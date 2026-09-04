Любопитно

Салма Хайек на 60: Не се опитвам да изглеждам по-млада, това е друг вид красота

Мексиканската звезда Салма Хайек навърши 60 години, посрещайки юбилея с холивудско самочувствие. От първите стъпки без английски език до номинацията за „Оскар“ и корицата по бански на 58, актрисата доказва, че най-добрата ѝ глава тепърва предстои

Стела Христова Стела Христова

4 септември 2026, 12:37
Салма Хайек на 60: Не се опитвам да изглеждам по-млада, това е друг вид красота
Салма Хайек   
Източник: Getty

С алма Хайек официално навърши 60 години, а този важен етап идва в момент, когато мексиканската актриса, продуцент и дългогодишна холивудска звезда изглежда решена да продължи да върви само напред.

Хайек отпразнува своя 60-и рожден ден на 2 септември. Родена в Коацакоалкос, щат Веракрус, Мексико, през 1966 г., актрисата прекарва близо четири десетилетия в изграждане на кариера, която я отвежда от мексиканските сапунени опера до върховете на Холивуд, номинация за „Оскар“ и място сред най-разпознаваемите латиноамерикански звезди в световното кино.

И един от най-близките ѝ приятели в филмовата индустрия се погрижи този специален момент да не мине без публично уважение.

  • Антонио Бандерас чества юбилея на Салма Хайек

Антонио Бандерас, който партнира на Хайек в хитовия екшън от 1995 г. „Десперадо“, отбеляза 60-ия ѝ рожден ден с лично послание в социалните мрежи. „Скъпа приятелко, пожелавам ти прекрасен рожден ден и ти изпращам голяма прегръдка от Малага, Испания. Честит рожден ден!“, написа Бандерас към тяхна съвместна снимка.

Жестът бе изключително подходящ, като се има предвид колко тясно е свързан Бандерас с един от ключовите моменти в кариерата на Хайек. Двамата участваха заедно в „Десперадо“ - филма на Робърт Родригес, който утвърди позицията ѝ в Холивуд. По-късно те отново обединиха сили в проекти като „Имало едно време в Мексико“ и анимационната поредица „Котаракът в чизми“. Тяхното приятелство продължава вече десетилетия.

Преди време, говорейки за съвместната им работа, Хайек нарече Бандерас своя „талисман за късмет“. Тя му отдаде заслуженото за подкрепата в началото на нейния път и подчерта колко е ценно, че са запазили близките си отношения въпреки натоварените си графици и постоянните пътувания по света.

  • Салма Хайек посреща 60-те с нетърпение

За Хайек навлизането в седмото десетилетие от живота ѝ съвсем не е причина за безпокойство. Напротив, коментарите ѝ преди достигането на този юбилей показват тъкмо обратното.

Говорейки за красотата и остаряването през 2025 г., Хайек обясни, че целта ѝ никога не е била да изглежда с десетилетия по-млада. „По-вълнуващо ми е да съм на 50 или 60 години и да изглеждам добре за възрастта си“, сподели тя, допълвайки: „Това е друг вид красота.“

Тази философия се превръща във все по-важна част от нейния публичен образ. Вместо да крие признаците на времето, тя без притеснение споделя с милионите си последователи снимки по бански, с непокрити бели коси и без капка грим, като същевременно продължава да блести на червения килим и в големи модни кампании.

  • Корицата за Sports Illustrated, която промени възприятията

Един от най-ярките примери за този подход бе регистриран малко преди 60-ия ѝ рожден ден. На 58-годишна възраст Хайек застана на корицата на специалното издание за бански костюми на Sports Illustrated - нещо, което самата тя признава, че никога не е мислела за възможно в по-младите си години. „Спомням си, когато бях млада, винаги очаквах с нетърпение този брой на списанието“, сподели Хайек.

Тогава обаче тя не е вярвала, че жена с нейното устройство на тялото може да бъде избрана. „Ако някой ми беше казал тогава, че ще позирам за това на 58, щях да го обвя за луд“, пошегува се тя. „Но светът се промени и това е наистина вълнуващо.“

За Хайек това постижение надхвърля рамките на бляскавата фотосесия. Тя подчерта, че за нея е важно жените над 50 години да продължават да се чувстват привлекателни и уверени в тялото си, вместо да усещат натиск да се крият.

