Салма Хайек на 60: Не се опитвам да изглеждам по-млада, това е друг вид красота

С алма Хайек официално навърши 60 години, а този важен етап идва в момент, когато мексиканската актриса, продуцент и дългогодишна холивудска звезда изглежда решена да продължи да върви само напред.

Хайек отпразнува своя 60-и рожден ден на 2 септември. Родена в Коацакоалкос, щат Веракрус, Мексико, през 1966 г., актрисата прекарва близо четири десетилетия в изграждане на кариера, която я отвежда от мексиканските сапунени опера до върховете на Холивуд, номинация за „Оскар“ и място сред най-разпознаваемите латиноамерикански звезди в световното кино.

И един от най-близките ѝ приятели в филмовата индустрия се погрижи този специален момент да не мине без публично уважение.

Антонио Бандерас чества юбилея на Салма Хайек

Антонио Бандерас, който партнира на Хайек в хитовия екшън от 1995 г. „Десперадо“, отбеляза 60-ия ѝ рожден ден с лично послание в социалните мрежи. „Скъпа приятелко, пожелавам ти прекрасен рожден ден и ти изпращам голяма прегръдка от Малага, Испания. Честит рожден ден!“, написа Бандерас към тяхна съвместна снимка.

Жестът бе изключително подходящ, като се има предвид колко тясно е свързан Бандерас с един от ключовите моменти в кариерата на Хайек. Двамата участваха заедно в „Десперадо“ - филма на Робърт Родригес, който утвърди позицията ѝ в Холивуд. По-късно те отново обединиха сили в проекти като „Имало едно време в Мексико“ и анимационната поредица „Котаракът в чизми“. Тяхното приятелство продължава вече десетилетия.

Преди време, говорейки за съвместната им работа, Хайек нарече Бандерас своя „талисман за късмет“. Тя му отдаде заслуженото за подкрепата в началото на нейния път и подчерта колко е ценно, че са запазили близките си отношения въпреки натоварените си графици и постоянните пътувания по света.

Салма Хайек посреща 60-те с нетърпение

За Хайек навлизането в седмото десетилетие от живота ѝ съвсем не е причина за безпокойство. Напротив, коментарите ѝ преди достигането на този юбилей показват тъкмо обратното.

Говорейки за красотата и остаряването през 2025 г., Хайек обясни, че целта ѝ никога не е била да изглежда с десетилетия по-млада. „По-вълнуващо ми е да съм на 50 или 60 години и да изглеждам добре за възрастта си“, сподели тя, допълвайки: „Това е друг вид красота.“

Тази философия се превръща във все по-важна част от нейния публичен образ. Вместо да крие признаците на времето, тя без притеснение споделя с милионите си последователи снимки по бански, с непокрити бели коси и без капка грим, като същевременно продължава да блести на червения килим и в големи модни кампании.

Корицата за Sports Illustrated, която промени възприятията

Един от най-ярките примери за този подход бе регистриран малко преди 60-ия ѝ рожден ден. На 58-годишна възраст Хайек застана на корицата на специалното издание за бански костюми на Sports Illustrated - нещо, което самата тя признава, че никога не е мислела за възможно в по-младите си години. „Спомням си, когато бях млада, винаги очаквах с нетърпение този брой на списанието“, сподели Хайек.

Тогава обаче тя не е вярвала, че жена с нейното устройство на тялото може да бъде избрана. „Ако някой ми беше казал тогава, че ще позирам за това на 58, щях да го обвя за луд“, пошегува се тя. „Но светът се промени и това е наистина вълнуващо.“

За Хайек това постижение надхвърля рамките на бляскавата фотосесия. Тя подчерта, че за нея е важно жените над 50 години да продължават да се чувстват привлекателни и уверени в тялото си, вместо да усещат натиск да се крият.

🎂🤩 ¡Salma Hayek celebra sus 60 años muy a la mexicana!



La actriz disfrutó de su pastel y, como manda la tradición, ¡no se salvó de la famosa mordida!



El divertido momento fue compartido por Bu Cuarón



🎥 bucuaron #diariocambio #Puebla@salmahayek pic.twitter.com/k0i8nATs1q — Diario Cambio (@Diario_Cambio) September 3, 2026

Традицията около рождения ден

През последните години Хайек създаде своеобразна tradition в Instagram за личния си празник. За 58-ия си рожден ден през 2024 г. екипът ѝ публикува серия от 18 снимки по бански от яхта, придружени с уточнението: „Забележка: нито една от тези снимки не е архивна.“

Година по-късно тя отбеляза 59-ия си рожден ден с червен бикини бански на борда на яхта, вдигайки наздравица на фона на залязващото слънце. „59 обиколки около слънцето и все още танцувам“, написа тя тогава. „Наздраве за всички вас и благодаря за любовта.“

Антъни Хопкинс бе сред звездните ѝ приятели, които се включиха с поздравления и тази година, пишейки: „Честит рожден ден! Обичаме те.“

Salma Hayek Is 60! See the Actress’ Sexiest Swimsuit Pics as She Celebrates Her Milestone Birthday https://t.co/duJFGTpVZN — People (@people) September 2, 2026

От мексиканските теленовели до историята на Холивуд

Този юбилей е повод да се върнем към това колко почти невероятна изглежда кариерната история на Хайек.

Тя получава статут на звезда в Мексико благодарение на хитовата теленовела „Тереса“, преди да вземе решението да се премести в Лос Анджелис през 1991 г. Тя изоставя сигурния успех у дома, за да започне от нулата в Холивуд.

Хайек неведнъж е си спомняла за момента, в който пристига в САЩ без да владее свободно английски и без да има представа как функционира филмовата индустрия. „Не говорех английски, нямах зелена карта, не знаех, че ми трябва агент, не можех да карам кола и имах дислексия“, разказва тя за онова време.

Големият пробив идва с „Десперадо“. Филмът от 1995 г., в който си партнира с Бандерас, прави Хайек познато име за широката американска публика. Последват емблематични участия в „От здрач до зори“, „Бързата работа“, „Дивият, див запад“ и редица други заглавия.

Желанието ѝ да има по-голям контрол върху историите, които разказва, я кара да основава собствена продуцентска компания - Ventanarosa. В крайна сметка тя продуцира и изиграва главната роля във „Фрида“ (2002) - биографичния филм за легендарната мексиканска художничка Фрида Кало. Превъплъщението ѝ донася номинация за „Оскар“ за най-добра актриса, превръщайки я в първата мексиканка с такова признание в тази категория.

Това постижение остава една от най-важните точки в нейната кариера.

Разказва се, че самият писател Габриел Гарсия Маркес е окуражил Хайек по време на дългия и труден път по реализирането на „Фрида“ с думите: „Най-трудното нещо е да започнеш, а ти вече си започнала.“

Повече от две десетилетия по-късно този съвет звучи все така актуално.