с оглед на войната с Иран и високите разходи за живот.

The White House website on Thursday unveiled Arcade, a collection of five low-resolution video games that promote different aspects of President Donald Trump's agenda.



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През ноември CNN съобщи за необичайния подход на „Тръмп 2.0“ към уебсайта на Белия дом, като един служител заяви: „Уебсайтът е информативен по много различни начини, но той е и инструмент за популяризиране на нашето послание и ние сме в състояние да го използваме като оръжие по начин, по който никоя друга администрация не е успявала“.