  • Традицията около рождения ден

През последните години Хайек създаде своеобразна tradition в Instagram за личния си празник. За 58-ия си рожден ден през 2024 г. екипът ѝ публикува серия от 18 снимки по бански от яхта, придружени с уточнението: „Забележка: нито една от тези снимки не е архивна.“

Година по-късно тя отбеляза 59-ия си рожден ден с червен бикини бански на борда на яхта, вдигайки наздравица на фона на залязващото слънце. „59 обиколки около слънцето и все още танцувам“, написа тя тогава. „Наздраве за всички вас и благодаря за любовта.“

Антъни Хопкинс бе сред звездните ѝ приятели, които се включиха с поздравления и тази година, пишейки: „Честит рожден ден! Обичаме те.“

  • От мексиканските теленовели до историята на Холивуд

Този юбилей е повод да се върнем към това колко почти невероятна изглежда кариерната история на Хайек.

Тя получава статут на звезда в Мексико благодарение на хитовата теленовела „Тереса“, преди да вземе решението да се премести в Лос Анджелис през 1991 г. Тя изоставя сигурния успех у дома, за да започне от нулата в Холивуд.

Хайек неведнъж е си спомняла за момента, в който пристига в САЩ без да владее свободно английски и без да има представа как функционира филмовата индустрия. „Не говорех английски, нямах зелена карта, не знаех, че ми трябва агент, не можех да карам кола и имах дислексия“, разказва тя за онова време.

Големият пробив идва с „Десперадо“. Филмът от 1995 г., в който си партнира с Бандерас, прави Хайек познато име за широката американска публика. Последват емблематични участия в „От здрач до зори“, „Бързата работа“, „Дивият, див запад“ и редица други заглавия.

Желанието ѝ да има по-голям контрол върху историите, които разказва, я кара да основава собствена продуцентска компания - Ventanarosa. В крайна сметка тя продуцира и изиграва главната роля във „Фрида“ (2002) - биографичния филм за легендарната мексиканска художничка Фрида Кало. Превъплъщението ѝ донася номинация за „Оскар“ за най-добра актриса, превръщайки я в първата мексиканка с такова признание в тази категория.

Това постижение остава една от най-важните точки в нейната кариера.

Разказва се, че самият писател Габриел Гарсия Маркес е окуражил Хайек по време на дългия и труден път по реализирането на „Фрида“ с думите: „Най-трудното нещо е да започнеш, а ти вече си започнала.“

Повече от две десетилетия по-късно този съвет звучи все така актуално.

Редактор: Стела Христова
Източник: HOLA!    
Салма Хайек 60-годишен юбилей Антонио Бандерас Холивуд мексиканска актриса красота и остаряване
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Сигнали за бомби в детски градини в Кюстендил и София, пет заплахи и в Ловешко

Сигнали за бомби в детски градини в Кюстендил и София, пет заплахи и в Ловешко

Салма Хайек на 60: Не се опитвам да изглеждам по-млада, това е друг вид красота

Салма Хайек на 60: Не се опитвам да изглеждам по-млада, това е друг вид красота

Трагедия във Варненско: 3-годишно дете почина по пътя за болницата след тежка катастрофа

Трагедия във Варненско: 3-годишно дете почина по пътя за болницата след тежка катастрофа

Дизелът в САЩ достигна рекордните $5,85 за галон

Дизелът в САЩ достигна рекордните $5,85 за галон

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 2 дни
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 2 дни
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 2 дни
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Пожар избухна във фотоволтаичен парк край ТЕЦ &bdquo;Бобов дол&ldquo;</p>

Огнен ад край ТЕЦ „Бобов дол“: Пожар погълна стотици декари и фотоволтаични панели

България Преди 15 минути

Шест екипа на пожарната гасят пламъците, които са засегнали и фотоволтаични панели.

Детска свада прерасна в жесток побой - 43-годишен мъж е със счупен нос и комоцио

Детска свада прерасна в жесток побой - 43-годишен мъж е със счупен нос и комоцио

България Преди 31 минути

Мъжът бил нападнат, след като отишъл в парк да изясни конфликт между сина си и друго дете

КРС комисия за регулиране на съобщенията

КРС отговори на обвиненията: Спазили сме закона при акцията с МВР и ДАНС

България Преди 1 час

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) излезе с позиция, че при извършване на проверки служителите ѝ са действали в съответствие със закона и установения ред за взаимодействие с МВР и ДАНС

Пожар гори край завод „Керамира" в Бургас

Пожар гори край завод „Керамира" в Бургас

България Преди 1 час

Силен вятър затруднява гасенето. Към момента няма данни за пострадали хора или увредени сгради

Сочената за любима на Путин придоби най-четения руски вестник

Сочената за любима на Путин придоби най-четения руски вестник

Свят Преди 1 час

Холдингът „Национална медийна група“, чийто съвет на директорите се оглавява от Алина Кабаева, придоби контролния дял в издателска къща „Комсомолска правда“. Сделката показва допълнително окрупняване на медийните активи под контрола на близки до Кремъл

Решаваща мисия за мир? Уиткоф и Кушнер отиват в Москва, след това в Киев

Решаваща мисия за мир? Уиткоф и Кушнер отиват в Москва, след това в Киев

Свят Преди 1 час

„Те се очаква да пристигнат в Москва, а след това да отидат в Киев на 5-6 септември“, заяви източник на агенция ТАСС

Теодор Ушев

Теодор Ушев представя новия си проект „Светлинни кутии“ на кинофестивала във Венеция

Любопитно Преди 1 час

Българският режисьор е сред малцината избрани на престижния филмов форум с амбициозна анимация за войната, свободата и съпротивата срещу мрака

Найджъл Фараж

Журналисти под прикритие заснеха хора на Фараж в изборен скандал за 500 хил. паунда

Свят Преди 2 часа

Висш съветник на Найджъл Фараж е предложил начин за заобикаляне на изборното законодателство с цел осигуряване на чуждестранно дарение от 500 000 паунда за партията Reform UK, според кадри от тайно заснети видеоклипове, излъчени от Channel 4

Кои са българите, задържани за атаката в Мюнхен

Кои са българите, задържани за атаката в Мюнхен

България Преди 2 часа

38-годишен мъж и 28-годишна жена са задържани след нападение със запалителни устройства до обекти на отбранителната индустрия; трети сънародник е изведен след щурм на спецчасти

Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо

Роберт Фицо в София: Войната в Украйна няма военно решение, ЕС се нуждае от дипломация, а не от оръжия

България Преди 2 часа

„Необходим е мир. Вместо това обаче подкрепяме взаимното избиване на славяни, което няма да доведе до абсолютно нищо. Русия няма да напусне Донбас и Крим, а Украйна няма да има достатъчно сили, за да ги си върне по военен път“, подчерта премиерът на Словакия при визитата си в София

Роберт Фицо и Румен Радев

Ядрена енергетика и сигурност: Какво договориха Румен Радев и Роберт Фицо

Преди 3 часа

Михаела Карабельова

„Разкази от Северозапада“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Хавиер Милей

Напрежението ескалира: Милей обяви санкции заради Фолкландските острови, какво разделя Аржентина и Великобритания?

Свят Преди 3 часа

Извънредното изявление на Хавиер Милей и новите икономически санкции пренаредиха геополитическата карта. От колебливата позиция на Доналд Тръмп до скандала на Световното първенство: Ето какво стои зад новата ескалация между Буенос Айрес и Лондон

Защо Доли Партън пазеше в тайна битката си с рака

Защо Доли Партън пазеше в тайна битката си с рака

Свят Преди 3 часа

Близките на кънтри легендата Доли Партън разкриха истинската причина тя да пази в пълна тайна битката си с коварното заболяване. Певицата е искала да спести притесненията на хората около себе си и да запази позитивизма до последния си дъх

Лили Иванова и Илияна Йотова

Лили Иванова застава зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент

България Преди 4 часа

Примата на българската естрада прие поканата на президента и заяви подкрепа за обединението на нацията

Снимката е илюстративна

Скандал във Вашингтон: Белият дом пусна аркадни игри, в които играчите арестуват имигранти

Свят Преди 4 часа

Администрацията на Тръмп зашити необичайния подход на официалния си уебсайт като „култура на забавление и победи“. Новите онлайн игри с депортации и строеж на гранична стена обаче предизвикаха вълна от остри критики

Всичко от днес

От мрежата

Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

dogsandcats.bg

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg
1

"Облякоха" къща в Созопол в цветни платове

sinoptik.bg
1

Дрон следи за опазването на околната среда в Ямбол

sinoptik.bg

„Просто си върви!“: Член на кралското семейство си спомня как кралица Елизабет го е отпратила от вечеря

Edna.bg

Да опознаеш сянката си: как приемането на вътрешния ни свят носи спокойствие

Edna.bg

Очаквайте НА ЖИВО: Никола Цолов в квалификацията на Монца

Gong.bg

Унгарски нападател вариант за атаката на Левски

Gong.bg

Сигнали за бомби в детски градини и училища в няколко града на страната

Nova.bg

3-годишно дете загина след тежка катастрофа във Варненско

Nova.bg